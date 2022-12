Bucuria sinceră a puștilor FCSB-ului după victoria cu FC Botoșani 2-0: „Ne gândeam să nu luăm multe!”

Și Leo Strizu i-a felicitat pe tinerii săi jucători, despre care a spus că pot fi integrați în viitor în prima echipă, însă că este nevoie de timp și de răbdare pentru a realiza acest lucru.

Bucuria puștilor FCSB-ului după victoria cu FC Botoșani

surprinzătoare împotriva Botoșaniului, formație care a jucat cu prima echipă și care nu a reușit să înscrie nici măcar un gol în poarta lui Răzvan Ducan.

„Ne bucurăm pentru că am reușit cu acești copii. Nimeni nu spera la egal, ne gândeam să nu luăm multe. Fix aceiași jucători au luat 6 cu Tunari.

Ne bucurăm că am ținut steagul sus, că astăzi am jucat pentru prima echipă și s-a văzut asta. Pentru mine a fost cel mai mare miracol că am reușit să câștigăm.

Mă bucur că am reușit noi de la prima echipă să-i ajutăm pe ei”, a fost , cel care a fost căpitanul echipei.

„Trebuie să avem grijă și răbdare!”

, a vorbit la finalul meciului, felicitându-și jucătorii pentru victoria obținută, spunând că este nevoie de timp și de răbdare ca aceștia să fie integrați în echipa mare:

„E o echipă foarte tânără, mă bucur pentru acești copii, dar trebuie să avem grijă și răbdare. Sărbătorim două evenimente în drum spre București: ziua lui Ianis și debutul mai multor copii.

Sunt bucuros pentru că m-au ascultat și că ușor, ușor se apropie de prima ligă. Nu ai cum să te superi pe copii, mai ales după această victorie. Am fost calm, puteam doar să-i încurajez, îi felicit”.

„Urmează un meci greu care trebuie câștigat, ne dorim să terminăm anul aproape de primul loc, după care cu Dumnezeu înainte. Ne mulțumim cu rezultatul ăsta al puștilor și vor fi integrați în viitor în echipa mare”, a mai spus Leo Strizu la finalul meciului.