Buget record anunțat de Gigi Becali. Cu cine se bate FCSB pentru accesul în Champions League și câți bani au cheltuit Kairat, Sabah sau Viking ca să joace în grupe

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„Nu cred că avem valoare europeană. Trebuie să ridic puțin ștafeta, să mai aduc jucători valoroși. Cam la 20 de milioane bugetul anual trebuie să fie, că altfel nu ai cum să ții pasul în Europa” – aceasta a fost la FANATIK SUPERLIGA.

Nu este în niciun caz vorba despre o simplă declarație izvorâtă din orgoliu; 35,7 milioane lei în 2024 și respectiv 63,1 milioane lei în 2025. Fotbalul este, în fond, o afacere cu mecanism simplu pentru cluburile care își propun performanța: investițiile sunt recuperate cu profit din competițiile europene.

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Garantează un buget de 20 de milioane de euro performanța europeană?

Și, mai ales, ce înseamnă performanța europeană raportat la un astfel de buget? Întrebări legitime, mai ales că rapoartele financiare ne spun că în 2025 chiar FCSB a avut cheltuieli operaționale de aproape 129 milioane lei. Adică aproximativ 25 milioane euro!

Ei bine, răspunsul pentru prima întrebare este cu siguranță NU. Nimeni și nimic nu poate oferi certitudini în fotbal, dar un buget de 20 de milioane de euro ar reprezenta un bun început. Iar performanța, luând în calcul condiția actuala a fotbalului românesc înseamnă accederea într-o fază principală de cupă europeană. Cum Universitatea Craiova reprezintă deja fotbalul românesc de două sezoane în Conference League, iar însăși FCSB a ajuns de două ori consecutiv în grupa principală Europa League, căutăm prin Europa exemple de cluburi care au reușit o astfel de performanță (cu un buget echivalent) în Champions League.

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Kairat Almaty – grupe Champions League cu buget de 12-15 milioane de dolari

Într-o discuție cu jurnaliștii de la sports.kz, Kairat Boranbayev, Președintele clubului, chestionat fiind exact pe acest subiect, a divulgat bugetul anual al clubului: “Între 12 și 15 milioane de dolari. Această sumă include prima echipă, academia, echipa secundă, echipa feminină și fotbalul pentru nevăzători. Suma poate varia, dar, în opinia mea, nu este vorba că nu am putea cheltui mai mult, ci mai degrabă că acestea sunt cheltuieli inutile, de care nu este nevoie în acest moment.“

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În sezonul trecut (2025/2026), Kairat s-a calificat în grupa principală Champions League, în care a castigat însă un singur punct (un egal cu Pafos). În acest sezon Kairat joacă grupe Conference League. Înaintea sezonului 2025/2026 Kairat a plătit o sumă de transfer pentru un singur fotbalist: Oiva Jukkola, o extremă finlandeză – 250,000 euro.

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Sabah FK – grupe Champions League cu buget de 13,7 milioane de euro

Sabah arată la rândul său că accesul în faza principală a Champions League este posibil și cu resurse financiare relativ modeste. Clubul azer a raportat pentru 2025 cheltuieli operaționale de 26,35 milioane de manați, echivalentul a aproximativ 13,7 milioane de euro, potrivit situațiilor financiare publicate pe propriul site. Din această sumă, circa 7,35 milioane de euro au reprezentat salarii și prime. Totuși, cifrele reflectă cheltuielile anului anterior participării în Champions League, nu bugetul pentru sezonul 2026/27.

La debutul în faza principală, Sabah a obținut trei puncte în primele trei etape: a pierdut cu Manchester United, 0–4 în deplasare, a învins Slavia Praga, 2–0 acasă, și a cedat în fața Borussiei Dortmund, 1–2 pe teren propriu. Bilanțul: o victorie, două înfrângeri și un golaveraj de 3–6.

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În vară, Sabah a plătit pentru 3 transferuri, însă sume perfect accesibile pentru fotbalul românesc:

Christian Nwachukwu – aripă stânga, de la Sheffield Utd, 600.000 euro

Tymoteusz Puchacz – fundaș stânga, de la Kiel (2.Bundesliga), 500.000 euro

Veljko Simic – aripă stânga, de la Sivasspor, 450.000 euro

Viking: cheltuieli de circa 21 de milioane de euro și un egal spectaculos cu Bayern

Viking, debutantă în faza principală a Champions League în sezonul 2026/27, oferă un alt exemplu de performanță europeană cu resurse financiare reduse în comparație cu marile cluburi. Societatea Viking Fotball AS a înregistrat în 2025 cheltuieli operaționale de aproximativ 243 de milioane de coroane norvegiene, echivalentul a circa 20,7 milioane de euro, potrivit datelor contabile prezentate de cotidianul economic Finansavisen. Suma, ca și in cazul Sabah, reprezintă cheltuielile societății în anul precedent, nu un buget pentru actuala ediție a competiției.

Pe teren, norvegienii au reușit un 3–3 acasă cu Bayern München, rezultat care le-a adus primul punct. În celelalte două partide au pierdut în deplasare, cu 1–3 la Stuttgart și 1–3 cu Aston Villa. După trei etape, Viking are un punct și un golaveraj de 5–9.

Vikingii, spre deosebire de celelalte două exemple, au făcut spectacol în această vară pe piața transferurilor:

Erik Botheim, de la Malmö FF — 3 milioane de euro

Henrik Bjørdal, de la Vålerenga — 2 milioane de euro

Essiën Bassey, de la PSV Eindhoven / Jong PSV — 1 milion de euro

Romano Postema, de la FC Groningen — 800.000 de euro

Amin Cosic, de la KR Reykjavík — 500.000 de euro

Cum au finanțat această campanie? Nu e deloc dificil, atunci când încasezi pe un singur jucător 12,9 milioane euro. E vorba despre aripa stânga de 21 de ani Edvin Austbø, vândut la West Ham.

Poți ajunge în Champions League, așadar, cu 20 de milioane de euro buget? Da, este posibil. O demonstrează exemplele de mai sus. Garantează un buget de 20 de milioane de euro o calificare în Champions League? Sigur NU. Dar calea bătătorită spre grupa principală Europa League e un traseu accesibil și, important, foarte profitabil pentru un club românesc care și-ar gestiona corect acel buget de 20 de milioane de euro.