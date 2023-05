Bugetarii își pierd sporurile! Marcel Ciolacu anunță măsuri radicale: ”Nu sunt adeptul sporurilor! Să nu mai existe!”

Bugetarii își pierd sporurile! Marcel Ciolacu anunță măsuri radicale în viitorul apropiat: ”Nu sunt adeptul sporurilor! Să nu mai existe!”. Guvernul anunță plafonarea sporurilor la 20% din valoarea salariului de bază, însă acestea sunt aproape de dispariție în viitorul nu prea îndepărtat.

Conform , sporurile nu vor fi incluse în viitoarea lege a salarizării, lucru confirmat și de liderul PSD Marcel Ciolacu. ”Nu sunt adeptul sporurilor, eu vreau să ne asumăm în coaliţie ca în viitoarea lege a salarizării să nu mai existe sporuri. Actualele sporuri să fie cuprinse în corpul salariului şi de acolo să terminăm această invenţie românească cu zeci de sporuri pentru care ne luptăm în instanţă, câteodată le pierde angajatul, angajatorul.

, care nu pot să lipsească de la serviciu, vor exista anumite componente. Actualele sporuri intră în corpul salariului şi am terminat, pentru că ele oricum erau impozitate la fel şi am terminat o dată. Spor de calculator, nu mai este spor de calculator, e de condiţii grele. Un minister are nu ştiu ce spor de 15%, celălalt minister nu are, atunci cei care nu au se mută la cei care au. Unde vrem să ajungem? Cum şi în mediul privat trebuie să scoatem excepţiile, să faci un profil concurenţial corect, la fel trebuie să se întâmple şi în zona bugetară”, a declarat Ciolacu.

Mai mult, liderul PSD anunță stoparea angajărilor la stat în mai multe domenii. Asta, deși angajările la stat fuseseră deblocate de scurt timp tocmai pentru că diverse instituții se plângeau că au nevoie de angajați pentru a face față cerințelor anului 2023.

, chiar dacă este central sau local şi aici sunt două abordări total diferite pe care le-am avut în interiorul coaliţiei. Nu poţi ca pe un peşte balon să îl tot umfli că la un moment dat nu mai e sustenabil, e normal că aşteptăm să venim cu noua lege a salarizării, noua lege a pensiilor ca să facem reformă în adevăratul sens, dar până atunci nu putem să ne uităm cum continuă angajările la stat. Ele se stopează, mai puţin în sănătate şi învăţământ, şi pe urmă prin memorandum vii în faţa Guvernul, dai explicaţiile şi dai drumul în cazul în care ai nevoie de aceste angajări”, a completat Marcel Ciolacu.

În același timp, ministrul finanțelor Adrian Câciu a vorbit despre supraimpozitarea veniturilor care depășesc 25.000 de lei. Câciu spune că deocamdată această chestiune trebuie discutată amplu în Coaliție, după care va fi anunțată o decizie. Marcel Ciolacu anunțase că susține o astfel de impozitare, ca niciun bugetar să nu câștige mai mult decât președintele Klaus Iohannis. De asemenea, cumularea pensiei cu salariul ar putea fi stopată.

”Nu ştiu despre ce vorbiţi. Ceea ce vreau să vă spun este că veţi avea o analiză sau o comunicare pe acest subiect, în momentul în care va exista o discuţie aprobată în coaliţie, dar a existat o ipoteză de lucru, sunt mai multe ipoteze de lucru şi ele au plecat de la următorul principiu, pe care cred că îl ştiţi deja, pentru că a apărut în spaţiul public, acela că există totuşi un cumul imens de venituri la stat care deranjează întreaga populaţie a României”, a transmis Câciu.

Cu toate acestea, Câciu a confirmat că veniturile bugetarilor vor scădea, pentru că vor fi reduse din sporuri. Momentan țara noastră are peste 1.2 milioane de bugetari, care produc costuri semnificative la bugetul de stat în fiecare an.

”Cred că trebuie găsite nişte soluţii, de echilibrare, de făcut un echilibru între cei care lucrează în mediul privat şi cei care lucrează la stat şi cumulează mai multe venituri. Trebuie să închidem analizele, să avem discuţia politică în coaliţie, după care, evident, transparenţă decizională, avizarea interinstituţională şi aprobarea în Guvern. Probabil la jumătatea lunii”, a completat Câciu.