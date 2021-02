Bucurie mare în familia lui Culiță Sterp. Ce imagine a postat sora concurentului de la Survivor România

Chiar dacă nu îi este deloc ușor fără Culiță Sterp, plecat în Republica Dominicană să lupte pentru marele premiu al celui mai dur reality-show difuzat pe micile noastre ecrane tocmai acum, când ea se pregătește să aducă pe lume primul loc copil, Diana Iliescu își petrece timpul alături de rudele bărbatului iubit și are o mulțime de motive să-și păstreze zâmbetul pe buze.

Nu de alta, dar veștile bune vin una după alta în familia Faimosului de la Survivor România. Asta pentru că Ileana, viitoarea cumnată, care îi este prietenă de ani întregi, se pregătește la rândul ei pentru ziua în care va deveni mămică.

Despre mama Geta ce să mai spunem? Abia își mai încape în piele de bucurie la gândul că în curând va avea nu unul, ci doi nepoței. „Doamne, abia aștept să-i iau în brațe, să mă joc cu ei!”, a scris aceasta în dreptul fotografiei publicate cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare.

Imaginea care a făcut înconjurul Internetului. Sora lui Culiță Sterp, alături de viitoarea cumnată

„De foarte multe ori mă gândesc că nu-i real ce se întâmplă. Eu și prietena mea de ani și ani, așteptăm nerăbdătoare să aducem pe lume două vieți.

Doamne, cât e de surprinzătoare viața. Și unde mai pui că am devenit și cumnate. Mai frumos și bine de atât, nici că se putea”, este mesajul postat de Ileana Sterp pe contul său de Facebook.

Imaginea a primit aproape instantaneu zeci de mii de aprecieri și o mulțime de comentarii din partea fanilor. Copleșită de emoții, mama Geta nu s-a mai putut abține și le-a dezvăluit tuturor numele fetiței pe care fiica sa îl poartă în pântec: Teodora Elena.

Culiță Sterp a primit vestea cea mare la Survivor România. Iubita sa va aduce pe lume un băiețel

Cât despre Culiță Sterp, ei bine Faimosul este hotărât să facă orice îi stă în putință pentru a ajunge în marea finală Survivor România și a ridica deasupra capului mult-râvnitul trofeu. Cu atât mai mult acum, când iubita sa i-a dat vestea cea mare: va avea un băiețel.

„E băiat! Băi, e băiat! Cum s-a schimbat? Băi, nu cred! Am vrut să plâng, dar nu mai pot să plâng. E băiat! Doamne, Doamne! Uite-o pe nevasta mea, ce frumoasă e!

Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat în plâns de fericire.

E ceva ce nu pot exprima în cuvinte. Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la Survivor m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață.

Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”, a dezvăluit Faimosul, vizibil emoționat de mesajul Danielei.