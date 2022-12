Bucuriile și apăsările lui Fuego. Cum îi descrie pe Ștefan Hrușcă și Irina Loghin: „Arta adevărată o punem pe ultimul loc”

Fuego are o tolbă plină cu povești strânse în cei 46 de ani! Paul Surugiu, pe numele său din buletin, a povestit câteva dintre cele mai emoționante experiențe prin care a trecut de-a lungul carierei sale, o carieră care încă se scrie, în cadrul podcastului lui Horia Brenciu de pe YouTube.

Fuego a dat toți banii câștigați în State pe concerte. Le-a văzut live pe Diana Ross și Cher!

Artistul a vorbit cu mare drag despre Irina Loghin, cu care interpretează celebrul hit de Crăciun „Împodobește, mamă, bradul!”, dar și despre Ștefan Hrușcă, pe care îl consideră cel mai bun colindător din România.

Fuego are o serie de amintiri, iar printre cele mai frumoase sunt cele din Las Vegas, unde le-a văzut live pe Cher și Diana Ross, și Republica Moldova, o țară pentru care artistul are o sensibilitate aparte.

Cântărețul a avut mai multe spectacole în America, iar toți banii pe care i-a strâns la un moment dat de la evenimente i-a investit în concerte susținute de muzicieni renumiți la nivel internațional.

„Am fost la concert la Diana Ross, în Las Vegas. Eu am pus condiție să merg să văd cât mai multe spectacole. Și, Diana Ross, nu mai știu la care cazinou, era în Vegas… Toți banii mei câștigați în America s-au dus în concerte.

Să vezi ce public a venit la Diana, cum erau doamnele cu coliere, cu broșe, bărbații la costum, am spus că sunt într-o altă lume. A schimbat trei ținute în o oră și 30 de minute. Am fost și la Cher. Am văzut tot ce se poate în Vegas într-o lună”, a povestit Fuego în podcastul lui Horia Brenciu.

Decorat de președintele Republicii Moldova: „Mi-e ciudă că uneori nu e cum mi-aș dori când vine vorba de acest popor”

Un alt moment marcant din viața sa a fost atunci când a fost onorat de președintele Republicii Moldova cu medalia „Mihai Eminescu”, cântărețul fiind extrem de iubit și peste Prut.

„A fost onorant pentru mine să văd că președintele Nicolae Timofti mă cheamă la reședința de stat. Au fost cele mai mari emoții din viața mea. Aveam lacrimi în ochi cum fiecare din dascăli ținea câte un discurs. Fiecare dascăl vorbea perfect limba română, din nord de Basarabia, din sătucuri uitate.

A venit bunicul lui Dan Bălan de la O-Zone, avea 85 de ani și a primit medalia „Ștefan cel Mare” și a început să vorbească despre Basarabia furată. Mă simțeam un zero pe lângă oamenii ăștia.

În perioada în care acolo lucrurile nu erau liniștite, eu cântam cu Grigore Vieru despre limba noastră. Au fost niște momente că te apuci să plângi dacă-ți spun tot. De asta mi-e ciudă când văd că uneori nu e cum mi-aș dori atunci când vine vorba de acest popor”, a declarat oftând

„Arta adevărată o punem pe ultimul loc”

Brenciu l-a întrebat dacă el consideră că publicul basarabean e diferit față de cel de la noi, iar Fuego a zis că, într-adevăr, în România marile valori nu sunt prețuite așa cum ar merita.

„Arta adevărată o punem pe ultimul loc întotdeauna. Vedem ce se promovează în ziua de astăzi. Cu toții înțelegem lucrul acesta, dar asta nu înseamnă să neglijăm valorile. Un popor trebuie să își iubească valorile, dar nu mai contează!”, a opinat Fuego.

Realizatorul podcastului „Lucruri simple” l-a întrebat pe celebrul cântăreț pe cine ar alege între Irina Loghin și Maria Dragomiroiu, iar apoi a avut câteva cuvinte de laudă și la adresa lui

Ce spune cântărețul despre Irina Loghin și Ștefan Hrușcă: „Nu există colindător mai bun”

„O aleg pe Irina, deși amândouă îmi sunt foarte dragi. Cu Maria am colaborat foarte puțin pe partea de duet. De la Irina Loghin am învățat foarte multe lucruri elementare.

Cu ea am cântat inclusiv într-o cambuză, un fel de tractor care trage grâul după el. O iubesc foarte multe pe doamna Loghin și, la vârsta ei, încă face Parcul Herăstrău, câte 7-8 ture.

Nu există colindător mai bun ca Hrușcă. Eu nu cânt colinde, eu cânt cântecele mele de Crăciun. Colindul tradițional e adus de Ștefan. E colindătorul care merită să fie ascultat în perioada sărbătorilor”, a spus Surugiu.

