Bukayo Saka, în culmea fericirii după golul victoriei din Arsenal – Atletico Madrid 1-0: „Înseamnă enorm pentru mine”. Pe cine și-ar dori Mikel Arteta în finala Ligii Campionilor

Ziua de marți ne-a oferit prima echipă care merge în finala Ligii Campionilor de la Budapesta. Arsenal a învins-o la Londra pe Atletico Madrid cu 1-0, prin golul lui Saka (25 de ani), după ce turul de pe Metropolitano se terminase cu scorul de 1-1. Tânăra extremă a „tunarilor” a fost în culmea fericirii și a oferit declarații chiar de pe gazon.

Bukayo Saka, gata să scrie istorie pentru Arsenal

Bukayo Saka este un produs al academiei lui Arsenal și unul dintre cei mai iubiți jucători de fanii „tunarilor”. În cele șapte sezoane petrecute pentru echipa antrenată de Mikel Arteta, englezul și-a trecut în vitrină doar un trofeu FA Cup, două Supercupe ale Angliei și multe sezoane terminate pe locul secund.

Fericirea în rândul londonezilor este uriașă, întrucât ei ar putea obține două trofee majore în acest final de sezon. Șansele la câștigarea Premier League au devenit foarte mari după pasul greșit al lui Manchester City din meciul cu Everton, iar acum s-au calificat și în finala Ligii Campionilor, Până acum, Arsenal nu a câștigat niciodată cea mai prestigioasă competiție intercluburi, iar Saka este gata să scrie istorie pentru clubul său de suflet: „M-ai luat din mijlocul petrecerii, omule (n.r. – reporterul)! Este atât de frumos, poți observa cu ochiul liber că înseamnă enorm pentru mine, cât și pentru fani. Este foarte ușor să o spui, dar a fost un meci de o presiune uriașă pentru ambele părți. Atmosfera fabuloasă de pe stadion a început dinaintea jocului. Niciodată nu am mai văzut așa ceva până acum.

Fanii ne-au încurajat și ne-au dus până aici. Nu ai cum să nu ai presiune atunci când joci la un asemenea nivel. Cum poți să te aștepți ca oamenii să nu vorbească despre tine? Tocmai de aceea a trebuit să ne detașăm puțin de ceea ce se vorbește și am făcut o treabă bună. Este o poveste superbă și sper să se încheie cu bine”, a declarat Bukayo Saka, imediat după finalul partidei, conform

Misiune dificilă pentru Arsenal în finala Ligii Campionilor. Pe cine și-ar dori Mikel Arteta

Indiferent de adversara pe care o va avea în actul final, Arsenal va avea o adevărată provocare. Fie că va fi PSG sau Bayern Munchen, „tunarii” vor fi nevoiți să facă un meci perfect pentru a pune mâna pe „urecheată”. Cele două formații au făcut spectacol în meciul tur, de pe „Parc des Princes”. S-au înscris 9 goluri, însă PSG va veni la Munchen cu un avantaj de un singur gol. Multă lume crede că semifinala dintre cei doi granzi este de fapt o finală, întrucât oricare dintre ele ar ajunge la Budapesta va fi și echipa încoronată la final.

Mikel Arteta nu și-a ales o favorită, însă a recunoscut că va urmări cu mare interes meciul de miercuri seară: „Sunt foarte mândru și fericit pentru toată lumea. Așteptăm asta de mult timp, iar faptul că am reușit în fața propriilor fani mă face foarte fericit. Astăzi i-am făcut să se simtă incredibil de mândri. Atletico este o echipă competitivă, au jucat multe meciuri de acest tip și au experiență. Golul ne-a pus într-o poziție foarte bună, dar apoi a trebuit să rezistăm, să suferim. Am arătat multă maturitate.

(n.r. – Pe cine preferați în finală) Habar nu am, nu vreau să mă gândesc la asta. Astăzi mă bucur de victoria noastră, iar mâine o să mă bucur de meciul dintre Bayern și PSG, în timp ce o să iau o cină gustoasă alături de familie. Îl cunosc foarte bine pe Simeone și știu că este foarte greu, mai ales când ești atât de aproape și pierzi. Sunt în asentiment cu el, pentru că știu cum e să fii de partea cealaltă. Am fost în aceeași situație chiar anul trecut”, a declarat Mikel Arteta, conform