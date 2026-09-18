Sport

Bucuria Dianei și lui Dan Șucu după primul gol al fiului Andrei pentru Rapid! Lacrimi de bucurie în loja din Giulești. Video

Andrei Șucu a marcat la 27 de secunde după ce a fost introdus în teren în meciul dintre Rapid și FC Argeș, scor 3-1. Fiul lui Dan Șucu a declanșat fiesta în Giulești.
Flaviu Popa
18.09.2026 | 23:53
Bucuria Dianei si lui Dan Sucu dupa primul gol al fiului Andrei pentru Rapid Lacrimi de bucurie in loja din Giulesti Video
EXCLUSIV FANATIK
Diana și Dan Șucu au sărbătorit reușita fiului lor Foto: Renato Anghelescu, Fanatik
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Era 2-1 pentru Rapid în minutul 93, atunci când FC Argeș forța egalarea. Antrenorul Daniel Pancu l-a introdus în teren pe Andrei Șucu, puștiul în care puțină lume credea că poate face diferența. A înscris în 27 de secunde, la prima atingere de balon, după o fază care aduce aminte de cea reușită de Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la Cardiff, acum 30 și ceva de ani.

Diana și Dan Șucu s-au bucurat ca și niște copii atunci când fiul lor a înscris golul de 3-1 pentru Rapid

Șucu Jr. a reușit un șut la colțul scurt, profitând și de indecizia portarului lui FC Argeș, și a făcut 3-1. Publicul din Giulești a savurat reușita, însă nimeni nu a fost mai fericită decât mama fotbalistului, Diana Șucu. În imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK se vede cum aceasta își stăpânește cu greu emoțiile la lojă.

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Într-o stare asemănătoare este și Dan Șucu, căruia nu îi vine să creadă că fiul său a înscris pentru Rapid. Emoțiile s-au transformat mai apoi în bucurie, astfel că toată lumea s-a îmbrățișat cu toată lumea. Imediat după meci, puștiul Rapidului mărturisea că nu a vorbit încă cu părinții săi, dar nu se grăbește să meargă acasă.

Andrei Șucu a scris istorie pentru Rapid, la 27 de secunde după ce a fost introdus în teren de Pancu

Cel mai probabil, pentru a sărbători golul. „Cu siguranță nu merg acasă. Am telefonul plin de mesaje. Vreți să le vedeți? Cu mama și tata nu am vorbit, am văzut la TV că s-au bucurat de gol. Nu pot să cred că am înscris. Vă dați seama, a fost presiune pe mine, de la 14 ani am fost luat la „țintă”, a punctat Andrei Șucu.

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Fotbalistul a glumit și pe seama faptului că tatăl său e patronul clubului Rapid. „Cred că de bucurie o să-mi dea ceva (n.r. o primă), fără să îi cer. Momentan vreau să mă văd aici, în primul 11. Pe urmă îmi doresc să plec din România la un club puternic”, a declarat Șucu Jr.

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Cum au reacționat Dan și Diana Șucu după golul fiului lor

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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