Bucuria Dianei și lui Dan Șucu după primul gol al fiului Andrei pentru Rapid! Lacrimi de bucurie în loja din Giulești. Video

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Era 2-1 pentru Rapid în minutul 93, atunci când FC Argeș forța egalarea. Antrenorul Daniel Pancu l-a introdus în teren pe Andrei Șucu, puștiul în care puțină lume credea că poate face diferența. A înscris în 27 de secunde, la prima atingere de balon, după o fază care aduce aminte de cea reușită de Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la Cardiff, acum 30 și ceva de ani.

Diana și Dan Șucu s-au bucurat ca și niște copii atunci când fiul lor a înscris golul de 3-1 pentru Rapid

Șucu Jr. a reușit un șut la colțul scurt, profitând și de indecizia portarului lui FC Argeș, și a făcut 3-1. Publicul din Giulești a savurat reușita, însă nimeni nu a fost mai fericită decât mama fotbalistului, Diana Șucu. În imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK se vede cum aceasta își stăpânește cu greu emoțiile la lojă.

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Într-o stare asemănătoare este și Dan Șucu, căruia nu îi vine să creadă că fiul său a înscris pentru Rapid. Emoțiile s-au transformat mai apoi în bucurie, astfel că toată lumea s-a îmbrățișat cu toată lumea. Imediat după meci, puștiul Rapidului mărturisea că nu a vorbit încă cu părinții săi, dar nu se grăbește să meargă acasă.

Andrei Șucu a scris istorie pentru Rapid, la 27 de secunde după ce a fost introdus în teren de Pancu

Cel mai probabil, pentru a sărbători golul. Am telefonul plin de mesaje. Vreți să le vedeți? Cu mama și tata nu am vorbit, am văzut la TV că s-au bucurat de gol Vă dați seama, a fost presiune pe mine, de la 14 ani am fost luat la „țintă”, a punctat Andrei Șucu.

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Fotbalistul a glumit și pe seama faptului că tatăl său e patronul clubului Rapid. „Cred că de bucurie o să-mi dea ceva (n.r. o primă), fără să îi cer. Momentan vreau să mă văd aici, în primul 11. Pe urmă îmi doresc să plec din România la un club puternic”, a declarat Șucu Jr.

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