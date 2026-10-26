Bukayo Saka, cel mai emoționant moment al serii la Gala Balonului de Aur

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În cadrul de la Londra, Bukayo Saka (25 de ani) a primit o recunoaștere specială care nu reflectă performanțele de pe terenul de joc. Starul lui Arsenal a fost recompensat pentru activitatea din afara suprafeței de joc. Trofeul Socrates răsplătește implicarea fotbaliștilor în cauze sociale și ajutorarea comunităților defavorizate, iar Saka este un adevărat exemplu în acest sens.

Bukayo Saka, marele câștigător al Premiului Socrates 2026

Internaționalul englez, cotat la 110 milioane de euro, a fost premiat pentru „magnifica sa activitate altruistă”. Din 2022, fotbalistul colaborează îndeaproape cu organizația medicală BigShoe pentru a finanța intervenții chirurgicale care schimbă viața copiilor din Kano (Nigeria), . Datorită sprijinului său financiar direct, s-au putut efectua în jur de 120 de operații pentru minori care sufereau de afecțiuni grave, precum hernii sau tumori cerebrale, Saka alegând astfel să aducă un omagiu rădăcinilor sale nigeriene.

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Prezent pe scenă pentru a ridica trofeul, Saka a oferit un discurs scurt, dar emoționant: „Vreau să mulțumesc France Football pentru că mi-a permis să fiu prezent aici în această seară și să primesc acest premiu în numele tuturor copiilor pe care am reușit să îi ajutăm. Mulțumesc!”, a declarat fotbalistul celor de la Arsenal. Născut la data de 5 septembrie 2001 în Ealing, un cartier din vestul Londrei, Saka nu a uitat de unde a plecat. A sprijinit școlile locale din cartierul unde a crescut, donând uniforme școlare, echipamente sportive și resurse educaționale pentru copiii din medii defavorizate. Numele său mai este legat și de alte activități sociale importante.

După atacurile rasiste la care a fost supus (împreună cu Marcus Rashford și Jadon Sancho) în urma finalei de EURO 2020 pierdute, Saka a devenit o voce puternică și un simbol în lupta împotriva urii din mediul online și de pe stadioane, colaborând cu platformele de social media și cu organizații anti-discriminare. De asemenea, el a mai colaborat cu revista The Big Issue (o publicație care ajută persoanele fără adăpost), unde a vorbit deschis despre modul în care sportivii pot folosi platforma pe care o au pentru a sprijini tinerii din medii vulnerabile. Pe terenul de fotbal, Bukayo Saka se laudă și cu un palmares impresionant pentru vârsta sa. Cel mai recent și important trofeu ridicat deasupra capului a fost Premier League, unde s-a impus alături de Arsenal stagiunea trecută.

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Ce reprezintă Premiul Socrates, de fapt

Creat în anul 2022 de către revista France Football, în colaborare cu organizația Peace and Sport, premiul poartă numele legendarului mijlocaș brazilian Socrates, faimos în anii ’70 și ’80 atât pentru eleganța sa pe terenul de fotbal, cât și pentru implicarea sa activă în probleme sociale și politice. Această distincție este acordată jucătorilor sau entităților din fotbal care se implică activ în cauze sociale, umanitare și caritabile. Prima ediție a fost adjudecată de Sadio Mane, pentru proiectele sociale și investițiile masive făcute în satul natal Bambali (spital, școală, infrastructură etc.).

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Premiul din 2023 i-a fost acordat lui Vinicius Junior, pentru lupta împotriva rasismului și fondarea Instituto Vini Jr., care oferă acces la educație și tehnologie copiilor defavorizați din Brazilia. Jennifer Hermoso a câștigat acest trofeu anul următor, pentru activismul și lupta sa în promovarea egalității de gen, respectului și combaterea abuzurilor în sportul feminin. Anul acesta, Bukayo Saka îi succede astfel Fundației Xana, create de familia lui Luis Enrique, care câștigase Trofeul Socrates la ediția precedentă din 2025.

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