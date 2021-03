Bugetul de stat a fost votat în Parlament. Amendamentele PSD au fost ignorate: „Nu mai pot să fure”

Bugetul de stat a fost votat de Parlament fără niciun amendament, însă premierul Florin Cîțu a continuat circul în care sunt implicați și cei de la PSD.

„Au fost tăiaţi de la buget şi nu mai pot să fure”, a declarat, din nou, Cîțu, continuând cearta cu rivalii din PSD, începută zilele trecute în Parlament.

Parlamentul a adoptat în această seară proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, potrivit anunţului oficial. Rezultatul votului a fost 234 „pentru” şi 170 „împotrivă”, conform Adevărul.

Bugetul de stat a fost adoptat în Parlament

Bugetul a fost adoptat în forma transmisă de guvernul Cîțu, toate amendamentele depuse de Opoziție fiind ignorate. Următorul pas pentru ca bugetul să intre e în vigoare e ca președintele Klaus Iohannis să decidă promulgarea acestuia.

„Nu am putut să nu remarc cum şi-au motivat votul PSD. Au fost tăiaţi de la buget şi nu mai pot să fure. Minciuni şi numai minciuni. (…) Au crescut pensiile. Noi facem toate aceste lucruri, plătim mai mult, şi pensii şi salarii şi alocaţii, fără să creştem taxe, aşa cum aţi făcut voi trei ani de zile. Nu am crescut nicio taxă şi am crescut veniturile”, a declarat Florin Cîţu de la tribuna Parlamentului.

Circ în Parlament cu Cîțu și PSD

Circul nu a lipsit în aceste zile din plenul Parlamentului, mai mulți lideri PSD lansând acuze înspre premier, cum a fost și cazul premierului Florin Cîțu.

„Mincinos mai patologic ca dumneavoastă eu nu am mai văzut. Domnul Orban e un brontozaur, probabil ultimul, din politica românească.

Bugetul e o rușine pentru România. Nu ați considerat oportun să investiți în sănătate și educație sau să creșteți alocații și pensii. Atât puteți!”, a răbufnit Ciolacu.

„Nu putem în secolul 21 să avem un stat comunist. PNL are încrederea românilor, eu reprezint PNL. E reponsabilitatea mea să garantez că PNL se va achita de sarcini. România e în Europa, nicărieri altundeva. Noi garantăm românilor siguranță și securitate.

Mă voi adresa parlamentarilor PSD, le voi da câteva secunde să ia notițe, cei care știu să scrie. Bugetul pe 2021 are la bază un deficit de 80 miliarde de lei.

Văd și românii pe ce cheltuiesc banii din taxe cei de la PSD. Bugetul pe 2021, veniturile de 364 de miliarde de lei, în creștere cu 42.4 miliarde față de anul precedent. Eliberăm bugetul de furtul PSD-ist”, a răbufnit Cîțu.