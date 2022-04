Bulgaria speră la ajutorul României pentru reducerea dependenței de gazul rusesc. Țările est-europene caută soluții în comun

Reducerea dependenței de gazul rusesc al țărilor UE a determinat țările din Europa de Est să caute soluții comune la această problemă, un asemenea exemplu fiind colaborarea dintre România și Bulgaria, transmit Euronews și AP, preluate de .

Bulgaria are nevoie de ajutor din România și Grecia

Bulgaria, alături de Polonia, nu mai primește gaze din Rusia ca represalii ale Moscovei pentru refuzul acestor țări de a plăti gazul rusesc în ruble.

Vladimir Putin a cerut unor state pe care le-a calificat drept „neprietenoase” să deschidă conturi la Gazprombank în care să plătească gazele importate în euro sau dolari, iar apoi aceste fonduri să fie convertite în ruble.

Un urmează să fie finalizat în luna iunie. Astfel, bulgarii vor fi conectați la rețeaua de gaze care pleacă de la exploatările din Azerbaidjan, trece prin Turcia și nordul Greciei pentru a ajunge, pe sub Marea Adriatică, până în sudul Italiei.

Gazoductul, în valoare de 240.000.000 euro va lega orașul Komotini din Grecia de orașul bulgăresc Stara Zagora. Proiectul este finanțat inclusiv din fonduri UE, iar războiul din Ucraina a determinat cele două țări să urgenteze lucrările pentru finalizarea lui.

Până atunci, bulgarii caută soluții rapide pentru a compensa blocarea livrărilor de gaz rusesc. Premierul Kiril Petkov a anunțat că Bulgaria ar putea primi gaze din România.

„Ceea ce am conştientizat este faptul că avem o infrastructură pe care până în prezent nu am folosit-o pe deplin, nu am optimizat-o pe deplin. Este vorba de conducta care aducea gaz prin România, Bulgaria către Turcia. Acum poate să lucreze în sens invers şi posibilitatea de a cumpăra împreună gaz lichefiat este o mare oportunitate, pentru că şi nivelurile de preţuri vor fi diferite dacă cumpărăm împreună. Concomitent cu aceasta, partenerii noştri din Azerbaidjan sunt de asemenea o sursă posibilă pentru gaz suplimentar”, a subliniat Kiril Petkov.

Cehia speră la livrări din Polonia

O altă alianță constituită ad-hoc este cea între Polonia și Cehia, în condițiile în care cehii importă 90% din gazele necesare din Rusia.

În noul context internațional, Polonia și Cehia vor relua negocierile privind construirea gazoductului Stork II. Aceste discuții au fost anterior abandonate, însă proiectul este luat din nou în calcul.

Premierul ceh Petr Fiala a spus că ţara sa este interesată şi de achiziţii în terminalele extinse sau nou construite ale Poloniei de gaze naturale lichefiate.