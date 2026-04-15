Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14 milioane de lei, împărțite rapid

CFR Călători a consumat în doar 31 de zile (3 martie-3 aprilie) jumătate din bugetul destinat curățeniei trenurilor. Între sfârșitul lui martie și începutul lui aprilie 2026, compania a semnat contracte de peste 14 milioane de lei pentru salubrizarea vagoanelor, iar până pe 3 aprilie atribuise deja lucrări de peste 7,6 milioane de lei către mai multe firme din țară, așa cum reiese din documentele consultate de FANATIK.

Contractul a fost pregătit din noiembrie

SNTFC „CFR Călători” SA, compania națională de transport feroviar de călători, a publicat anunțul de participare pentru contractul intitulat „Salubrizare vagoane de călători, automotoare și rame electrice” la data de 27 noiembrie 2025. Anunțul de licitație a fost publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), iar contractul a fost împărțit în 5 loturi. Bugetul total ajungea până la aproape maximum 14 milioane de lei (13,8 milioane de lei, mai exact). Contractul nu are o durată anume și este încheiat pe principiul că se va derula până când bugetul va fi epuizat.

Achiziția a fost derulată ca procedură sectorială, în baza Legii nr. 99/2016, prin licitație deschisă, cu atribuire online. Scopul procedurii este asigurarea serviciilor de salubrizare pentru materialul rulant utilizat de CFR Călători, adică pentru vagoane de călători, automotoare și rame electrice, în cinci regionale de lucru din țară. Este vorba despre servicii esențiale pentru exploatarea curentă a trenurilor, pentru igienizarea acestora și pentru menținerea standardelor minime de curățenie necesare în transportul feroviar de pasageri. Codul CPV utilizat este 90917000-8 – servicii de curățare a echipamentului de transport.

Mai exact, era vorbă de curățenia în interiorul vagoanelor și a locomotivelor. Contractul a fost structurat în cinci loturi, iar ofertanții au putut depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile, cu posibilitatea ca un singur ofertant să câștige maximum 5 loturi. Valoarea totală estimată a achiziției este cuprinsă între 1,09 milioane de lei lei și 13,8 milioane de lei, fără TVA, în funcție de volumele contractate ulterior în baza acordurilor-cadru și a contractelor subsecvente.

Banii au fost împărțiți rapid în martie-aprilie

Desemnarea primei firme câștigătoare a unui lot din acest contract a fost pe 3 martie, la aproape patru luni de la anunțul de licitație. Până pe 3 aprilie, deja jumătate din bugetul inițial de 14 milioane de lei a fost consumat. În total, valoarea contractelor subsecvente semnata de CFR cu firmele câștigătoare, depășea pe 3 aprilie suma de 7,6 milioane de lei, în timp ce contractele-cadru pentru toate cele cinci loturi însumează peste 14 milioane de lei, așa cum reiese din documentele de pe SEAP consultat de FANATIK.

CFR Călători este compania națională de transport feroviar de pasageri din România, deținută integral de stat, prin Ministerul Transporturilor. Societatea asigură transportul intern și internațional de călători și este condusă de directorul general Traian Preoteasa, numit în funcție în octombrie 2023, cu mandat până în februarie 2027, alături de un consiliu de administrație.

În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 3,48 miliarde de lei (+23%) și un profit de 29,3 milioane de lei (+113%), cu 10.597 angajați. CFR Călători, înființată în 1998, are sediul în București și activează în transportul feroviar de pasageri, fiind una dintre cele mai mari companii de stat din domeniu.

Firmele care au primit banii pentru curățenia trenurilor de călători

Lotul 1 din acest contract vizează salubrizarea vagoanelor de călători, automotoarelor și ramelor electrice în Revizia de Vagoane Craiova. Pentru acest lot, valoarea estimată este între 400.150 lei și 4,96 milioane de lei, fără TVA. Ulterior, prin anunțul de atribuire din 9 aprilie 2026, au fost desemnați câștigătorii pentru toate loturile. Astfel, Locomotiva S.R.L. a câștigat lotul 1 (Craiova), semnând un contract-cadru de 4,96 milioane de lei pe 2 aprilie. Din această înțelegere, firma a și primit un contract subsecvent de 2,69 milioane de lei

Locomotiva SRL, cu sediul în Sibiu, are ca obiect de activitate servicii generale de curățenie (CAEN 8121). Firma, înființată în 2003, este deținută integral de Marius Ion Șandru, nefiind menționați foști acționari relevanți în istoric. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 6,57 milioane lei și un profit de 209.480 lei, în ușoară scădere. De la înființare, societatea a avut o evoluție stabilă, cu risc scăzut și dezvoltare constantă pe piața serviciilor de curățenie.

Lotul 2 din contract privește salubrizarea vagoanelor de călători și a automotoarelor în Revizia Vagoane Piatra Olt, Stația CF Pitești și Depoul Pitești, cu o valoare estimată între 153.250 lei și 1,96 milioane de lei. Lotul 3 se referă la salubrizarea vagoanelor de călători în Post Revizie Vagoane Târgu Jiu, între 121.800 lei și 1,49 milioane de lei. Pentru loturile 2 și 3 (Piatra Olt–Pitești și Târgu Jiu), câștigătorul a fost Group Velstand, cu contracte-cadru de 1,72 milioane de lei și 1,31 milioane de lei semnate pe 3 aprilie. Velstand a primit deja, tot pe 3 aprilie, contracte subsecvente deja semnate de 877.800 lei, respectiv 655.952 lei.

Group Velstand S.R.L., cu sediul în Brașov, activează în domeniul serviciilor de curățenie (CAEN 8121). Înființată în 2011, firma este deținută în mod egal de Lucian Mărginean și Mihai-George Lidichiu (câte 50%). În 2024 a înregistrat o cifră de afaceri de 9,79 milioane lei (+78%) și un profit de 110.056 lei (-86%), cu 37 de angajați.

Romprest s-a implicat și în salubrizarea trenurilor

Lotul 4 are ca obiect salubrizarea materialului rulant în Revizia Vagoane Suceava, cu valori între 353.700 lei și 4,64 milioane de lei. Contractul pentru acest lot a fost atribuit unei asocieri formate din Romprest Servicii Integrate SRL și Isis Comprest, care au semnat un contract-cadru de 4,64 milioane de lei pe 4 martie. Din acest contract cadru, tot pe 4 martie, CFR a acordat un contract subsecvent de 2,38 milioane de lei.

Romprest Servicii Integrate SRL, cu sediul în București, are ca obiect principal de activitate servicii generale de curățenie a clădirilor. Firma, înființată în 2009, este controlată de Compania Romprest Service S.A. (99,9%) și Theodor Constantin Grecu (0,1%). În 2024, compania a avut o cifră de afaceri de 55,35 milioane lei și un profit de 1,66 milioane lei, ambele în creștere.

Acționarul principal al Romprest Servicii Integrate, Companiei Detaco Ltd (42,69%), Europrest Invest SRL (30%), Premium Management Team SRL (13,76%), Compania Națională „Aeroporturi București” SA (10%) și Firstcom LLC (3,54%).

Lotul 5 vizează Depoul și Stația Iași, între 62.517 lei și 747.300 lei. Pentru lotul 5 (Iași), a fost compania Isis Comprest, care a primit un contract-cadru de 747.300 lei semnat pe 3 martie. Din acest contract, tot pe 3 martie, CFR a încredințat deja un contract subsecvent de 373.650 lei. ISIS Comprest S.R.L., cu sediul în Bârlad (Vaslui), activează în domeniul serviciilor suport pentru întreprinderi (CAEN 8299). Firma, înființată în 2000, este deținută de Lupascu Dumitru (49,99%), Lupascu Mihaita Alen (25,01%) și Lupascu Bogdan-Emanuel (25%), fost asociat fiind Lupascu Nina (până în 2018). În 2024, compania a raportat afaceri de 4,41 milioane lei și profit de 199.189 lei, în scădere.