Bucurie în vestiarul lui CFR Cluj după calificarea în grupele Europa League: “Să vină Milan”

Bucurie mare în vestiarul lui CFR Cluj după calificarea în Europa League. Jucătorii lui Dan Petrescu s-au descătuşat după meciul cu finlandezii de la KuPS.

Jucătorii lui CFR Cluj și-au manifestat bucuria după ce s-au calificat a doua oară consecutiv in grupele Europa League. Finlandezii de la KuPS au fost învinși cu 3-0 de trupa lui Dan Petrescu.

Alexandru Păun, cel care a pasat decisiv pentru Debeljuh la golul al doilea al ceferiștilor, așteaptă să vină AC Milan la Cluj, la trei ani după ce italienii au jucat cu Craiova.

Camora: “Sincer nu știam foarte multe despre adversari”

Căpitanul CFR-ului a recunoscut că nu știa foarte multe despre adversarii din seara asta, KuPS, dar că s-au pregătit cu atenție pentru a-și îndeplini obiectivul de accedere în grupele Europa League.

Jucătorul născut în Portugalia își dorește adversari cu renume, CFR-ul demonstrând că se poate bate de la egal la egal cu echipe de valoare din campionatele puternice ale Europei.

“Victorie importantă pentru noi, pentru fotbalul românesc. Echipa asta a demonstrat ce poate. Felicitări tuturor, dar vreau să dedic victoria suporterilor, care nu sunt lângă noi pe stadion. Nu știam multe despre KuPS, dar am încercat să-i vedem, să aflăm fiecare jucător lucruri despre adversarul direct. Normal că și Dan Petrescu e fericit. Toți voiam să mergem în grupe. Am demonstrat că putem, că am fost acolo, prezenți în joc, și ne-am calificat”, a declarat Camora.

Camora, mândru că a fost convocat la naționala României

Camora, primul jucător naturalizat de către naționala României, după ce acesta a obținut cețățenia română, a spus că “este o mândrie pentru mine să joc la națională, dar vreau să vorbesc despre asta când voi ajunge acolo”.

Proaspăt convocat de Mirel Rădoi pentru meciul cu Islanda, Camora consideră că a fost mereu un jucător constant și că munca sa continuă l-a făcut să ajungă în această ipostază.

Alexandru Păun: “Să vină Milan”

Păun își dorește ca unul dintre viitorii adversari ai CFR-ului să fie AC Milan. “Cum am intrat în vestiar, le-am spus colegilor că vreau să vină Milan la Cluj. A fost foarte greu, cel puțin pentru mine, să mă adaptez la condițiile de joc. Mă bucur că am marcat repede, acolo a fost descătușarea care ne-a ajutat să marcăm de trei ori până la finalul meciului”.

După ce AC Milan a jucat acum trei ani cu Craiova, impunându-se cu scorul de 3-0 la general după dublă manșă. Meciul a reprezentat un moment extrem de important pentru fanii olteni, fiind primul mare meci pe noua arenă din oraș.

Păun nu e dezamăgit că nu a fost convocat la națională.

Jucătorul CFR-ului se bucură pentru colegii săi care au fost convocați la națională. El se declară mulțumit de jocul său, vrea să își facă treaba cât mai bine pentru echipa de club și nu se gândesțe acum la selecționata antrenată de Emil Rădoi.

Dezamăgit după meciul pierdut cu Dinamo Zagreb din preliminariile Ligii Campionilor, Alexandru Păun este fericit că echipa și-a îndeplinit obiectul de accedere în grupele Europa League, chiar dacă ar fi fost un traseu mai accesibil decât sezonul precedent în prima competiție valorică în plan continental