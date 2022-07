Budescu și Tamaș, show total la Fiță cu Adiță: ,,Am jucat beat. Budi și-a luat în Arabia un geamantan cu carne de porc!” Video

Budescu și Tamaș au fost , iar cei doi au făcut dezvăluiri în premieră la o bere, pe o baltă de pește la marginea Bucureștiului.

Constantin Budescu se lansează în muzica lăutărească. Gabi Tamaș, pus pe glume: „Nu-mi place să beau apă!”

Adiță i-a invitat pe doi dintre cei mai mediatizați fotbaliști din SuperLiga la o partidă de pescuit, iar Budescu și Tamaș au vorbit mai relaxați ca oricând. Veteranul de 39 de ani și-a făcut intrarea așa cum știe el mai bine: „Mamă, deci n-am mai văzut de mult o masă așa goală! Adu și tu un cerb carpatin. Vezi să n-aduci apă!”, după care fundașul central și-a desfăcut berea cu dinții.

Gabi Tamaș și a dezvăluit că s-a aflat în situația să joace beat la antrenament și chiar în meciuri oficiale: „(n.r. Te-ai dus vreodată beat la antrenament?) Ce întrebări ai… Am și jucat beat! Mahmur, pardon. De-asta nu mai pot eu! Hai noroc! Dar nu eram în țară la noi. Nu pot să zic unde”.

Constantin Budescu a dezvăluit și el că își va lansa un album de muzică lăutărească, iar această pasiune l-a făcut să devină unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Gabi Tamaș: „Mie îmi plac lăutarii și Budi cântă. Foarte bine! Budescu: E orchestra în vacanță și n-am putut să vin cu ea. Își lansează chiar un album de muzică lăutărească”.

Constantin Budescu, seară românească cu un geamantan de carne de porc: „Am luat provizii! Ce vrei dacă jucam în străinătate?!”

Gabi Tamaș l-a pus să povestească pe Budescu cum a plecat cu un bagaj plin cu carne de porc după ce s-a transferat în străinătate:

– „Povestește tu Budi când ai umplut un geamantan de carne de porc!”

– „Am luat provizii! Ce vrei dacă jucam în străinătate?! Trebuia să facem masă românească, ne-au prins sărbătorile pe-acolo. Ne-am descurcat, n-aveam treabă”.

Budescu a desființat mitul sarmalelor, fiind supranumit „Sărmăluță Budescu”: „E mai mult o legendă cu sarmalele. Mai aveam și noi sifoanele noastre pe la Astra prin autocar și o mai arunc așa după meci că mă duc să mânânc sarmale. A ajuns la patronul nostru și m-a dat la televizor. Apoi toată lumea mi-a zis Sărmăluță! În afară de Sărbători, mai prind sarmale doar la nunți”.

Gabi Tamaș a supralicitat și a explicat de ce nu îi place apa: „Îmi clătesc gura dimineața, când mă spăl pe dinți. Acum fără caterincă sau la mișto. Nu că nu beau apă, beau apă minerală. Îmi place foarte mult apa minerală și nu prea-mi place apa plată. Să fie foarte rece și atunci beau și apă plată. În rest nu beau”.

Pasiunile lui Gabi Tamaș: „Un șpriț frumos, când am eu chef”. Cum a pierdut 50.000 de lire la cazino

Gabi Tamaș a spus că cea mai mare pasiune a sa după fotbal e…. șprițul: „Îmi place să mânânc și să beau șpriț. Un șpriț frumos, când am eu chef. Nu poți să bei în fiecare zi. Asta e vrăjeală! Ăla deja nu mai e șpriț. Intri în mahmureala aia și o duci o săptămână-două și nu mai simți nimic! Nu mai e nicio plăcere”.

Fostul jucător al lui West Brom a recunoscut că a pierdut sume importante de bani la casino când a jucat în Anglia: „Nu-mi place sincer să joc la cazino, dar jucam poate o dată, de două ori pe an în Anglia. Îmi plăcea să joc poker trei cărți și jucam pe niște sume un pic mai mari. Să zic că am pierdut vreo 50.000 de lire. Am câștigat 51.000 de lire! (râde)

Budescu a recunoscut că se mai gândește la echipa națională și că cea mai frumoasă amintire e meciul cu Insulele Feroe, când a reușit un super gol. Pentru Tamaș în schimb, rămâne de neuitat aventura din San Marino: „Spun un singur cuvât: San Marino! Atât. Cea mai frumoasă aventură. Trageți concluziile de-aici”.

În 2011, România s-a deplasat în San Marino, iar Victor Pițurcă le-a dat „tricolorilor” câteva ore libere. Gabi Tamaș și Adi Mutu au profitat la maximum și s-au îmbătat, iar cei doi au fost excluși din lot.