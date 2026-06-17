Bucurie fără margini în familia Universității Craiova! Oleksandr Romanchuk a devenit tată pentru prima oară

ADVERTISEMENT

Oleksandr Romanchuk traversează una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa. După un sezon în care a cucerit titlul și Cupa României alături de Universitatea Craiova, fundașul ucrainean are acum un nou motiv de bucurie și în plan personal. Fotbalistul a devenit tată pentru prima dată, iar vestea a fost împărtășită chiar de el prin intermediul rețelelor de socializare.

Mesaje speciale pentru Romanchuk din partea Universității Craiova și a colegilor

Oleksandr Romanchuk și soția sa și-au mărit familia odată cu venirea pe lume a micuței Mia Romanchuk. Fundașul Universității Craiova a publicat pe Instagram mai multe fotografii alături de partenera sa și de fetița nou-născută, imaginile fiind însoțite de numeroase reacții din partea apropiaților și a suporterilor.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după vestea cea mare, și Universitatea Craiova a transmis un mesaj emoționant pentru unul dintre oamenii de bază ai echipei: „Oleksandr Romanchuk a devenit tătic! Felicitări din partea familiei alb-albastre și bine ai venit pe lume, Mia Romanchuk!”, a fost mesajul publicat de clubul din Bănie.

Postarea fundașului ucrainean a fost rapid inundată de felicitări venite din partea colegilor de vestiar. Steven Nsimba, Vasile Mogoș, Assad Al-Hamlawi și Anzor Mekvabishvili i-au transmis mesaje de felicitare, însoțite de inimioare, în timp ce căpitanul Nicușor Bancu i-a scris simplu și sugestiv: „Felicitări, fratele meu!”. Printre cei care au reacționat s-au numărat și Samuel Teles, respectiv Tudor Băluță, care și-au exprimat bucuria prin mesaje și emoticoane.

ADVERTISEMENT

Romanchuk a jucat primele minute la naționala mare a Ucrainei

La doar câteva zile după ce a primit prima convocare la naționala mare a Ucrainei, fundașul central Oleksandr Romanchuk a fost trimis titular în partida amicală disputată la începutul lunii iunie împotriva Poloniei, bifând astfel primele sale minute la nivel internațional. Mai mult de atât, Romanchuk a jucat și împotriva Danemarcei, în meciul în care .

ADVERTISEMENT

Naționala Ucrainei s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Poloniei, într-un meci amical disputat la Wroclaw, iar printre titularii selecționatei pregătite de Andrea Maldera s-a aflat și Oleksandr Romanchuk. Yaremchuk, minutul 34, și Yarmolenko, minutul 44, au înscris pentru Ucraina.

ADVERTISEMENT

Fundașul Universității Craiova, aflat la prima convocare la reprezentativa de seniori a țării sale, a început partida din primul minut și a evoluat pe întreaga durată a primei reprize. La pauză, selecționerul ucrainean a decis să îl înlocuiască pe Romanchuk cu Valeriy Bondar.

Cum a aflat Romanchuk vestea convocării la națională: „M-am temut că s-ar putea răzgândi!”

Fundașul Universității Craiova a acordat un interviu pentru canalul oficial de YouTube al Federației Ucrainene de Fotbal, în care a vorbit despre primele sale zile la echipa națională și despre .

ADVERTISEMENT

„E foarte bine să fiu aici. O plăcere să-i văd pe toți aici, la națională. Asta e ceea ce am urmărit toată viața. Și acum se întâmplă aici, astăzi. Așa că, bineînțeles, trăiesc doar emoții pozitive. Încă nu pot înțelege pe deplin că sunt jucător al naționalei, nu realizez în totalitate. Cred că odată ce vom juca primul meci, voi simți că sunt cu adevărat membru al selecționatei Ucrainei. Experiența m-a învățat să mă adaptez destul de repede. Și probabil că asta mă va ajuta și aici. Băieții m-au primit cu căldură. Glumim, stăm de vorbă. M-au întrebat despre fotbalul românesc și m-au felicitat pentru trofee.

Când am văzut mesajul primit pe telefon de la selecționer, m-am gândit: «Serios? Wow!»”. Selecționerul mi-a scris să-l sun înapoi. Bineînțeles că am făcut-o. Era imediat după antrenament. Tocmai ieșisem de pe teren, am văzut mesajul pe telefon și l-am sunat imediat. M-am temut că ar putea fi prea târziu și că s-ar putea răzgândi. Am vorbit și mi-a zis că plănuia să mă cheme la lot. Nu era oficial încă, dar probabilitatea era foarte mare. Am început să țip de bucurie. Nimeni de la bază nu a înțeles ce se întâmplase. Așa a fost“, a declarat Oleksandr Romanchuk, pentru .