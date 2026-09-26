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Ce rușine pentru Bulgaria. Vecinii noștri s-au făcut de râs și au luat o bătaie prin care intră direct în istorie

Naționala Bulgariei traversează o perioadă de coșmar. Mai nou, selecționata din țara vecină a pierdut acasă cu Luxemburg, scor 1-2, în grupa C4 din Liga Națiunilor
Cristian Măciucă
26.09.2026 | 23:21
Ce rusine pentru Bulgaria Vecinii nostri sau facut de ras si au luat o bataie prin care intra direct in istorie
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Ce rușine pentru Bulgaria. Vecinii noștri s-au făcut de râs și au luat o bătaie care intră direct în istorie. FOTO: Fanatik
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Bulgaria a început catastrofal noua ediție din UEFA Nations League. Vecinii noștri au înregistrat un rezultat rușinos în primul meci din grupa C4, scor 1-2, cu Luxemburg.

Bulgaria a pierdut, acasă, cu Luxemburg

România a pierdut în Suedia, scor 1-2, dar se poate mai rău de atât. Dacă fotbalul românesc încearcă să revină la nivelul de altădată, Bulgaria traversează o adevărată criză. Locul 3 la Campionatul Mondial din 1994, naționala vecinilor a ajuns acum printre formațiile modeste ale Europei.

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Ultimul rezultat alarmant a venit la Plovdiv, pe stadionul „Hristo Botev”. Bulgaria a condus Luxemburg cu 1-0, dar a fost întoarsă și a pierdut cu 1-2, iar oaspeții au mai avut ocazii importante pe final. Partida s-a desfășurat în prima etapă din grupa C4 din Liga Națiunilor.

Chandarov a deschis scorul pentru Bulgaria, în minutul 18, cu șut din interiorul careului, după o pasă trimisă în fața porții de Velkovski. În minutul 37, Luxemburg a restabilit egalitatea prin Leandro Barreiro.

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Mijlocașul Benficăi a profitat de o deviere greșită a defensivei adverse, a rămas singur cu portarul și a trimis precis la colțul lung. Golul victoriei a venit în minutul 65. Naumov a respins greșit o centrare din corner, mingea a ajuns la Thill, care a înscris spectaculos cu un șut direct în vinclu.

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S-a scandat „demisia” pe „Hristo Botev”

Astfel, Bulgaria a pierdut, acasă, cu Luxemburg, scor 1-2. A fost prima înfrângere din istorie a vecinilor noștri în fața selecționatei din „BeNeLux”. Eșecul de pe „Hristo Botev” a fost greu de digerat de suporterii bulgari. După fluierul de final, pe stadion s-a scandat „demisia, demisia”, conform sportal.bg. Alexander Dimitrov, selecționerul Bulgariei, rămâne tare pe poziții și a declarat că nu își va da demisia decât dacă nu câștiga grupa din care mai fac parte Islanda și Estonia.

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„După primul gol, care a fost o acțiune ofensivă minunată, fără să ne spună nimeni nimic, ne-am retras. Din punct de vedere psihologic, ne-a fost teamă că vom câștiga meciul. I-am oferit inițiativa adversarului. Nu mi se întâmplă doar mie. Au mai existat astfel de cazuri.

Am muncit foarte mult. Nu cred că Luxemburgul ne-a dominat, că și-a creat mai multe ocazii sau situații de gol. Avem o problemă în fața porții. Împotriva Estoniei avem nevoie neapărat de o victorie.

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Cred că am mai spus-o. Până când nu e clar că nu ne îndeplinim obiectivul, nu are rost să se strige „Demisia!” și să vină cineva după mine. Voi pleca singur dacă nu câștigăm grupa. Trebuie să ridicăm capul.

Dintr-o înfrângere facem o tragedie, iar după o victorie ajungem să fim în al nouălea cer. Sunt lucruri mai importante în viață decât o înfrângere sau o victorie. Da, ne doare foarte mult”, a declarat Alexander Dimitrov, după Bulgaria – Luxemburg 1-2.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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