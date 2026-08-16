Buget de 50 de milioane de euro! Mihai Rotaru, planul pe 10 ani pentru a face Craiova Maxima din nou. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a cucerit eventul în sezonul 2025-2026, iar în momentul de față a rămas singura reprezentantă a României în cupele europene. Titlul câștigat a fost primul de când clubul a fost preluat de Mihai Rotaru, iar omul de afaceri a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA planul pe care îl are pentru următorii 10 ani.

Mihai Rotaru, plan extraordinar pentru Universitatea Craiova. Buget de 50 de milioane de euro

Mihai Rotaru a anunțat că își dorește ca bugetul Universității Craiova să ajungă la 50 de milioane de euro până în 2036, performanțele urmând să sosească „la pachet” cu îmbunătățirea situației financiare. „Cred că au mai rămas 10% sau 15% din acțiuni la vânzare. Cred că eu mai am undeva la 25%, iar restul colegilor au 75%. Eu pot să rămân cu 10, 20 sau 25 cât am acum, nu am o problemă, pentru că după aceea vin cu următoarea mișcare, de a mări bugetul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Planul meu personal e ca în 5 ani de zile să avem un buget de 30 de milioane de euro, iar în 10 ani de zile să ajungem la 50 de milioane de euro. Acestea sunt planurile mele personale. Nu să câștig campionate, care trebuie să vină ca urmare a muncii noastre, nu să mă calific în Europa, care trebuie să vină și asta ca urmare a muncii noastre, planul meu personal e ca Universitatea Craiova să aibă un buget de 30 de milioane de euro în 5 ani, adică în sezonul 2031-2032”, a spus acesta la FANATIK SUPERLIGA. .

Europa League, bonus financiar semnificativ pentru Universitatea Craiova

. Gruparea din Bănie are asigurată prezența în faza principală a Conference League în cazul unui eșec, însă obiectivul rămâne calificarea în a doua competiție europeană, care oferă și bonusuri financiare mai mari.

ADVERTISEMENT

„O calificare în Europa League ar fi marca înregistrată a noastră, creștem de la sezon la sezon. Anul trecut am făcut 5 puncte în Conference League, anul acesta ar trebui să ne punem un target de 8 puncte, două victorii și două egaluri în Europa League. În primul rând, hai să ne calificăm, și vom face apoi calcule”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT