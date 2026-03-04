Bucureștiul devine capitala europeană a Go-ului. Totul despre cele două evenimente internaționale de referință organizate în România

ADVERTISEMENT

Considerat a fi cel mai vechi joc din lume, Go urmează să-și desfășoare două competiții de top la București. Ambele se vor desfășura la hotelul Capital Plaza și vor avea premii importante.

București, gazdă pentru două competiții de Go

În perioada 5-8 martie, România va deveni capitala jocului de Go. În București vor avea loc turneele ”Tsinghua Weiqi Foundation Cup” – 9th European Pro Championship 2026 și Polytrade Grand Prix.

Prima competiție este organizată de Federația Europeană de Go, cu sprijinul Tsinghua Weiqi Foundation. Cea de-a doua, Polytrade Grand Prix, este organizată de Federația Română de Go, iar sponsor principal va fi Polytrade Global.

”Găzduirea simultană, la București, a Campionatului European al Profesioniștilor și a unui turneu open internațional marchează un moment important pentru dezvoltarea și vizibilitatea Go-ului românesc.

Acest format aduce împreună performanța de vârf, comunitatea și deschiderea către publicul larg, într-un cadru competitiv și media relevant, cu transmisii live și analiză de specialitate”, a declarat directorul de turneu Liviu Oprișan, conform .

Câți bani va lua câștigătorul European Pro Championship 2026

Campionatul European al Profesioniștilor va aduna la start din cadrul comunității Go. Cei 8 participanți la turneul de la București vor fi polonezii Mateusz Surma și Stanislaw Frejlak, ucraineanul Andrii Kravets, israelianul Ali Jabarin, francezii Benjamin Drean-Guenaizia și Tanguy Le Calve, austriaca Li Ting și cehul Jan Simara.

Fondul de premiere pentru această mare competiție va fi de 5.000 de euro. Câștigătorul va încasa 1.300 de euro și va primi titlul de campion european, iar ocupantul locului secund va pleca acasă cu 1.000 de euro.

Cine poate participa la Polytrade Grand Prix

În paralel cu European Pro Championship 2026 se va desfășura și Polytrade Grand Prix, un turneu internațional open care se adresează jucătorilor de toate nivelurile. La această competiție, programată în 7 și 8 martie, există o limită de 120 de participanți.

Turneul are premii totale de 2.500 de euro, câștigătorul urmând să încaseze 700 de euro, iar ocupantul locul 2 va lua 500 de euro. De asemenea, vor exista și câteva premii speciale puse la bătaie de Federația Română de Go.

Premiul pentru cel mai tânăr participant îl va recompensa pe cel mai tânăr jucător înregistrat care finalizează toate rundele și va exista un bonus și pentru cel mai în vârstă jucător. În plus, jucătorii care obțin o serie de 5 victorii primesc un premiu special, indiferent de clasamentul final.

Unde se pot vedea cele două competiții de Go

Pasionații de Go vor avea posibilitatea să vadă în direct turneele European Pro Championship 2026 și Polytrade Grand Prix.

transmisiune live pe OGS (Online Go Server) a partidelor din European Pro Championship, cu utilizarea AI IZIS Boards

comentarii live pe Twitch pentru rundele EPC, susținute de Lucas Neirynck și Valerii Krushelnytskyi

comentariu live și sesiuni de analiză la fața locului, susținute de Cătălin Țăranu, singurul profesionist român de Go

Ce este jocul de Go

Considerat a fi cel mai vechi joc din lume, Go a apărut în China în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. Are și 75 de federații sportive naționale și este un joc de logică și strategie.

Tabla de Go, având 19 linii orizontale și 19 linii verticale, simbolizează teritoriul pe care cei doi jucători, unul cu piese negre și celălalt cu piese albe, se luptă să îl cucerească. Toate piesele au aceeași valoare.

Jocul pornește de la o tablă goală, iar jucătorii plasează pe rând câte o piesă, urmărind să controleze cât mai mult teritoriu prin diverse strategii și tactici. Câștigătorul va fi acela care reușește să controleze cea mai mare suprafață de teritoriu.