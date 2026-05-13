Bucureștiul devine capitala șahului mondial! Garry Kasparov a dat startul la Super Chess Classic și a omagiat-o pe Nadia Comăneci: „Arată mult mai bine ca mine!”

Super Chess Classic a avut o ceremonie stilată de deschidere la Banca Națională a României. Legendarul Garry Kasparov a fost prezent la inaugurare împreună cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și alte personalități ale sportului românesc.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
13.05.2026 | 18:27
Super Chess Classic devine o tradiție la București și va reuni nume uriașe ale șahului mondial. Cermonia de deschidere a competiției a avut loc la Banca Națională a României, în prezența legendarului Garry Kasparov, cel mai longeviv lider mondial în șah. Alături de el a fost şi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Garry Kasparov a stârnit hohote de râs: „Am adus şahul la bancă!” Mesaj pentru Nadia Comăneci: „Arată mult mai bine ca mine”

Nadia Comăneci nu a putut fi prezentă la eveniment, dar a avut un mesaj surpriză din Statele Unite: „Salutări, dragă Garry Kasparov, sper să ai o experienţă minunată în România. Salutări domnului Mugur Isărescu şi domnului Mihai Covaliu, Succes, tuturor!”.

Garry Kasparov a avut un discurs care a stârnit hohote de râs, spunând că reuşit să aducă şahul la bancă, în condiţiile în care acest sport nu era atât de bine premiat pe vremea când era el în activitate. Fostul mare şahist nu a uitat-o nici pe Nadia Comăneci, când se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii:

„Nadia arată mult mai bine, deşi avem aceeaşi vârstă. Am devenit campion mondial înainte ca toţi participanţii din turneu să se nască. Nu îmi place să urc pe scenă şi să spun aceleaşi lucruri. Dar la Super Grand Chess îmi place asta. Pentru că sunt foarte mândru şi le mulţumesc lui Sasha şi Augusta Dragic, pentru că fără ei, Grand Chess Tour nu ar fi ceea ce este astăzi. 

Ne bucurăm că acest eveniment creşte. Când eram copil ne plângeam că şahul nu are premii decente, că nu este la fel de bine premiat ca fotbalul şi tenisul. Ok, nu ne comparăm, dar o ducem mai bine. Şi dovada acestei îmbunătăţiri este că am adus şahul la bancă (n.r. evenimentul a avut loc la Banca Naţională), acolo unde sunt banii. Asta înseamnă că popularitatea sportului creşte şi voi fi foarte bucuros să repet aceste lucruri în Zagreb, peste două luni”, a spus Kasparov.

Discursul lui Garry Kasparov

Mugur Isărescu e preşedintele de onoare al FR de Şah: „E un privilegiu aparte să îi văd la aceeaşi masă”

Mugur Isărescu a avut un mesaj prin care le-a urat succes concurenţilor. Guvernatorul Băncii Naţionale a României a avut apoi câteva mutări cu Garry Kasparov la o masă care avea piese aurii şi argintii. Isărescu nu este „străin” de acest sport, fiind preşedintele de onoare al Federaţiei Române de Şah. În anii 90 el a fost preşedintele „de facto” al FR de Şah:

„Pentru România e o onoare și o responsabilitate față de tradiția șahistă pe care o purtăm cu mândrie. Să vedem ce vor face cu ea de care vin din urmă. E un privilegiu aparte să îi văd la aceeași masă pe marii artiști ai lumii. Le urez tuturor partide memorabile pe care să și le amintească de acum înainte”, a spus guvernatorul BNR.

Prezentare Nadia şi Garry Kasparov

Fond uriaş de premiere la Super Grand Chess! Cine participă la turneu

La eveniment au participat şi alte nume mari din sportul românesc precum: Mihai Covaliu, Virgil Stănescu, Ilie Dumitrescu, Ionel Dănciulescu sau Florin Răducioiu. Turneul se va desfăşura între 14 şi 23 mai 2026 şi va avea un fond de premiere de 475.000 de dolari. Zece dintre cei mai valoroşi şahişti din lume se vor lupta pentru trofeul Super Chess Classic, care e inspirat din „Coloana Infinitului” lui Constantin Brâncuşi.

Cei 10 jucători care vor participa la Super Chess Classic: Fabiano Caruana (SUA), Vincent Keymer (Germania), Anish Giri (Țările de Jos), Alireza Firouzja (Franța), Rameshbabu Praggnanandhaa (India), Wesley So (SUA), Javokhir Sindarov (Uzbekistan), Maxime Vachier-Lagrave (Franța), Bogdan-Daniel Deac (România) şi Jorden van Foreest (Ţările de Jos), care l-a înlocuit pe Levon Aronian (Franţa).

Trofeul Super Chess Classic
  • 475.000 de dolari este fondul de premiere al Super Grand Chess
  • 20 de ani are Javohir Sindarov, cel care va lupta pentru titlul mondial, în luna noiembrie
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
