Liga bugetelor uriașe! Topul celor mai bogate echipe din handbalul feminin. Pe ce sume din bani publici se bazează în sezonul viitor. Exclusiv

Handbalul rămâne unul dintre cele mai iubite sporturi din România. Naționala feminină rămâne singura din sporturile de echipă care obține constant calificări la turneele finale, însă au trecut anii în care visam la medalii.

Liga bugetelor uriașe! Topul celor mai bogate echipe din handbalul feminin

România a încheiat sub locul 10 la ultimele trei turnee finale și perspectivele nu sunt îmbucurătoare. În continuare, ne bazăm prea mult pe Cristina Neagu să fie locomotiva naționalei, iar ultimul Campionat Mondial, încheiat pe locul 13, ne arată că nu suntem încă pregătiți să avem rezultate fără interul stânga în echipă.

Liga Florilor este una dintre cele mai bogate din lume. Există multe echipe cu bugete impresionante, chiar de nivel mondial. Din păcate, la prea puține dintre aceste echipe performanțele sunt pe măsura cheltuielilor.

Și strategia unor formații poate fi pusă la îndoială. Promovarea tinerelor ar trebui să fie printre priorități, însă prea puțini bani din aceste bugete se îndreaptă spre sectorul juvenil și pentru oferirea unor condiții de pregătire superioare tineretului.

Controversa banilor publici este alimentată de bugetul echipelor de handbal

În schimb, România dă multe exemple de transferuri neinspirate. Numele mari din handbalul feminin sunt atrase de Liga Florilor și de banii puși în joc în România, însă deseori eforturile financiare ale echipelor pentru realizarea acestor mutări este prea mare pentru rezultatele modeste din teren.

Controversa banilor publici investiți în handbalul românesc datează de mulți ani de zile și este alimentată de bugetele importante pe care le au echipele. În pandemie, banii direcționați către handbal nu au scăzut, ba din contră, sunt multe echipe care au avut un buget majorat. Din păcate, performanțele nu se ridică la nivelul banilor.

Cum arată topul bugetelor din Liga Naţională pentru sezonul viitor

Din informațiile FANATIK, și în stagiunea viitoare banii investiți în handbalul feminin românesc rămân la un nivel important, cu precizarea importantă că o proporție covârșitoare a acestor sume provin din bani publici.

Topul bugetelor din Liga Florilor în sezonul 2022-2023:

CSM București – 3,8 milioane euro Gloria Bistrița – 2,5 milioane de euro SCM Râmnicu Vâlcea – 1,9 milioane de euro Rapid București – 1,5 milioane de euro (va fi majorat dacă echipa câștigă titlul) Gloria Buzău – 1,5-1,7 milioane de euro Dunărea Brăila – 1,5-1,7 milioane de euro Minaur Baia Mare – 1,3-1,4 milioane de euro

CSM București, campioană și la buget

CSM București este echipa cu cele mai importante performanțe în ultimii ani în Liga Campionilor. Câștigătoarea din anul 2016 are în fiecare an ca obiectiv calificarea în Final Four, iar la un asemenea buget este greu să aibă alt obiectiv.

Recent, pentru încă doi ani, devenind cea mai bine plătită handbalistă a lumii. Din informațiile FANATIK, primarul Capitalei, Nicușor Dan, a dat asigurări că echipa se poate baza pe același aport din bani publici și în sezonul viitor.

Astfel, CSM București va avea și în stagiunea viitoare un buget de 3,8 milioane de euro, unul dintre cele mai importante din handbalul feminin. “Tigroaicele” au făcut până acum două transferuri, reuşind să le ia pe Kalidiatou Niakate şi Marina Sudakova.

CSM Bucureşti reuşeşte să atragă şi o sumă importantă din sponsorizări. “Tigroaicele” au reuşit să încheie parteneriate care le aduc aproximativ 700.000 de euro anual de la sponsori. Restul de bani provin din fonduri publice.

Gloria Bistriţa, buget uriaş, dar dezamăgire pe partea sportivă

Gloria Bistriţa are în actuala stagiune al doilea buget din România la handbal feminin, de 2,5 milioane de euro. În vară, echipa a avut o campanie fulminantă de achiziţii, reuşind să aducă nume importante precum Jovana Kovacevic sau Alexandrina Barbosa.

A fost angajat Kim Rasmussen, cel care a câştigat Champions League cu CSM Bucureşti. Numai că echipa nu a performat niciodată cu adevărat în acest sezon. Iar la Bistriţa, Alexandrina Barbosa are al doilea salariu din Liga Florilor, câştigând 15.000 de euro lunar.

Sloganul “Banii nu aduc fericirea” se potriveşte echipei de handbal din Bistriţa. În decembrie, Kim Rasmussen a fost demis din cauza rezultatelor slabe, iar echipa nu se regăseşte nici sub conducerea lui Horaţiu Paşca, readus la echipă.

Comunicat controversat după rezultatele slabe: “S-a decis blocarea plății remuneratiilor către întreaga echipă”

Recent, conducerea a dat un comunicat dur în care anunţă că suspendă plata salariilor până când “rezultatele vor impune plata performanţei”:

“Din respect pentru comunitate, suporteri și iubitorii handbalului din județul Bistrița-Năsăud, din cauza rezultatelor sub așteptări ale echipei din Liga Florilor MOL dar și pentru că nu toleram lipsa de implicare și atitudine în joc, la propunerea antrenorului principal și în urma raportului efectuat de acesta, conducerea CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud a luat o serie de decizii importante.

S-a decis blocarea plății remuneratiilor către întreaga echipă din Liga Florilor MOL, până când rezultatele vor impune plata performanței. De asemenea, s-a hotărât ca jucătoarele care nu au respectat și nu vor îndeplini sarcinile tehnico-tactice, indiferent de numele și valoarea acesteia dar și cele care nu vor avea atitudinea demnă de o echipă care își dorește performanță, vor fi trimise pentru a se pregăti și activa în cadrul echipei de Divizia A a clubului nostru sau li se vor rezilia contractele de activitate sportivă”, a fost comunicatul dur al oficialilor echipei.

În sezonul viitor, bugetul pe care se bazează Gloria Bistriţa va fi cifrat tot la 2,5 milioane de euro, bani de la Consiliul Judeţean şi Primărie. Rămâne de văzut dacă vor veni şi rezultatele pentru că, deocamdată, echipa este pe locul 10 în Liga Florilor.

SCM Râmnicu Vâlcea rămâne în top şi la bani

SCM Râmnicu Vâlcea a avut câteva probleme în ultimii doi ani, însă formaţia de pe malul Oltului a reuşit să treacă peste perioada tulbure şi se luptă pentru titlu în acest sezon. Campioana din 2019 se va baza şi în sezonul viitor pe aproximativ 1,9 milioane de euro, bani care vin de la primărie, Consiliu Local şi sponsori.

Este un buget care îi permite echipei să rămână în lupta pentru titlu. Vâlcenii au prelungit contractele celor mai importante jucătoare din echipă şi au adus-o de la Minaur Baia Mare pe extrema japoneză Asuka Fujita.

Echipa lui Bent Dahl este aşteptată să mai facă mutări în perioada următoare, fiind una dintre echipele care îşi doresc să rămână în prim-planul handbalului feminin românesc.

Rapid Bucureşti visează la Champions League

Rapid Bucureşti are un sezon aproape perfect până acum. Echipa giuleşteană conduce în Liga Florilor şi are 2 puncte avans faţă de CSM Bucureşti şi un meci mai puţin disputat faţă de campioana României.

FANATIK, managerul secţiei de handbal de la Rapid, Bogdan Vasiliu, a spus că obiectivul este ocuparea unui loc calificant în cupele europene, însă dacă echipa va avea ocazia, nu va refuza să intre în lupta pentru titlu.

Iar până acum, Rapid merge ceas. Cu o singură înfrângere în Liga Florilor în 13 meciuri, echipa lui Viver visează la titlu şi Liga Campionilor. Pentru anul viitor, bugetul echipei va fi de cel puţin 1,5 milioane de euro.

Însă, dacă Rapid va câştiga titlul, FANATIK a aflat că echipa de handbal se va bucura de o rectificare bugetară. Banii vin de la Ministerul Transporturilor, Metrorex şi sponsori.

Dunărea Brăila s-a transformat în “naţionala Braziliei”

Dunărea Brăila a avut evoluţii inconstante în Liga Florilor. A alternat victoriile importante cu eşecurile surprinzătoare. În vară a fost adus antrenorul Morten Soubak, fost campion mondial cu Brazilia, care a adus alături de el mai multe jucătoare din “Ţara Cafelei”.

Nume importante precum Larissa Fais Munhoz Araujo, Jessica Quintino, Samara Da Silva, Ana Paula Rodrigues Belo, Francielle Gomes da Rocha, Mayssa Pessoa sau Amanda Kurtovic, au fost transferate la Brăila la începutul sezonului.

Echipa a pierdut la Zalău în ultima etapă şi este abia pe locul 6 în Liga Florilor, fiind în pericol să rateze cupele europene. Echipa de handbal feminin se va baza şi în sezonul viitor pe 1,7 milioane de euro, însă formaţia de pe malul Dunării a devenit subiect de dispută electorală între PNL şi PSD.

Brăila, subiect de răfuială politică: “Când se va închide risipa de bani publici se va termina și cu sportul la HC Dunărea”

Președintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, a declarat că salariile la echipa de handbal sunt exagerate şi că investiţiile din sport ar trebui să se îndrepte spre infrastructură, nu în salariile uriaşe ale jucătoarelor:

„11.540.000 lei a fost tot bugetul care s-a acordat pe segmentul sport, dintre care 7.000.000 lei, în 2022, în criza financiară pe care o întâmpinăm cu toții astăzi, să meargă doar pe salariile care sunt exagerat de mari la HC Dunărea, salarii care mi-e și rușine să spun cât sunt: sunt 20.000-30.000 lei/lună.

Jucătoare aduse din alte țări, din alte județe, care n-au nicio treabă cu sportul brăilean. Când se va închide risipa de bani publici se va termina și cu sportul la HC Dunărea”, a spus deputatul potrivit presei locale.

Gloria Buzău, buget important

Gloria Buzău a început perfect sezonul în Liga Florilor. A câştigat Cupa României după ce a învins în finală CSM Bucureşti, iar în campionat a legat victoriile în primele etape. Numai că, au urmat şi rezultatele nefaste.

Ele au fost greu digerate de conducere şi Aurelian Roşca a plătit cu postul. “Şocul” a fost de bun augur pentru că, de la venirea lui Adrian Chiruţ, echipa a obţinut patru succese la rând şi a reintrat în lupta pentru podium.

Gloria Buzău va avea şi în sezonul viitor un buget important, la fel ca în acest sezon, de aproximativ 1,5 milioane de euro, marea majoritate a acestor fonduri fiind publice, la fel ca şi la majoritatea celorlalte echipe.

Necunoscuta Baia Mare

Minaur Baia Mare a încheiat pe locul secund în stagiunea precedentă, în urma celor de la CSM Bucureşti. Echipa antrenată la acea vreme de Costică Buceschi a găzduit şi turneul Final Four din EHF European League, acolo unde a încheiat pe locul trei.

În acest sezon, Minaur nu se regăseşte. Deşi au în lot mai multe jucătoare de mare valoare, echipa maramureşeană este abia pe locul 8, cu 21 de puncte. Băimărencele sunt calificate şi în grupele European League.

Restanţe financiare importante în acest sezon!

În ciuda faptului că se bucură de un buget important, de peste 1 milion de euro, Minaur se confruntă cu probleme financiare. Jucătoarele sunt neplătite de mai bine de trei luni, iar asta se vede în rezultatele echipei.

Din informaţiile noastre, bugetul planificat al echipei pentru sezonul viitor este cifrat undeva la 1,2-1,3 milioane de euro, bani din bugetul municipalităţii, însă rămâne de văzut cum se vor rezolva actualele probleme financiare ale echipei.

Este clar că pentru Minaur este un sezon de tranziţie, în care oficialii trebuie să stabilească o strategie pentru viitor astfel încât echipa să poată reveni în lupta pentru primele locuri.

Liga Florilor, una dintre cele mai puternice din Europa! Însă, încasările din drepturi tv sunt infime

În contrast cu bugetele acestor echipe, sunt încasările din drepturile tv. Liga Florilor este una dintre cele mai puternice campionate de handbal feminin din Europa, însă asta nu se vede şi din sumele pe care Federaţia le încasează şi le distribuie pentru televizarea meciurilor.

FANATIK , campioana CSM Bucureşti încasând 15.500 de euro din drepturi tv pentru sezonul trecut. TVR plătește anual 400.000 de euro pentru drepturile de difuzare a Ligii Naționale de handbal masculin și feminin, plus Cupa și Supercupa României.

La acest capitol nu poate fi făcută nicio comparaţie cu fotbalul, unde drepturile de difuzare pentru Liga 1 ajung la 28.000.000 de euro pe an, adică de 70 de ori mai mult decât handbalul.