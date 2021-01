Budescu, ultimele noutăți despre transferul la FCSB, anunțat de Fanatik: ”Dacă se înțeleg, merg”

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, își dorește să-l readucă la echipă pe Constantin Budescu, așa cum FANATIK a anunțat încă de anul trecut, iar acum mijlocașul Astrei Giurgiu a oferit ultimele noutăți despre acest posbil transfer.

FANATIK a aflat că patronul roș-albaștrilor își dorește cu ardoare un ”mingicar” în formația sa, iar o revenire a lui ”Budi” este văzută drept soluția ideală pentru a aduce un plus de fantezie în jocul echipei.

Finanțatorul liderului din Liga 1 i-a pus mai multe condiții mijlocașului înainte să îl transfere, printre care și aceea că va fi folosit ca atacant. Budescu nu a avut însă nimic de obiectat și abia așteaptă să evolueze sub comanda lui Toni Petrea.

Ultimele noutăți despre transferul la FCSB al lui Budescu

”Nu e nicio ofertă clară de nicăieri, doar vorbe. Cu domnul Niculae am vorbit înainte să reîncepem campionatul, mi-au spus câteva lucruri, dar nu am ajuns la nimic deocamdată. Cu domnul Gigi Becali, la fel, mi-a zis că mă vrea, dar trebuie să discute cu cei de la Astra ca să pot să merg”, au fost ultimele noutăți oferite de Budescu despre un posibil transfer la FCSB.

”Dacă ei se înţeleg, probabil că o să merg, dar, din ce am înţeles, este foarte greu, pentru că domnul Niculae nu vrea să mă lase. Eu mai am contract cinci luni de zile. Bine, e adevărat, pot semna cu orice echipă, dar mai am contract şi, dacă o să semnez şi nu mă lasă, probabil o să stau pe aici şi nu o să joc”, a declarat jucătorul Astrei pentru Telekom Sport.

”N-am probleme să joc atacant. Am mai jucat şi aici 9 fals şi cred că m-aş descurca. Chiar făceam o glumă cu băieţii că pot juca liniştit oriunde de la mijloc în sus”, a explicat Constantin Budescu.

Budescu, deranjat de problemele financiare de la Astra

”Nu ştiu dacă o să se rezolve vreodată problema financiară la Astra, dar asta e, nu avem ce face, ne-am obişnuit. Important e să obţinem rezultate pozitive şi acum, dacă o să ne mai plătească şi ei, cu atât mai bine.

Noi ne-am dorit tot timpul să nu se mai promită nimic şi, dacă o să plătească, bine, pentru că noi ştim situaţia, dar sunt jucători noi care au venit. Ei chiar cred că o să se plătească şi au aşteptări şi, când nu se plăteşte, este mai rău. Aşa, mai bine să nu se mai promită şi să se plătească când o să se poată”, a încheiat fotbalistul.

Mijlocașul Constantin Budescu e tot mai aproape de o revenire la FCSB, după ce președintele Astrei Giurgiu, Dani Coman, a anunțat că jucătorul nu vrea să-și prelungească înțelegerea care expiră la finalul sezonului.

Constantin Budescu a mai jucat la FCSB în sezonul 2018-2019, atunci când a evoluat în 37 de partide, a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive. Mijlocașul s-a despărțit de gruparea roș-albastră în august 2019, atunci când a fost transferat la Al Shabab, pentru 2,5 milioane de euro.