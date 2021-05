Bucurie maximă a oltenilor după promovarea lui FC U Craiova în Liga 1: „Vrem să terminăm pe locul 1, asta e mentalitatea!”

FC U Craiova 1948 a promovat matematic în Liga 1, după remiza de pe „Ion Oblemenco” cu Csikszereda, scor 0-0.

Oltenii lui Eugen Trică au fost entuziasmați după performanța uriașă pe care au realizat-o și au sărbătorit chiar și la interviurile de la finalul partidei.

Astfel, FC U Craiova obține promovarea directă în Liga 1, scăpând de baraj, oltenii având 50 de puncte și încă două meciuri de disputat, cu Rapid și cu Dunărea Călărași.

Bucurie maximă a oltenilor după promovarea lui FC U Craiova în Liga 1

Fotbaliștii de la FC U Craiova 1948 au fost bucuroși la finalul celor 90 de minute, obținând un punct contra Csikszeredei, punct care le-a asigurat promovarea matematică în Liga 1.

„A fost un an foarte greu, încărcat psihic mai ales. Îmi pare rău că nu am avut azi prospețime să câștigăm și azi, dar mai avem un meci acasă și sperăm să câștigăm atunci. Toată lumea își dorea doar să promovăm, vrem să terminăm pe primul loc. Eu am venit în iarnă și am găsit echipa pe primul loc și pe primul loc vreau să terminăm.

E o încărcătură psihică, gândind că dacă riști poți greși. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Rapidul, încă ne gândim, vrem să terminăm pe primul loc, noi nu vrem locul doi. Așa începe să se creeze mentalitatea aici.

Nu ne facem probleme cu primele, mă bucură că ne-am făcut treaba. Sunt sigur că oamenii își vor face datoria, dar nu-mi fac griji.

Eu consider că diferența dintre Liga 1 și Liga 2 o fac concentrarea și pregătirea. La Liga 1 dai de jucători care nu te iartă, dar cu dăruire putem face o figură frumoasă.

Galeria a fost aproape de noi în toată perioada asta, au venit la noi la cantonament, au venit să ne încurajeze, sunt mulți, sunt vocali și le-am făcut bucuria să revenim acolo unde ne este locul.

Ne așteaptă un sezon extrem de dificil, pentru că lumea vrea performanță, nu vrea să trecem ca gâsca prin apă”, a declarat Denis Ispas la finalul meciului.

„Ne face plăcere să ne gândim la Liga 1. Craiova suntem noi!”

Dragoș Albu, căpitanul oltenilor, se bucură enorm de promovarea în prima ligă din România, mulțumindu-i lui Adrian Mititelu și lui Adrian Mititelu Jr. pentru că l-au adus la echipă și l-au implicat în proiect:

„A fost greu, un meci oarecum nereușit pentru noi, dar care ne-a adus promovarea. Am visat la acest moment de când am ajuns în vară la echipă. Acum, mai avem două meciuri și sperăm să terminăm pe primul loc, vrem să le câștigăm. Ar fi păcat, am fost tot anul pe primul loc și ar fi păcat să nu reușim acest lucru.

Au fost și la noi momente neplăcute, dar am fost un grup unit, conducerea a oferit tot ce aveam nevoie pentru a face performanță. Ne face plăcere să ne gândim la Liga 1”.

„Suntem la un club de tradiția, cu toții știm acest lucru, la Craiova se vrea performanță, vrem să câștigăm tot. E o atmosferă foarte frumoasă. Îi mulțumesc patronului nostru Adiță, după domnului Mititelu și le mulțumesc că mi-au dat șansa să joc aici. Craiova suntem noi!”, a spus Dragoș Albu, căpitanul oltenilor.