Bulgaria trece la moneda euro. Ce se întâmplă cu prețurile în țara vecină și ce schimbări vor observa turiștii în magazine, restaurante, dar și în hoteluri

Bulgaria va trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026. Deja au loc însă schimbări în magazine, restaurante, dar și în hoteluri.
Valentina Vladoi
09.08.2025 | 15:41
Când trece Bulgaria la moneda euro. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Este bine cunoscut faptul că Bulgaria va trece la moneda euro. Ce impact va avea însă acest pas asupra prețurilor? Cei care călătoresc în această țară vor observa mici modificări în magazine, dar și în restaurante.

Când trece Bulgaria la moneda euro

Bulgaria a reușit să bifeze toate condițiile necesare pentru a trece la moneda euro. Oficial, acest lucru se va întâmpla de la 1 ianuarie 2026. Totuși, perioada de tranziție a început deja și va ține până pe 8 august 2026.

Practic toți comercianții din Bulgaria vor avea noi obligații în primă fază. Aceștia trebuie să afișeze două prețuri, unul în moneda euro, dar și unul în leva, astfel încât cetățenii să se poată acomoda cu ideea.

În același timp, autoritățile au mai stabilit că cele două prețuri vor fi scrise cu același font, aceeași culoare și vor avea aceeași dimensiune. În acest mod se dorește să nu existe speculații ori dezinformări.

Cum vor fi afișate prețurile în Bulgaria

În magazine, în special în cazul produselor aflate la oferte, prețul nou trebuie afișat lângă celelalte două. În acest mod el va putea fi distins foarte ușor de către clienți.

Perioada de tranziție a început deja, astfel că noile modificări vor fi observate și de românii care călătoresc în Bulgaria în această perioadă. Evident, mai sunt și alte condiții care trebuie respectate.

Se modifică sau nu prețurile la alimente în Bulgaria

O întrebare pe care mulți o au e ce se va întâmpla după ce Bulgaria trece la moneda euro. Guvernul a stabilit că până la data de 1 ianuarie 2026 nu vor fi majorate prețurile. Astfel, clienții nu vor avea surprize la raft.

Pe de altă parte, dacă situația economică o va impune la un moment dat, atunci Guvernul va lua decizii în acest sens și va face eventuale modificări. Mai departe, autoritățile bulgare au demarat și controale.

Mai multe echipe vor merge la diferiți comercianți astfel încât să fie depistate posibilele cazuri în care clienții pot fi înșelați. Există temeri ca nu cumva prețurile să fie afișate incorect ori să fie mai mari.

Menționăm faptul că în momentul de față, un euro este echivalentul a 1,95 leva. Astfel, clienții ar fi bine să fie atenți când merg în magazine și să țină cont de acest detaliu.

