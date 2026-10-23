Buget uriaș pentru FCSB! Gigi Becali nu mai stă pe gânduri și scoate banii din buzunare

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Gigi Becali vrea să ducă FCSB la un alt nivel și consideră că actuala valoare a lotului nu este suficientă pentru a obține rezultate importante în cupele europene. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că își dorește să aducă fotbaliști mai valoroși și a indicat suma pe care o consideră necesară pentru ca echipa sa să poată ține pasul cu adversarii de pe continent: un buget anual de aproximativ 20 de milioane de euro.

Gigi Becali a stabilit bugetul de care FCSB are nevoie: „Cam la 20 de milioane trebuie să fie”

și consideră că echipa trebuie întărită pentru a deveni din nou competitivă în confruntările cu adversari puternici din cupele europene. În direct la FANATIK SUPERLIGA, finanțatorul a recunoscut că roș-albaștrii au nevoie de mai multă calitate și că intenționează să investească în transferuri pentru a ridica nivelul echipei.

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Becali a indicat și pragul financiar pe care îl consideră necesar pentru a face față competiției internaționale: „Nu cred că avem valoare europeană. Trebuie să ridic puțin ștafeta, să mai aduc jucători valoroși. Cam la 20 de milioane bugetul anual trebuie să fie, că altfel nu ai cum să ții pasul în Europa”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali vrea să ridice nivelul fotbalului românesc: „Dinamo și Rapid să fie obligate să crească”

Planul lui Gigi Becali nu se limitează la întărirea lotului FCSB. Patronul consideră că investițiile făcute de echipa sa ar putea avea un efect și asupra rivalelor din SuperLiga. În opinia finanțatorului, dacă FCSB va crește nivelul calitativ al lotului, celelalte cluburi importante vor fi nevoite să răspundă prin propriile investiții pentru a rămâne competitive: „Vreau să ridic fotbalul la mine, că apoi adversarii din țară sunt și ei obligați să ridice la rândul lor. Asta încerc, să ridice nivelul și Dinamo, și Rapid”, a explicat Gigi Becali.

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Gigi Becali a comparat situația FCSB cu cea a unor echipe din campionatele Europei Centrale și de Est, unde consideră că bugetele au ajuns la un nivel mult superior. Patronul roș-albaștrilor a invocat exemple din Polonia, Cehia și Serbia pentru a explica de ce investițiile sunt esențiale în tentativa de a obține rezultate importante în competițiile UEFA: „N-ai cum, nu ați văzut Polonia, Cehia, Serbia? Bugete de 70-80 de milioane”, a afirmat Gigi Becali.

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Interesul lui Gigi Becali pentru Andrei Rațiu a stârnit vâlvă în Spania

În direct la FANATIK SUPERLIGA, : ”Fără ăla din dreapta, Rațiu… Dacă aș avea bani, să fac o echipă, dau 20 de milioane de euro și îl iau”, a declarat Becali.

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Jurnaliștii din Spania nu au ratat comentariul făcut de patronul ”roș-albaștrilor, însă i-au transmis că nici măcar 20 de milioane de euro nu i-ar ajunge pentru a-l lua pe internaționalul român de la Rayo Vallecano.

”Andrei Rațiu revine în centrul zvonurilor, după ce a stârnit interesul mai multor cluburi europene. Fundașul dreapta român al lui Rayo Vallecano are parte de o perioadă care i-a determinat pe mai mulți oameni din fotbal să-i urmărească îndeaproape situația, iar acum a apărut un club interesat, dispus să pună o sumă importantă pe masă.

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Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a fost impresionat de prestațiile lui Rațiu și a declarat că este dispus să plătească 20 de milioane de euro pentru a încerca să-l transfere. Totuși, finanțatorul a precizat că această sumă ar putea fi oferită doar în condițiile în care dispune de fondurile necesare pentru a realiza o operațiune de o asemenea amploare. Chiar și suma de 20 de milioane de euro menționată ar fi sub evaluarea lui Rayo. Interesul patronului FCSB este explicat de impresia pe care i-a lăsat-o evoluția fotbalistului, însă orice operațiune ar trebui mai întâi să treacă printr-un acord cu Rayo”, a scris .