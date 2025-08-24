News

București și Iași au primit primele ambulanțe de tip C2. Ce dotări au noile autospeciale

Primele ambulanțe de tip C2 au ajuns în București și în Iași. Autospecialele au dotări moderne și permit echipajului să ofere îngrijiri de nivel spitalicesc la locul intervenției.
Claudia Şoiogea
24.08.2025 | 15:43
Bucuresti si Iasi au primit primele ambulante de tip C2 Ce dotari au noile autospeciale
În București și Iași au ajuns noile ambulanțe de tip C2. Sursa foto: SABIF

Flota Serviciilor de Ambulanțe se modernizează. Noile ambulanțe de tip C2 au ajuns deja în București și la Iași. Acestea sunt ambulanțe de ultimă generație, echipate special pentru intervențiile medicale majore.

Ce dotări au noile ambulanțe de tip C ajunse în România

Flota Serviciilor de Ambulanțe din România a primit noi ambulanțe de ultimă generație. Ambulanțele sunt echipate la standarde moderne și sunt destinate pentru a interveni în cazuri de urgență majoră. Ambulanțele noi de tip C2 sunt echipate cu defibrilator modern, ventilator mecanic și un ECHO FAST portabil, vital pentru a diagnostica în câteva secunde hemoragiile interne, arată iasitvlife.ro.

Pe lângă dotările menționate, ambulanțele de tip C2 au și un sistem de dezinsecție cu ozon. Grație acestei dotări, atât pacienții, cât și personalul medical sunt în siguranță. Noile ambulanțe de tip C2 vor permite echipajelor medicale să ofere îngriji similare celor din spital, însă la fața locului.

Pe noile ambulanțe intrate în Flota Serviciilor de Ambulanțe din România vor opera echipaje formate din medic, asistent și ambulanțier. Cu toții se vor putea folosi de dotările moderne ale ambulanțelor pentru a interveni la fața locului, oferind îngrijiri de nivel spitalicesc în cazul intervențiilor medicale majore.

În vara anului acesta, la noi în țară au ajuns și noi ambulanțe de tip B

Tot anul acesta, Serviciul Public de Ambulanță din România a mai primit 20 de ambulanțe, însă de tip B. Acelea au fost primele livrate dintr-un lot de 470 de autospeciale care vor fi folosite de Serviciul Public de Ambulanță și SMURD. Din cele 20 de ambulanțe de tip B sosite în România în luna iunie 2025, patru au ajuns la SABIF, iar câte două au fost distribuite către Serviciile de Ambulanță din Giurgiu, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Argeș, Ialomița, Prahova și Teleorman.

„Comparativ cu ce a fost realizat în ultimii ani, aceste ambulanțe sunt diferite din mai multe puncte de vedere. Vorbim de ambulanțe pe un șasiu mai mare, care vor permite echipajului să se desfășoare mai bine și să își desfășoare activitatea mai bine în mașină. Mașina este dotată cu echipamente suplimentare. (…) Pe lângă echipamentele clasice – monitor, defibrilator, sisteme de imobilizare, oxigen, intră pentru prima dată aparatură de resuscitare automată.”, a declarant Raed Arafat în luna iunie, potrivit Agerpres.

Modernizarea flotei de ambulanțe a fost un pas necesar. Pe străzile din România, circulă ambulanțe mai vechi de 15 ani, care sunt un adevărat pericol, în special pentru pacienții pe care îi transportă către spital. Anul acesta, statistica întocmită de Federația Ambulanța a arătat că 176 de ambulanțe care circulă în România au trecut demult de milionul de kilometri și au ajuns în situația în care bordul nu mai poate înregistra kilometrajul.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
