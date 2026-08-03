Budapesta dezvăluie milioane de euro trimise către cluburile din SuperLiga. Peter Magyar analizează oprirea finanțării

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Astfel, Secretariatul de stat pentru Sport de la Budapesta a anunțat că modelul de finanțare se află într-o „amplă revizuire” și nu se știe dacă cele două cluburi din Superliga vor mai primi fonduri. Chiar și așa, oficialii de la Budapesta au răspuns unei solicitări a și au dezvăluit cu exactitate care au fost fondurile trimise în Transilvania în ultimii ani.

Guvernul de la Budapesta a anunțat câți bani au primit în ultimii ani cluburi precum Sepsi sau Csikszereda

Mai trebuie menționat că cele două cluburi au cerut recent, prin vocea conducătorilor, ca Guvernul de la Budapesta să nu oprească finanțarea. Cu toate acestea, noul premier Peter Magyar nu pare prea încântat de ideea de a continua strategia pusă la cale de rivalul său politic Viktor Orban.

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Cert e că până la reorganizarea dictată de Magyar, e neclar dacă fondurile pentru va fi suspendată. „În urma înființării noului Secretariat de Stat pentru Sport, este în curs de desfășurare o analiză cuprinzătoare a tuturor programelor de finanțare și inițiativelor politice existente. Ca parte a acestui proces și în strânsă consultare cu organismele guvernamentale relevante, analizăm, de asemenea, funcționarea și cadrul de finanțare al academiilor de fotbal”, se arată în răspunsul transmis GSP.

Mai mult, conform sursei citate, Guvernul de la Budapesta a anunțat care sunt sumele alocate prin Fundația pentru Dezvoltarea Tineretului din Felcsut, fundație care administrează Academia Puskas și care intermediază plățile făcute și spre alte „destinații” fotbalistice cum ar fi Sepsi sau Csikszereda.

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(aproximativ 1,92 milioane de euro) pentru FK Csikszereda și 494.000.000 de forinți (1,36 milioane de euro) pentru Sepsi OSK. De asemenea, Academia din Târgu Mureș (Marosvasarhelyi Akademia) a primit 238.000.000 de forinți (654.000 de euro), însă marea surpriză este sponsorizarea făcută pentru Partium Akademia Satu Mare: 1.722.500.776 de forinți (4,73 milioane de euro).

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Mai trebuie menționat că aceste sume reprezintă doar alocările prin programul administrat de Felcsut, fără a include și alte mecanisme prin care Ungaria a finanțat infrastructura și activitatea cluburilor din afara granițelor țării. De exemplu, prin Fondul Bethlen Gabor, doar în 2025 Sepsi și FK Csikszereda au raportat împreună aproximativ 12 milioane de euro primiți de la Budapesta. Conform datelor oficiale, în ultimii patru ani valoarea totală a finanțării depășește 50 de milioane de euro.

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Actualul premier al Ungariei, Peter Magyar, l-a criticat în trecut pe Viktor Orban, care a transformat investițiile în cluburi și academii într-un instrument prin care și-a consolidat influența politică și loialitatea în anumite comunități. Tocmai de aceea, Guvernul de la Budapesta pregătește controale pentru a vedea cum au fost cheltuiți banii trimiși de Budapesta „în teritoriu”.

Laszlo Dioszegi și Zoltan Szondi, conducătorii de la Sepsi și Csikszereda, au cerut public Guvernului de la Budapesta să mențină viziunea lui Viktor Orban. „Am cheltuit fiecare forint pentru ceea ce ni s-a dat”, declara Laszlo Dioszegi, cu mențiunea că orașul Sfântu Gheorghe nu și-ar permite astfel că mențină o echipă de fotbal în Superligă.

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Cât despre Csikszereda, Szondi apreciază că întregul său proiect valorează cel puțin 20 de milioane de euro, fără stadion și lotul de jucători, luând în considerare strict infrastructura și academia de fotbal.