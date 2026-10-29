Bugetul echipei de handbal surclasează fotbalul la Gloria Bistriţa! În judeţ a izbucnit un scandal politic referitor la salarii

ADVERTISEMENT

Gloria Bistriţa încearcă să revină în elita fotbalului românesc şi pentru moment este la nivel de liga secundă. Totuşi, echipa fanion a Bistriţei este cea de handbal, care surclasează echipa de fotbal, atât ca buget, cât şi ca performanţe. Formaţia de handbal este campioana României şi participantă în Liga Campionilor.

Echipa de handbal are un buget dublu faţă de fotbal la Gloria Bistriţa

Din informaţiile FANATIK, echipa de fotbal are un buget de 2.000.000 de euro. În schimb, , cel mai mare din handbalul românesc, comparabil cu cel al Dunării Brăila sau al celor de la CSM Bucureşti.

ADVERTISEMENT

Ambiţii mai mari există şi la echipa de fotbal, iar autorităţile locale au în plan să mărească bugetul Gloriei, care să poată ataca promovarea în următorii ani. La handbal, echipa este acum la cel mai înalt nivel. A câştigat în vară campionatul pentru prima dată în istorie, fiind eliminată în sferturile Ligii Campionilor de Brest, chiar înainte de Final Four.

Conflict cu iz politic despre salariile de la Gloria Bistrița

În urmă cu un an, la Bistriţa a izbucnit un conflict cu iz politic între deputatul PNL Robert Sighiartău, respectiv primarul Gabriel Lazany și Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița. Deputatul PNL i-a acuzat pe cei doi că dau prea mulţi bani la handbal, acolo unde există salarii de 12.000 de euro:

ADVERTISEMENT

„Vă dau primul exemplu: prima prioritate a domnului Lazany nu a fost centura Bistriței, dezvoltarea infrastructurii, ci să dea aproape 4 milioane de euro la clubul Gloria. Astea au fost printre primele proiecte pe care le-a promovat. Știm bine ce se întâmplă cu clubul Gloria. Sunt un susținător al sportului, dar acolo există o mare lipsă de transparență, cetățenii nu știu ce se întâmplă cu banii lor în cadrul clubului.

ADVERTISEMENT

În plus, am sesizat tot timpul că există salarii mult prea mari, oferite până la urmă de cetățeni, de administrație. Mă refer la salarii de 8, 10, 12 mii de euro, pe care clubul Gloria le oferă unor angajați de acolo, unor jucători. Performanța nu poate fi susținută doar din bani publici”, a spus Sighartău pentru .

ADVERTISEMENT

Clubul a negat că la echipa de handbal sunt salarii peste plafonul de 6.850 de euro, maximumul care poate fi acordat din fonduri publice. Însă, există şi alte modalităţi prin care jucătoarele să poată fi plătite astfel încât să încaseze bani peste plafonul amintit.

Contrast şi la performanţe! Handbalul, în Liga Campionilor, fotbalul, în Liga 2

Echipa de handbal are un start excelent de sezon. Gloria Bistriţa este singura echipă cu maximum de puncte după şase etape. , cu opt puncte, la trei puncte de Metz şi Gyor.

ADVERTISEMENT

În schimb, formaţia de fotbal este pe locul 11 în liga secundă. Echipa are şase victorii şi cinci înfrângeri. Gloria Bistriţa joacă împotriva FCSB-ului în Cupa României un meci de gală, dar are şanse minime de calificare după 0-2 în prima etapă, cu Csikszereda.