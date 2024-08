Buget uluitor pentru Rapid în noul sezon de SuperLiga. Câți bani aduce de acasă Dan Șucu pentru a acoperi deficitul dintre venituri și cheltuieli

Acționarul majoritar al giuleștenilor a făcut investiții majore la formația ”alb-vișinie” în ultima perioadă, dar în același timp . Atât la nivel sportiv, cât și la cel administrativ.

Suma pe care Dan Șucu o scoate din buzunar pentru bugetul Rapidului

Invitat special al , Marian Mihail, directorul executiv al clubului din Giulești, a vorbit despre balanța dintre cheltuieli și venituri și câți bani este nevoit să aducă de acasă Dan Șucu pentru a acoperi deficitul de buget.

”O participare în grupele Conference League îți aduce de la UEFA aceeași sumă cu ocuparea locului 2 din drepturi TV. Dau de aici la o parte banii din preliminarii, pentru că mă gândesc că i-am cheltuit pe deplasări, fără să pun banii în plus de la sponsori, fără să pun în calcul că o să pun în vânzare niște bilete că nu joc cu stadionul gol, fără să mai pun că pot să fac și niște puncte în grupele alea care aduc bani în plus.

Deci, grupe Conference este egal cu locul 2 din drepturi TV. Mă bucur pentru ei (n.r. – FCSB) că sunt colegi de competiție, mă bucur pentru jucătorii de acolo care sunt profesioniști ca și cei de la Rapid, dar îmi pare rău că au 2,5 milioane în plus față de noi.

Într-un mod ironic, noi lucrăm anul acesta pe un buget de 12 milioane de euro cheltuieli curente în tot clubul, însă am un buget de venituri doar de 9 milioane. Diferența vine de la patron.

Și atenție, este diferența previzionată acum, vara. Există posibilitatea să intrăm cu o corecție prin septembrie, octombrie și probabil că diferența se va majora. Nu cred că va depăși 4 milioane de euro, dar e o sumă importantă”, a declarat Mihail.

Cupele europene, obiectivul suprem al Rapidului

Oficialul giuleștenilor a mărturisit că obiectivul pe termen mediu și lung este ca echipa să aibă participări constante în cupele europene, pentru ca astfel să se echilibreze balanța economică.

”Asta e privirea economică, bineînțeles că sportiv nu mai intrăm în detaliu ce înseamnă participarea în grupe. Cota jucătorilor și până la urmă cine îți e partenerul de competiție. Ce ne dorim pe termen mediu, lung este prezență constantă în cupe europene.

Nu vreau să minimalizez importanța realizărilor sportive, dar suntem într-o competiție și locul 2 e primul care pierde. A câștigat campionatul și Unirea Urziceni, și vechiul Oțelul Galați, a câștigat și Astra Giurgiu și nu au putut să păstreze ritmul.

Aici spun despre o situație extremă, ai un vârf, câștigi campionatul într-un an, după care nu poți să ții ritmul ăla și intri într-o mediocritate”, a spus Marian Mihail, la emisiunea ”Suflet de rapidist”.

Există îngrijorări în privința startul de sezon

”Prima echipă este oglinda, este etalonul. Într-adevăr ne luăm toți din club ritmul de acolo. Să ne gândim la o afacere tradițională, să spunem că nu am fi la un club de fotbal și am fi la o fabrică de autoturisme.

Putem să spunem că ne simțim bine când ultimul model are o problemă la motor și rechemăm în service câte 15.000 de mașini, chiar dacă doamna de la contabilitate și-a făcut treaba bine și își amortizează cum trebuie activele? Ar trebui să fim puțin rupți de realitatea de acolo din interior.

Și atunci, cum au fost schimbări la prima echipă în primăvară, vară, au fost și în latura administrativă. Unele pentru că erau de interes pentru public sau pentru colaboratori au fost mult mai mediatizate, altele pentru că erau la nivel mult mai de bază nu au fost.

Avem colegi noi, avem colegi care au fost mutați pe alte posturi, avem colegi care ne-au părăsit și au devenit foști colegi. E o continuă evaluare. Chiar și într-o afacere liniară, o covrigărie, o pizzerie, normal că la început cheltui, dar așteptarea e să cheltui ca într-un timp să se poată întreține, după care să poată și produce profit”, a explicat el.

Ce deficit există în bugetul de investiții

”Noi avem niște obiective. De exemplu, cel puțin un jucător din academie promovat și implantat în prima echipă. Bădescu anul trecut, ce este anul ăsta nu vreau să intru în detalii. Noi chiar așa o și vedem în latură de investiții, cât a costat academia în sezon, împărțit la numărul de jucători. Din punctul nostru de vedere, Bădescu a fost anul trecut undeva la 900.000 de euro.

Cele 12 milioane cheltuieli curente înseamnă chirii, stadioane, întreținere, prime, cantonamente și celelalte, din care 9 milioane venituri vin de la suporteri, televiziuni, parteneri oficiali, iar restul din buzunarul acționarilor.

Mai am separat un sector de investiții, care sunt investiții în jucători, vânzări și cumpărări. De la promovarea în SuperLiga, sezonul 2021-2022, avem cheltuieli cu achiziții de jucători, venituri din vânzarea de jucători și mai am la cheltuială, pentru că de acolo va trebui să-i recuperez, litigiile istorice, procese cu vechii jucători de la vechiul Rapid.

Până să vină Jambor și Krasniqi, cei mai scumpi jucători ai noștri au fost Barioni, Pavlovic și cu Julio Cesar. Ei sunt undeva între 2 și 2,2 milioane. Avem un deficit de 7,5 milioane din vânzări și cumpărări de jucători în ultimii trei ani. Dacă aș da la o parte litigiile istorice aș fi la un minus de doar 5 milioane de euro.

Sunt venituri complete, nu lucrez pe încasări. Eu de la Sparta Praga nu am primit încă niciun ban, am o înțelegere, am niște rate, dar banii în balanța asta sunt trecuți acolo cu plus. Acționarii fac două lucruri, ne dau plasa asta de siguranță, prăpastia asta între ceea ce putem să producem și ce trebuie să cheltuim și completează și deficitul acesta de la investiții”, a mai afirmat oficialul, la ”Suflet de rapidist”.

O nouă bază pentru echipa de seniori

Directorul executiv al Rapidului a dezvăluit faptul că există în plan construirea unei baze sportive dedicate în exclusivitate echipei de seniori, așa cum se întâmplă la marile cluburi din Europa.

”Domnul Angelescu este pe partea de investiții și de curent, domnul Șucu este pe partea de infrastructură. Cele două baze sunt momentan investiția personală a familiei Șucu și le pune la dispoziția Rapidului.

Dacă am mai arunca și amortizări din investițiile cu bazele sportive, probabil că am fi sărit de 10 milioane. Mai avem în plan, în viitorul foarte apropiat, să facem o nouă bază sportivă exclusiv pentru prima echipă.

În primăvara aceasta au fost mai multe discuții între domnul Lucescu și domnul Șucu în care s-a vorbit despre fotbal și în care domnul Lucescu ne-a împărtășit foarte multe. Printre altele și importanța acestei baze dedicată exclusiv echipei de seniori”, a încheiat Marian Mihail, la emisiunea ”Suflet de rapidist”.

Dezvăluiri despre bugetul Rapidului