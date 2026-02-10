„Bucureștiul stă pe o bombă gata să explodeze”. Scenariul apocaliptic al lui Mitică Dragomir și mesajul sistemului pentru PSD. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Evoluţia evenimentelor din plan intern i-a dat dreptate lui Dumitru Dragomir, care în apariţiile sale la „Profeţiile lui Mitică” anticipa o astfel de desfăşurare a lucrurilor. Oracolul de la Bălceşti a comentat cele întâmplate în ultima săptămână şi a făcut o serie de avertismente.

Dragomir: „Mi-e și frică să mai spun ceva, că le ghicesc în proporție de 90%!”

Atacurile la adresa ministrului Radu Marinescu sau descinderile DNA la Primăriile Sectorului 5 au fost comentate de Dumitru Dragomir în cheia profeţiilor pe care fostul şef al LPF le-a făcut în ultimele luni.

ADVERTISEMENT

„Ce am vorbit noi aici se adeverește. Mi-e și frică să mai spun ceva, că le ghicesc în proporție de 90%! Noi am spus aici că vor să bage frica în justiție. La o lună după ce am spus asta l-au atacat pe ministrul justiției. Când am văzut că Marian Ceaușescu alergă judecătorii pe stradă mi-am dat seama că e pus de cineva, e scos la înaintare. El cu reziştii lui. După aceea mi-am dat seama ce vor să facă. Trebuie să-i sperie pe cei din PSD. Acum au dat în ăla de la sectorul 3 (n.r. – primarul sectorului 3, Robert Negoiţă). Și în ala de la 5 (n.r. – primarul sectorului 5, Vlad Popescu Piedone), care tot către PSD este”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Fostul deputat consideră că în spatele acestor acţiuni se află însă un mesaj pentru Sorin Grindeanu şi PSD. „Ca atunci când i-a dat lui Dragnea când s-a legat de multinaţionale: băi, stai în banca ta! N-a vrut, în două săptămâni l-au arestat. Acum le-a dat un semnal”, a mai afirmat Dragomir.

ADVERTISEMENT

„Este o minune că se întâmplă aşa de puţine nenorociri cu gazele”

Totodată, Mitică Dragomir i-a luat apărarea . „Păi băi, fraților, ce țară e asta? Cel mai bun primar din această țară, cred că a fost Negoiţă. Păi vedeți ce a făcut, a făcut o parcare subterană de aici până la mine la hotel. A făcut niște lucruri de senzație. Şi a făcut niște drumuri, pe pământul lui. Trece toată lumea pe ele. Iar treaba asta cu drumul peste conductă e frecventă. Sunt sute de blocuri din această ţară care stau peste conducte”, a punctat fostul şef al LPF.

ADVERTISEMENT

Mai mult, acesta a lansat un avertisment sumbru: „Să aibă grijă că nu acolo sub bloc este problema cu gazul, tot Bucureştiul stă pe o bombă gata să explodeze. Conductele sunt făcute praf. Este o minune că se întâmplă aşa de puţine nenorociri cu gazele”.

ar fi cel mai bun lucru care i s-ar putea întâmpla României: „Cel mai bun lucru care l-a făcut Iohannis – fără să își dea seama că face așa un lucru bun – când a scos omul politic de la SRI. Doi ani de zile, cea mai sigură țară după fața Pământului noi am fost. Acum se încearcă să se pună mâna pe justiție, pe SRI politic, pe SIE politic. Începe să-i sperie”.

ADVERTISEMENT

„Cel mai tare partid politic din această țară este mai prost reprezentat decât USR-ul”

Oracolul de la Bălceşti a făcut şi o profeţie de rău augur pentru România, dacă social-democraţii rup coaliţia. „Dacă PSD-ul iese de la guvernare, praful să alege de țară. Țineți minte ce vă spune un om bătrân, priceput al dracului la politică! Acum ce s-a întâmplat cu sectorul 3? Le-a arătat pisica. Pe ministrul justiției l-a liniștit cu o minciună, ce a făcut el acum 20 de ani. O fi luat din cărţi, dar totuşi a învăţat. Și este un tip onorabil. L-au pus la index. Au zis: ia să în cine să mai dăm. În Băluță nu putem da, pentru că e victima acum, că l-au otrăvit. Pe cine? Care e cel mai bun primar cu rezultate deosebite? Negoiță! Ia dați-i la temelie. Speriați-l! Și speriați tot partidul. Toți au intrat în vrie”, a mai spus el.

În aceste condiţii Dragomir crede că PSD nu va ieși de la guvernare, dar admite că dacă acest lucru s-ar întâmpla social-democraţii ar putea face alianţă cu AUR. El a subliniat însă rolul minor care i-a fost fost atribuit partidului condus de Sorin Grindeanu în actuala coaliţie de guvernare. „PSD-ul a fost lovit. A fost lovit Ciolacu când a concurat la președinție, a fost lovit Băluță când a concurat pentru primărie. În afară de Ministerul Justiţiei, PSD-ului nu i-au dat nimic concludent și cu putere. Cel mai tare partid politic din această țară este mai prost reprezentat decât USR-ul”, este concluzia lui Dragomir.