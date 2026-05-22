Bulgaria discută urgent cu Trump despre Visa Waiver, România rămâne blocată. Ce greșesc politicienii noștri. „Dimineața îi înjurăm pe americani, seara ne fotografiem cu ei”

Bulgaria poartă discuții cu Statele Unite în ceea ce privește programul Visa Waiver, iar premierul a vorbit cu președintele Donald Trump pentru a analiza în regim de urgență această problemă. Între timp, România stagnează la acest capitol, deși îndeplinește toate criteriile. Experții ne spun cu ce greșesc politicienii și de ce nu reușim să încheiem un astfel de acord.

Bulgaria vrea ca problema vizelor să fie analizată urgent de SUA

Premierul bulgar Rumen Radev a ridicat problema renunțării la vize pentru cetățenii bulgari în fața președintelui american Donald Trump. Acesta a solicitat ca această chestiune să fie analizată de urgență și vine în contextul în care vecinii noștri raportează cea mai mică rată de refuzuri pentru vize turistice și de afaceri pentru SUA din ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, ei nu îndeplinesc, încă, acel criteriu.

„În conversația mea cu liderul american am ridicat insistent problema eliminării vizelor pentru SUA pentru cetățenii bulgari și mă aștept ca această problemă să fie analizată urgent”, a declarat Radev înainte de ședința guvernului, conform .

Acest subiect a fost abordat de bulgari în contextul intensificării contactelor militare-politice dintre Sofia și Washington. Radev a anunțat că avioanele-cisternă ale Forțelor Aeriene SUA sunt staționate pe aeroportul Vasil Levski cu permisiunea cabinetului Jelyazkov, iar șederea lor este până la sfârșitul lunii mai. Astfel, oficialii se așteaptă ca americanii să solicite o prelungire a perioadei de ședere a aeronavelor.

Ce se întâmplă cu România?

r în ianuarie 2025, însă , după o analiză suplimentară. De atunci nu s-au mai auzit lucruri în legătura cu acest subiect, până acum câteva zile când ministra interimară de externe, Oana Țoiu, a spus că discuțiile cu americanii despre programul Visa Waiver nu au încetat niciodată și că între România și SUA există unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informații privind trecerea la frontieră.

„Programul Visa Waiver, aşa cum ştiţi, are această componentă care se discută preponderent la nivelul leadershipului politic, dar şi al Ministerului Afacerilor Externe. În acest moment, noi avem între instituţiile României şi instituţiile Statele Unite ale Americii un acord clar privind schimbul de informaţii, ce ţine de siguranţă, ce ţine de verificarea profilelor, în cazul în care acest lucru este necesar. România şi Statele Unite ale Americii au în acest moment unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informaţii privind trecerea la frontieră”, a spus ministra într-o conferinţă de presă.

România, extrem de susținută pentru intrarea în programul Visa Waiver

FANATIK a discutat pe această temă cu Cătălin Done, analist de politică internațională și expert în securitate. Acesta consideră că oficialii de la București încearcă să păstreze un dialog diplomatic într-o zonă mai safe, tocmai pentru a-i nu supăra pe americani, dar mai ales pe Donald Trump.

„Cu toate acestea, în momentul în care administrația democrată a lui Joe Biden a decis ca România să intre în programul Visa Waiver, să fie acceptată, România a îndeplinit tehnic toate condițiile pentru includerea în acest program. Am fost, dacă vreți, perla coroanei acestui program pentru țările din Uniunea Europeană care încă nu erau incluse.

De altfel, a contat foarte mult și sprijinul pe care Comisia Europeană l-a acordat României, pentru că deja eram intrați în spațiul Schengen și atunci Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul European, au pus condiționalități Statelor Unite, tocmai ca România să fie primită în programul Visa Waiver, lucru care nu s-a întâmplat și pentru Bulgaria. Toate astea s-au întâmplat într-un mod mult mai soft, să zic, față de lobby-ul pe care autoritățile europene l-au făcut pentru România”, ne-a explicat Cătălin Done.

Cu ce greșesc politicienii români

Cu toate acestea, expertul subliniază niște greșeli pe care politicienii români le fac și pe care americanii le observă. Cătălin Done menționează că nu există o coerență în ceea ce privește comportamentul aleșilor noștri.

„Noi dimineața îi înjurăm pe americani, la prânz îi felicităm și seara mergem să ne fotografiem cu ei. Lucrul acesta contează foarte mult în logica de acțiune a lui Donald Trump și cred eu că nici măcar până acum nu am găsit, din păcate, acel canal care să ne confere un dialog susținut și direct cu partea americană”, a punctat analistul politic.

Întrebat dacă și instabilitatea politică de la noi din țară influențează într-un fel decizia americanilor, Done a subliniat că aici este vorba, de fapt, despre inconsistență. „Nu instabilitatea politică, ci mai degrabă această inconsistență vis-a-vis de poziționarea pe care o avem în raport cu SUA. Repet, avem politicieni care dimineața îl înjură pe Donald Trump și seara îl pupă. Adică, lucrul acesta, indiferent de cât de mult ne-ar displăcea, afectează imaginea României.

Eu am solicitat dialogurile constante ale Ministerului de Externe cu Societatea Civilă. Am solicitat de nenumărate ori consistență, pragmatism și o coordonare a pozițiilor instituționale, pentru că parlamentarii, arcului puterii, o parte dintre ei, repet, îl înjură pe Donald Trump și a administrația, iar apoi zboară la Washington pentru a se fotografia cu liderii Partidului Republican. E un nonsens, e o fractură, e o ruptură de logică și de acțiune”, a mai explicat expertul Cătălin Done pentru FANATIK.