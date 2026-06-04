Budapesta, capitala sportului european în 2026. Competițiile de cinci stele organizate în Ungaria

ADVERTISEMENT

Anul 2026 este unul de excepție pentru Ungaria în ceea ce privește sportul. Capitala țării vecine României a fost gazda, în premieră, a finalei UEFA Champions League. În luna iunie, în MVM Dome, uriașa sală polivalentă din centrul orașului de pe Dunăre, va avea loc Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, competiție la care participă și CSM București.

CSM București joacă în Budapesta în Final-Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin

CSM București s-a calificat după nouă ani la Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin și va juca în semifinale împotriva lui Metz. În cazul în care va ajunge în marea finală, formația din capitala României se va lupta pentru trofeu cu învingătoarea duelului dintre Győr și Brest.

ADVERTISEMENT

, sala ultramodernă din centrul Budapestei. Complexul sportiv are o capacitate de 20.028 de locuri și este a doua cea mai mare arenă de acest tip din Europa, după Manchester Arena. Deja a devenit o tradiție ca meciurile decisive din Liga Campionilor la handbal feminin să se joace în capitala Ungariei.

Budapesta a găzduit în premieră finala UEFA Champions League

În urmă cu doar câteva zile, tot la Budapesta a avut loc și finala UEFA Champions League. Capitala Ungariei a găzduit în premieră ultimul act al celei mai importante competiții intercluburi din fotbalul european. PSG s-a impus la loviturile de departajare în fața lui Arsenal, după ce la finalul celor 120 de minute scorul a fost 1-1.

ADVERTISEMENT

Stadionul a fost arhiplin, iar fanii celor două echipe au animat străzile Budapestei cu zile bune înaintea finalei. Atmosfera din tribune, în timpul meciului, a fost una impresionantă și a confirmat statutul evenimentului drept cel mai important din fotbalul european.

ADVERTISEMENT

Usain Bolt, ambasador în Budapesta la Finalele Campionatului Mondial de Atletism. Nume uriașe vin în septembrie în Ungaria

Între 11 și 13 septembrie, tot la Budapesta va avea loc și Campionatul Mondial de Atletism. Nume uriașe precum Noah Lyles, campion olimpic la 100 de metri, și Armand Duplantis vor participa la întreceri.

ADVERTISEMENT

Mai mult, legendarul Usain Bolt a fost anunțat deja de organizatori drept ambasador al competiției. Cel mai rapid om din istorie va fi prezent pe toată durata evenimentului, iar fanii vor avea ocazia să îl vadă îndeaproape.

Finalele Campionatului Mondial de Atletism se vor desfășura la National Athletics Centre, un complex inaugurat în 2023. Stadionul are o capacitate de aproximativ 35.000 de locuri. Budapesta se poate lăuda cu mai multe arene ultramoderne, printre care Puskás Aréna, stadionul care a găzduit finala UEFA Champions League, dar și Groupama Aréna, casa lui Ferencváros.