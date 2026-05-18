Bugetul Sectorului 5, „muls” de firmele căpușă ale primăriei. Piloții-fantomă și grădinile supraetajate inventate pentru a umfla facturile lui Piedone

Un control al Curții de Conturi la Primăria Sectorului 5 a scos la iveală modul în care chiar companiile municipale, cele deținute de primărie, au umflat nelegal facturile decontate de către primărie. La fel de șocant este faptul că primăria a acceptat toate aceste plăți, fără nici cea mai mică verificare. La prima vedere pare a fi un caz în care banii rămân tot acolo, pleacă din Primărie la o firmă a primăriei. Totuși, trebuie subliniat că în momentul în care acești bani pleacă din conturile primăriei scapă practic de controlul strict al execuției bugetare din instituție. Odată ajunși în conturile firmei, ei pot fi cheltuiți mult mai simplu, contracte de consultanță, lucrări, achiziții, fără existența filtrelor de control dintr-o instituție publică.

Gaură de 900 de milioane lei în contabilitatea primăriei lui Piedone

În luna mai, Curtea de Conturi a României a publicat un raport șocant privind neregulile descoperite la Primăria Sectorului 5, primărie condusă de către Popescu Piedone. Concret, auditul Curții a vizat situația financiară încheiată la data de 31 decembrie 2024, an în care primăria a fost condusă până în luna octombrie de către Popescu Piedone, iar apoi, ultimele luni din an, conducerea instituției a fost preluată de către primarul ales, Vlad Piedone.

De departe, cea mai șocantă descoperire a Curții de Conturi a vizat o gaură de peste 900 de milioane lei din contabilitatea instituției. „Din compararea datelor din evidenţa contabilă analitică la data de 31.12.2024 cu cele din evidenţa contabilă sintetică la aceeaşi data, s-au constatat s-au constatat diferenţe valorice la 6 conturi de active de 938.548.227 lei, cu impact asupra realităţii şi exactităţii datelor din situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2024”, spune documentul citat.

Potrivit raportului, cea mai mare diferență, de peste 868 milioane, apare la contul destinat construcțiilor. Cu alte cuvinte, în ceea ce privește construcțiile și clădirile deținute de către primăria de sector, există o diferență colosală de 868 milioane lei între proprietățile deținute „în acte” și realitatea de pe teren. Asta înseamnă că patrimoniul public real al Sectorului 5 este mult mai mic decât apare el în documentele oficiale. Aici primăria susține că deține bunuri imobile de 1,2 miliarde, însă în realitate nu au putut fi identificate decât clădiri cu o valoare de inventar de 400 milioane.

Neconcordanțe similare există și în conturile privind terenurile, unde apare o diferență de 45 milioane lei. La fel, asta înseamnă că din actele primăriei au dispărut terenuri în valoare de nouă milioane de euro. Și pe parte de mobilier și aparatură există un gol de aproape 19 milioane lei.

Compania de salubrizare, facturi umflate cu 22 de milioane

Un alt aspect șocant relatat de auditorii Curții de Conturi vizează modul în care companiile municipale, adică cele deținute chiar de către Primăria Sectorului 5, au umflat facturile. Este și cazul companiei de salubrizare, Salubrizare Sector 5 SA, care a

Concret, compania Salubrizare 5 SA, care este condusă de directorul general Fecioru Andrei, fiul ghicitoarei Lidia Fecioru, o prezență constantă la emisiunile Antenelor din grupul Dan Voiculescu, are încheiat un contract strict cu primăria pentru servicii de măturat, curățat mobilier urban, transportul deșeurilor, etc.. Tarifele sunt stabilite în funcție de metri pătrați, cu tarife specifice pentru măturat manual, măturat mecanic sau întreținerea curățeniei. La fel, tarifele pentru depozitarea și tratarea deșeurilor sunt stabilite în funcție de cantitatea colectată.

În aceste servicii apare întreaga schemă descoperită de auditorii Curții de Conturi. Pentru deșeurile depozitate și tratate există o taxă specifică, CEC – contribuția pentru economia circulară. Este o taxă pentru gunoiul care ajunge la groapă, pe care operatorul o plătește proprietarului gropii de gunoi, iar acesta virează banii mai departe la AFM. Scopul ei este să determine firmele să recicleze mai mult.

Compania primăriei nu a cântărit efectiv la groapa de gunoi cantitatea de deșeuri, ci a folosit o estimare în funcție de metri pătrați/ număr locuitori. Această estimare a fost apoi introdusă și în prețul serviciilor de măturat și întreținere a curățeniei. Auditorii Curții spun că nu exista niciun motiv pentru o estimare a costurilor în condițiile în care pentru zona Capitalei există „un unic deținător de groapă autorizată”. Deci nu existau îndoieli privind locul unde ajungeau deșeurile și tarifele care trebuiau aplicate. Adică nu exista niciun motiv legal ca Primăria să accepte „estimări” teoretice în tariful de măturat, atâta timp cât existau facturi clare de la groapa de gunoi pentru aceleași deșeuri.

Primăria a închis ochii și a plătit

Astfel, Primăria lui Piedone a plătit de două ori aceste taxe, odată (corect) în tariful către operatorul gropii de gunoi, și a doua oară (nelegal) în tariful pentru serviciile de măturat mecanic, manual și de întreținere a curățeniei. Chiar dacă procentul aplicat a fost mic, , bani pe care Primăria i-ar fi dat în plus propriei companii.

„La tarifele unitare practicate de SC Salubrizare Sector 5 SA, echipa de audit reţine că, în structură, erau incluse pe lângă cheltuielile „directe” ale respectivelor activităţi (materiale, de natură salarială şi financiare) şi cheltuielile „indirecte” reprezentate de tratarea mecano-biologică, de depozitare şi de contribuţiepentru economia circulară (CEC), la absolut toate cele patru operaţiuni, fapt ce constituie o dublare a lor, prin adăugarea nejustificată a acestora din urmă şi în cadrul activităţilor „generatoare” de deşeuri (măturat manual, măturat mecanizat şi întreţinerea curăţeniei).

Concluzionând, se constată plata nejustificată a sumei totale de 22.378.720 lei, în condiţiile acceptării la decontare a contravalorii a trei servicii de salubrizare publică stradală facturate la preţuri unitare supradimensionate valoric”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Compania de spații verzi a încercat să ia și ea un milion de lei în plus

Nu doar compania de salubritate a suprataxat primăria condusă de Popescu Piedone. Același lucru l-a încercat și SC Amenajare Edilitară S5, compania primăriei care se ocupă cu întreținerea spațiilor verzi din sector. Suma aici a fost ceva mai mică, aproape un milion de lei, iar metoda mult mai banală.

Concret, compania municipală are un contract cu primăria încă din 2020 pentru întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă. Angajații companiei trebuie să îngrijească suprafețe cu iarbă verde, să măture și să spele suprafețele antitraumă din locurile de joacă, etc.. Suprafețele care trebuiau îngrijite nu sunt doar parcurile și alte spații verzi ci și curțile și grădinile ce aparțin celor 49 de unități de învățământ din sector.

Auditorii Curții au descoperit că, în cazul a 9 școli, compania de servicii edilitare a raportat că a lucrat pe suprafețe care depășesc suprafețele existente. Practic, în acte, s-a măturat și s-a tuns iarba pe o suprafață mai mare decât era în realitate. Echipa de audit a luat actele de cadastru de la cele 49 de școli și grădinițe și din suprafața totală a curților a scăzut suprafața ocupată de clădiri. Rezultatul este terenul liber, unde pot fi spații verzi sau terenuri de sport.

Spre exemplu, la Școala 125, compania a raportat o suprafață îngrijită de 11.117 mp, însă spațiul liber al școlii este de doar 10.989 mp, deci o diferență de 128 mp. În total, apare o diferență de peste 300 mp, iar la finalul anului a rezultat o factură umflată nejustificat cu suma de 947.000 lei.

„Urmare a analizei preliminare efectuate asupra dosarelor cadastrale aparţinând celor 49 unităţi de învăţământ aflate pe raza sectorului 5, (…) s-a reţinut că, în cazul a 9 unităţi de învăţământ de stat, suprafaţa pe care se efectuează anumite activităţi specifice (…) este mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară, fapt care nu poate fi explicat, în condiţiile în care, pe respectivele amplasamente sunt edificate construcţii şi amenajate terenuri de sport (în cazul şcolilor gimnaziale şi al liceelor/colegiilor) sau terenuri de joacă (în cazul grădiniţelor)”, se arată în raportul citat, unde se menționează că auditorii Curții au verificat apoi pe teren situația de la toate cele 9 școli și grădinițe.

Practic, Primăria condusă de Popescu Piedone și fiul său a acceptat să plătească aproape un milion de lei pentru muncă făcută „pe hârtie”, fără a verifica măcar dacă suprafețele reale taxate corespund cu realitatea.

Piloții de trafic inexistenți, plătiți de Primăria lui Piedone

O altă companie locală, Infrastructură S5 SA, a încercat și ea să suprataxeze primăria condusă de către cei doi Piedone cu suma de 695.000 lei. Metoda aleasă, similară cu cea de la spațiile verzi, este mai degrabă hilară decât ingenioasă. Concret, această companie avea încheiată cu primăria un contract cadru din anul 2020 pentru reparații curente la drumurile și străzile din sector. În contract, fiecare material, fiecare serviciu prestat este descris analitic până la cel mai mic detaliu. Spre exemplu, compania a utilizat 23.457 tone de asfalt în anul 2024.

Auditorii Curții susțin că Primăria Sector 5 a plătit către Infrastructură S5 SA un preț mai mare pe tona de asfalt, deoarece în calculul tarifului a fost inclusă și plata unor piloți de trafic (acele persoane care dirijează circulația cu palete sau bastoane în zona șantierului). Totuși, aceștia susțin că în fotografiile atașate de către firma prestatoare de la șantierele deschise nu apărea niciun angajat care dirija traficul. Mai mult, în jurnalul de șantier, documentul unde e scris tot ceea ce se întâmplă zilnic, nu exista nicio mențiune despre prezența acestor dirijori de trafic.

Organele de control au descoperit că pe șantiere erau folosite simple indicatoare rutiere, care fuseseră plătite separat. Deci compania primăriei a adăugat la fiecare tonă de asfalt un cost suplimentar de 24,92 lei (fără TVA) inventând povestea unor piloți de trafic inexistenți.

„Echipa de audit a constatat că SC Infrastructură S5 SA a asigurat semnalizarea rutieră exclusiv prin intermediul unor indicatoare rutiere specifice, neexistând nicio dovadă care să ateste existenţa unor sisteme de semnalizare optică şi sonoră sau persoane care să manipuleze bariere respectiv să dirijeze circulaţia cu ajutorul paletelor/bastoanelor luminoase”, se arată în raportul Curții de Conturi consultat de către FANATIK.