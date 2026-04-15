Bucureștiul redevine capitala mondială a șahului! Line-up de excepție pentru Super Chess Classic România 2026, cu 475.000 de dolari fond de premiere

Fundația Super a anunțat toate detaliile celei mai puternice ediții de până acum a Super Chess Classic România, care va avea loc în perioada 14–23 mai 2026. Găzduit în incinta istorică a Muzeului Băncii Naționale a României, turneul reunește 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii pentru prima etapă de șah clasic a prestigiosului circuit Grand Chess Tour 2026.

Fond de premii uriaș pentru Super Chess Classic România 2026: 475.000 de dolari puși în joc

Cu un fond de premiere de 475.000$, competiția din acest an promite un spectacol strategic de cel mai înalt nivel, aliniind la start campioni mondiali, legende consacrate și tinere talente care rescriu istoria sportului minții. Fabiano Caruana, Vincent Keymer și Rameshbabu Praggnanandhaa sunt doar câteva dintre numele importante care vor fi prezente.

și co-fondator al Grand Chess Tour. Fostul campion mondial, a cărui viziune stă la baza circuitului, va asista la primele runde ale competiției în zilele de 14 și 15 mai, oferind o confirmare a importanței pe care etapa de la București o are în calendarul internațional.

Cine sunt cei 10 titani ai șahului mondial invitați la București, la Super Chess Classic 2026

Super Chess Classic România 2026 va aduce pe aceeași scenă șahiști din toate colțurile lumii. se vor duela la ediția din perioada 14-23 mai 2026, care se anunță cea mai puternică de până acum.

Fabiano Caruana (SUA) – Rating: 2795

Veteran al succesului la București și deținătorul celui de-al treilea cel mai mare rating din istorie (2844), Caruana este o legendă vie a șahului modern. De cinci ori campion al SUA (2016, 2022-2025) și câștigător al Grand Chess Tour în 2023 și 2025, el revine la ediția din acest an după ce a dominat turneul din Capitală în 2023 și 2024. Provocator la titlul mondial în 2018, Caruana rămâne unul dintre cei mai profunzi strategi ai lumii.

Vincent Keymer (Germania) – Rating: 2776

Ocupant al locului 4 mondial la începutul anului 2026, Keymer este considerat cel mai valoros talent occidental al generației sale. Elev al legendarului Peter Leko, acesta a uimit lumea șahului încă de la 13 ani, când a câștigat Grenke Chess Open cu o performanță record. În 2025, și-a consolidat statutul de elită câștigând Campionatul Germaniei și turneul Chennai Grand Masters.

Anish Giri (Țările de Jos) – Rating: 2760

Unul dintre cei mai carismatici și respectați șahiști, Giri a avut un an 2025 excepțional, câștigând Sharjah Masters și prestigiosul FIDE Grand Swiss din Samarkand. Această victorie i-a asigurat calificarea pentru Turneul Candidaților din 2026. Fost număr 2 mondial, Giri este recunoscut pentru tehnica sa impecabilă și capacitatea de a analiza cele mai complexe poziții.

Alireza Firouzja (Franța) – Rating: 2759

Dublu campion al Grand Chess Tour (2022 și 2024), Firouzja este cel mai tânăr jucător din istorie care a depășit pragul de 2800 ELO, doborând recordul lui Magnus Carlsen. Stilul său de joc este sinonim cu spectacolul, fiind un maestru al atacului și al fazelor de blitz, ceea ce îl face unul dintre cei mai temuți adversari din circuit.

Rameshbabu Praggnanandhaa (India) – Rating: 2758

Campionul en-titre al Super Chess Classic România revine pentru a-și apăra trofeul cucerit în 2025. „Pragg” a confirmat așteptările imense, devenind primul indian după Viswanathan Anand care câștigă Tata Steel Chess (ediția 2025). Câștigător al FIDE Circuit 2025, el reprezintă vârful de lance al incredibilei ascensiuni a șahului indian.

Wesley So (SUA) – Rating: 2753

Triplu campion al SUA și dublu câștigător al Grand Chess Tour, Wesley So este renumit pentru soliditatea sa imbatabilă la tablă. În 2019, a făcut istorie învingându-l pe Magnus Carlsen în finala Campionatului Mondial de Șah Fischer Random. Vine la București proaspăt după succesul de la Sinquefield Cup 2025.

Javokhir Sindarov (Uzbekistan) – Rating: 2745

Marea revelație a ultimului an, Sindarov a scris istorie în 2025 devenind cel mai tânăr câștigător al Cupei Mondiale FIDE. Membru de bază al echipei Uzbekistanului (campioană olimpică în 2022), el a demonstrat o formă de invidiat la începutul acestui an, terminând pe locul 2 la Tata Steel 2026, imediat sub ratingul primilor 10 jucători ai lumii

Maxime Vachier-Lagrave (Franța) – Rating: 2734

Fost campion mondial la blitz (2021) și deținătorul celui de-al 7-lea rating din istorie (2819), „MVL” este un specialist al variantelor teoretice complexe. Clasat pe locul 2 în circuitul Grand Chess Tour în 2023 și 2025, francezul caută în acest an victoria care să îi aducă trofeul suprem al circuitului.

Levon Aronian (SUA) – Rating: 2729

La 43 de ani, Aronian rămâne una dintre cele mai creative minți din istoria sportului. Dublu câștigător al Cupei Mondiale și multiplu campion mondial la șah rapid și blitz, el continuă să sfideze timpul, câștigând în ultimii ani turnee majore precum American Cup (2024) și Saint Louis Rapid & Blitz (2025).

Bogdan-Daniel Deac (România) – Rating: 2655

Reprezentantul gazdelor și cel mai bun jucător român al ultimei decade, Deac participă în calitate de Wildcard. Dublu campion național (titlu reconfirmat în februarie 2026) și câștigător al Reykjavik Open 2024, Bogdan a demonstrat constant că poate lupta de la egal la egal cu primii 10 jucători ai lumii, fiind vârful de lance al echipei olimpice a României.

Ce trebuie să știe spectatorii. Detalii acces competiție

Turneul se va desfășura în sistem round-robin pe parcursul a 9 runde. Partidele vor începe pe data de 14 mai și se vor disputa zilnic de la ora 16:00, cu o pauză pe 19 mai, zi dedicată odihnei jucătorilor. Excepție face ultima rundă, programată pe 23 mai, care va începe la ora 14:00. Accesul la acest regal al sportului minții este complet gratuit, desfășurându-se exclusiv pe bază de invitație nominală, în limita locurilor disponibile. Invitațiile pot fi solicitate online, cu minimum 24 de ore înainte de fiecare zi de turneu.

Din cauza protocoalelor stricte de securitate ale Băncii Naționale a României, accesul vizitatorilor se va face doar prin intrarea din Strada Doamnei, în baza unui act de identitate valid care să corespundă numelui de pe invitație. Susținerea financiară a evenimentului este asigurată în acest an de Fundația Super și Saint Louis Chess Club, organizații non-profit renumite pentru implicarea în promovarea șahului ca instrument educațional și social. Competiția locală Super Chess Classic România este realizată în parteneriat cu Federația Română de Șah, subliniind astfel importanța șahului pentru comunitatea din România.

Mai multe informații și ultimele noutăți despre evenimentele Grand Chess Tour pot fi găsite pe site-urile oficiale , și , precum și pe paginile de social media ale Fundației Super și GCT.