Bucureștiul, în liga marilor capitale culturale. iMapp Bucharest a fost premiat la nivel mondial. Succes important pentru CREART

ADVERTISEMENT

CREART și capitala României bifează o recunoaștere internațională extrem de importantă! Proiectul „iMapp Bucharest From Enescu’s Rhapsody to Gumball 3000’s Global Stage”a fost recompensat cu Trofeul de Argint la categoria Art Event, în cadrul prestigioaselor Eventex Awards 2026, una dintre cele mai puternice competiții dedicate industriei evenimentelor și marketingului experiențial.

CREART și Bucureștiul, pe harta culturală a lumii

Distincția vine într-un an full pentru competiție: nu mai puțin de 1.405 proiecte din 58 de țări și de pe 6 continente au intrat în cursa pentru trofee. În acest context extrem de competitiv, succesul proiectului coordonat de CREART confirmă faptul că Bucureștiul începe să joace tot mai vizibil în liga marilor capitale care mizează pe spectacole urbane de anvergură.

ADVERTISEMENT

Organizat de Primăria Capitalei, prin CREART (Centrul de Creație, Artă și Tradiție al municipiului București), iMapp Bucharest 2025 a transformat Piața Constituției într-un adevărat magnet pentru public. Timp de două zile, pe 20 și 21 septembrie 2025, fața de 23.000 de metri a Palatului Parlamentului, considerată cea mai mare suprafață de proiecție din lume, a devenit scena unui spectacol multimedia impresionant, urmărit de aproximativ 200.000 de oameni.

Evenimentul aniversar Mapp Bucharest #10 a mizat pe o combinație spectaculoasă între patrimoniul cultural românesc și cultura pop globală, iar exact această formulă pare să fi atras atenția juriului internațional. Prima seară, desfășurată sub tema „Art is All Around” a fost dedicată valorilor culturale românești. Publicul a putut urmări proiecții speciale inspirate de opera lui Constantin Brâncuși și realizate de regizoarea Carmen Lidia Vidu și Mindscape Studio, cu sprijinul partenerilor culturali.

ADVERTISEMENT

Evenimentul care a strâns anul trecut 200.000 de oameni în Piața Constituției

Unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a fost colaborarea dintre artistul electronic HVMZA și . Îmbinarea dintre muzica electronică, proiecțiile video și sunetul emblematic al naiului a creat un moment artistic aparte, descris de mulți dintre cei prezenți drept unul dintre punctele culminante ale ediției.

ADVERTISEMENT

A doua zi a adus o schimbare radicală de atmosferă. Bucureștiul a devenit gazda oficială a celebrului raliu Gumball 3000, aflat la cea de-a 26-a ediție. Peste 100 de supermașini conduse de celebrități, influenceri și sportivi din peste 40 de țări au ajuns în Capitală, într-un eveniment care a atras mii de curioși în centrul orașului.

ADVERTISEMENT

Succesul de la Eventex Awards reprezintă și o validare pentru strategia prin care CREART încearcă să poziționeze Bucureștiul pe harta marilor festivaluri internaționale de lumină și new media. iMapp Bucharest este deja membru al International Light Festivals Organisation și colaborează cu festivaluri importante din China, Germania, SUA, Franța, Japonia sau Indonezia.

În mesajul transmis după câștigarea trofeului, reprezentanții CREART au mulțumit juriului internațional, partenerilor instituționali și echipelor creative implicate în proiect, subliniind că premiul este „rezultatul efortului comun de a organiza evenimente de renume mondial, care pun Bucureștiul în topul destinațiilor culturale de pe glob”.