Bugetul României stă pe un butoi de pulbere. Amendamentele PSD, criticate dur. Ce noi tăieri ar putea urma: „Divide et impera”

Bugetul României pentru 2026 provoacă un conflict economic și politic uriaș, iar amendamentele făcute de PSD sunt privite de specialiști cu nedumerire. Aceștia nu cred că România poate susține finanțarea unor astfel de măsuri.

Haos total în România. Amendamentele PSD pe legea bugetului, criticate dur

Amendamentele depuse de PSD la legea bugetului au aprins spiritele în coaliția de guvernare, iar economiștii avertizează că promisiunile sociale anunțate se sprijină pe venituri incerte și pe calcule prea optimiste. În timp ce PSD susține că a identificat surse suplimentare de finanțare pentru ajutoare destinate pensionarilor și familiilor vulnerabile, analiștii financiari avertizează că bugetul ar putea deveni extrem de fragil. Mai mult de atât, dacă estimările se vor dovedi a fi unele greșite, anul 2026 ar putea continua cu noi tăieri de cheltuieli și rectificări bugetare dure.

Social-democrații au depus mai multe amendamente care vizează atât sprijinirea categoriilor vulnerabile, cât și eliminarea anumitor contribuții. Printre cele mai importante propuneri se numără eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, dar și pentru veteranii de război și văduvele acestora. Potrivit estimărilor PSD, impactul bugetar al acestor scutiri ar fi de aproximativ 500 de milioane de lei. În paralel, formațiunea propune alocarea a 1,1 miliarde lei suplimentar către Ministerul Muncii pentru ajutoare destinate familiilor cu copii și venituri reduse, precum și pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap.

PSD promite ajutoare pentru sărmani, dar se confruntă cu eterna întrebare: de unde bani?

O altă măsură vizează acordarea unor ajutoare financiare pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public. Potrivit calculelor , ar urma să fie distribuite, în două tranșe, și ar avea valori diferențiate: 1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei, respectiv 600 de lei pentru cei cu pensii între 2.100 și 3.000 de lei.

Pentru a finanța aceste măsuri, PSD susține că a identificat venituri suplimentare de aproximativ 2,3 miliarde de lei. Prima sursă ar fi recuperarea unei părți din arieratele la buget aferente contribuțiilor sociale, estimate la 3,7 miliarde de lei. Social-democrații consideră că statul ar putea recupera cel puțin 1,3 miliarde din aceste restanțe. A doua sursă invocată este creșterea veniturilor din TVA pe carburanți, în contextul majorării prețurilor combustibililor. Calculele sunt, însă, privite cu suspiciune de experți.

Analiștii economici fac praf ideile social-democraților

Economistul Gabriel Biriș consideră că amendamentele PSD au un puternic caracter electoral și că ele vizează în primul rând consolidarea bazei de vot a partidului. „Sunt niște modificări care vizează ceea ce crede PSD că încă mai este electoratul lor, și anume pensionarii cu pensii mici, apoi vedem că se dorește eliminarea CASS pentru mămici. Pare că se continuă politica asta de divide et impera. Până la urmă, CASS-ul e o contribuție în schimbul căruia primim asigurarea de sănătate. Pentru ce nu plătesc unii trebuie să plătească restul. Nu se justifică neplata CASS pentru nimeni, din punctul meu de vedere ca specialist în legislație fiscală”, a declarat Biriș, în exclusivitate pentru FANATIK.

În opinia sa, ideea că statul va încasa mai mult din TVA pe carburanți doar pentru că prețurile cresc este cel puțin discutabilă. „În ceea ce privește sursa suplimentară de 1 miliard din creșterea TVA la combustibil, domniile lor uită că atunci când cresc prețurile scade consumul. E posibil ca banii ăia să nu fie în plus”, ne explică analistul economic.

Amendamentele PSD au șanse să treacă

Un alt punct criticat de Gabriel Biriș este ideea recuperării arieratelor la buget. În realitate, spune consultantul fiscal, cele mai mari restanțe vin tocmai de la companiile de stat. „Cine sunt cei care au arieratele astea? Cele mai multe sunt firme de stat pe care ei le căpușează. Firmele private nu-și permit să rețină și să nu plătească pentru că e penal. Nu am auzit de vreo companie de stat împotriva căreia să se fi făcut plângere penală că n-au plătit CASS și impozite”, continuă Biriș.

Amendamentele, deși sunt unele cu cântec, ar putea trece fără nicio problemă la votul din Parlamentul României: „Bineînțeles că aceste amendamente au șanse să treacă, pentru că până la urmă PSD are cel mai mare număr de parlamentari. În mod normal, nu ar trebui depus niciun amendament de partidele care sunt în coaliție. Înseamnă că în coaliție, dacă nu s-au acceptat nu pot fi acceptate”.

Adrian Negrescu: „Cine a făcut acest calcul?”

O critică la fel de dură vine din partea lui , analistul economic remarcând că sursele de finanțare prezentate de PSD sunt mai degrabă ipotetice. „Sursele de finanțare luate în calcul pentru amendamentele la buget țin de o ipoteză cu prea multe necunoscute, similare cu capitolul bugetar de anul trecut, cel care aloca 10 miliare de lei din venituri din digitalizare, altfel spus niște categorii de venituri care n-au existat și n-o să existe. Așa e și cu aceste surse de finanțare, pentru că niciuna dintre ele nu este certă”, ne precizează Negrescu.

Tot el susține că recuperarea arieratelor nu poate fi tratată ca o sursă sigură de venituri: „În primul rând, încasările suplimentare din CASS nu sunt certe. Poți să dai în judecată firmele care nu plătesc CAS-ul, poți să le execuți silit, dar asta nu înseamnă că le poți considera venituri certe la bugetul de stat. Scrie în manualul de economie de clasa a X-a că veniturile certe sunt veniturile sigure, realizabile”.

În același timp, la fel ca Biriș, analistul ridică semne de întrebare și asupra estimării privind TVA-ul din carburanți. „A doua sursă pe care se bazează PSD pentru încasări suplimentare de un miliard de lei din TVA-ul pe carburanți ridică un mare semn de întrebare. Sunt curios cum s-a ajuns la un miliard, cine a făcut acest calcul și ce a estimat atunci când a vorbit de încasări mai mari ale statului din consumul de carburanți”, ne-a declarat Negrescu.

Consumul va scădea. Bani ioc!

Mai mult, există riscul ca veniturile statului să scadă, nu să crească: „Eu mă tem că, din păcate, consumul de carburanți tinde să scadă în orizontul următoarelor luni pe fondul creșterii prețurilor. Mulți dintre români își vor reduce semnificativ prezența la pompă, ca urmare a prețurilor foarte mari pe care nu și le permit. Altfel spus, e posibil ca încasările statului din accizele și TVA-ul pe carburanți să fie chiar mai mici decât cele programate în legea bugetului aprobat de guvern”.

Rectificări bugetare negative și tăieri peste tăieri

Potrivit lui Adrian Negrescu, adevărata problemă e faptul că bugetul ar putea deveni rapid depășit de realitate. Nu ar fi de mirare să ne trezim cu două rectificări bugetare, unele negative în următoarele luni și tăieri din investiții.

„Din păcate, în loc să facă un studiu de caz și să evalueze corect potențialele surse suplimentare de venituri la buget, se pare că inițiatorii acestor amendamente mizează pe niște surse realizate din pix, fără nicio predictibilitate economică, care riscă să ducă bugetul de stat către o accentuare a deficitului public, cel pe care trebuie să îl reducem la 6,2%.

Bugetul de stat care va fi votat de parlament e doar o fotografie de moment, care nu ia în calcul evoluțiile economice, mai ales în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Altfel spus, eu mă aștept la cel puțin două rectificări bugetare pe parcursul anului 2026 care nu să crească, ci să taie din o serie de cheltuieli programate printre care și aceste facilități care multe dintre ele nu au sursă de finanțare. Probabil vor fi tăiate investiții, probabil din programul Anghel Saligny, se va tăia de la achizițiile de bunuri și servicii în așa fel încât să se respecte ținta de deficit. Nu cred că se pune problema de niște creșteri de venituri pentru anumite categorii ale populației indiferent cât ne dorim noi acest lucru”, a concluzionat Negrescu, pentru FANATIK.