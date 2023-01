Bucurie moderată în rândul jucătorilor de la CFR Cluj după victoria cu Farul: ”Suntem pe primul loc, dar mai e mult de muncă”

Campioana en-titre și a urcat pe primul loc în clasamentul din SuperLiga.

Jucătorii de la CFR Cluj, entuziasmați de victoria cu Farul

La finalul întâlnirii cu Farul, din etapa a 22 din SuperLiga, jucătorii de la CFR Cluj au evitat să fie prea exuberanți. Căpitanul Andrei Burcă a explicat modul prin care ardelenii au reușit să blocheze un adversar cu multă calitate și l-a lăudat pe .

”Mă bucur că am câștigat, pentru că am avut un cantonament bun, greu și s-a văzut în această seară pentru că am reușit să ținem ritmul. Am pregătit toată săptămâna să încercăm să jucăm om la om, adică ne-am asumat multe riscuri.

Suntem pe primul loc, dar mai e mult de muncă, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Prima repriză s-a jucat agresiv și cu foarte bun pressing, de ambele părți, iar vântul nu ne-a ajutat nici pe noi, nici pe ei. Nu a fost așa mare intensitate în prima repriză, dar în a doua ne-am dat drumul și am reușit să câștigăm.

Pe Krasniqi, da, l-am văzut nu neapărat în cantonament, ci mai ales în Conference League, unde ne-a făcut viața grea, cu Ballkani, care a avut o echipă foarte bună, cu copii de 20-21 de ani, care cu siguranță o să ajungă la un nivel ridicat în Europa”, a declarat Burcă.

Burcă anunță că prioritatea CFR-ului o reprezintă campionatul

Fundașul lui CFR Cluj e conștient de faptul că va fi o luptă extrem de echilibrată pentru câștigarea titlului și a dezvăluit faptul că atenția echipei este îndreptată mai mult către campionat, decât către Conference League.

”Farul e pe 2, FCSB e în spatele nostru, Rapid a câștigat, deci suntem 4-5 echipe care se vor bate la campionat. Suntem bucuroși că suntem pe primul loc, dar ne așteaptă un drum foarte lung, plus meciurile din Europa, deci trebuie să dăm totul ca să fim din nou campioni.

Avem Voluntari, FCSB, multe meciuri. În subconștient, ne gândim puțin și la meciul cu Lazio, dar dacă nu facem treabă în campionat, anul viitor nu mai jucăm în preliminariile Champions League, deci trebuie să ne axăm mai mult pe campionat. Probabil această presiune ne face bine, că am luat campionatul an de an și apoi facem performanță în Europa”, a spus el.

Petrila vrea un nou titlu de campion

Atacantul Claudiu Petrila, care a venit de pe banca de rezerve și a marcat ultimul gol al întâlnirii de la Constanța, consideră că CFR Cluj merită să fie pe primul loc și își dorește să câștige un nou titlu de campion.

”A fost un meci greu, dar am meritat să câștigăm și sunt fericit că suntem pe primul loc din nou, acolo unde ne este locul. Secretul e munca și să jucăm ca o echipă. Ne-am pregătit bine în cantonament, am pregătit bine acest meci.

O să fie luptă strânsă, dar totul se decide în play-off. Nu ne gândim acum la Lazio, vrem să câștigăm tot în campionat. Nu mă gândesc la un transfer încă. Dacă o să fie pe viitor, o să fie bine pentru mine”, a afirmat Petrila.