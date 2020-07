Bucurie în Ardeal! Gaz Metan Mediaș a scăpat de insolvență. Reacția LPF. Exclusiv

Gaz Metan a traversat o perioadă mai grea de când pandemia de coronavirus a blocat fotbalul din România, dar acum ardelenii pot zâmbi și răsufla ușurați.

FANATIK a aflat că Gaz Metan Mediaș a scăpat de insolvență, ceea ce reprezintă o veste uriașă pentru club, atât pentru antrenori, cât și pentru jucători.

Acum, ardelenii se pot concentra pe reconstrucția echipei, după plecarea mai multor jucători și a antrenorului Edward Iordănescu, cel care a fost înlocuit cu Dușan Uhrin Jr.

Gaz Metan Mediaș a ieșit din insolvență

În sfârșit se vede lumina de la capătul tunelului pentru Gaz Metan Mediaș, iar ardelenii au motive reale de bucurie, după ce clubul a ieșit oficial din insolvență.

În urma deciziei, cel mai probabil clubul va renunța la serviciile lui Ioan Mărginean, președintele formației, și există șanse ca Edi Iordănescu să se întoarcă pe banca tehnică, la dorința acționarilor.

Tribunalul Sibiu a decis ca procedura de insolvență a clubului Gaz Metan Mediaș să se încheie, iar formația lui Dușan Uhrin să-și reia activitatea comercială.

„….dispune închiderea procedurii insolvenței (reorganizării judiciare) față de debitorul CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIAȘ”, se arată în hotărârea Tribunalului Sibiu.

Jucătorii erau din ce în ce mai tensionați

Problemele de la club se răsfrângeau asupra jucătorilor, iar gesturile acestora de nervozitate erau vizibile la ultimele meciuri ale ardelenilor. Atacantul Sergiu Buș a vorbit la finalul meciului cu Craiova, 1-2, la finalul căruia a primit cartonașul roșu pentru că a înjurat „tușierul”.

„Îmi cer scuze echipei că am luat roșu. Am spus ceva ce nu trebuia să spun. Îmi cer scuze arbitrilor. Domnul Hațegan e unul de talie europeană, e un arbitru bun, nu merita așa ceva.

Știu că nu avem voie, acum nu avem voie să ne îmbrățișăm, să scuipăm, nu avem voie să facem nimic. Dar avem voie în România să fim neplătiți? Să fim mințiti? Să jucăm accidentați? Am fost 5 jucători cu probleme, cu accidentări. Ne-au plecat 9 colegi, am luat 3.000 de lei în 4 luni de zile”.

„Eu mi-am prelungit contractul, vreau să joc. Pun suflet și mă exteriorizez. Am 27 de ani, o familie, am șansa să joc. De la 21 de ani până la 25 am fost accidentat. Acum am simțit că e momentul meu să mă bucur de fotbal.

Vreau să mă lupt la campionat, vreau stabilitate. Vreau să știu cine mă vrea”, a mai spus Sergiu Buș după meciul cu oltenii.

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a reacționat după ce Gaz Metan Mediaș a scăpat de insolvență: „Ieșirea din insolvență a clubului Gaz Metan Mediaș certifică faptul că fotbalul profesionist din România continuă drumul corect pe care se află în ultimii aproape șapte ani.

Am certitudinea că performanțele nu vor întârzia să apară dacă vom ști să construim, protejând interesele financiare ale jucătorilor și făcând o prioritate din apropierea cluburilor de comunitățile de care aparțin, așa cum se întâmplă nu doar în alte campionate puternice, ci și așa cum se întâmpla și în România până nu demult”.