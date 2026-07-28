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Bulgarii au luat cu asalt Craiova! Fără suporteri, Levski a venit în Bănie cu „artileria grea”. Video

Levski Sofia a ajuns la Craiova în perspectiva manșei secunde a turului 2 preliminar al UEFA Champions League. Fanatik are detalii și imagini de ultimă oră
Răzvan Rădulescu, Tibi Cocora
28.07.2026 | 13:28
Bulgarii au luat cu asalt Craiova Fara suporteri Levski a venit in Banie cu artileria grea Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Levski Sofia a ajuns la Craiova pentru meciul din UEFA Champions League. Foto: colaj Fanatik.
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Universitatea Craiova – Levski Sofia este manșa secundă a dublei din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Duelul va putea fi urmărit pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și în format LiveText pe FANATIK.RO. Marți, înainte de ora prânzului, delegația bulgară a ajuns la Craiova.

Levski Sofia a ajuns la Craiova pentru returul din UEFA Champions League

Levski Sofia are moralul ridicat înaintea meciului decisiv cu Universitatea Craiova din turul 2 preliminar al UEFA Champions League, miercuri, 29 iulie, ora 20:30. Victorioasă în meciul tur (1-0), campioana Bulgariei merge excelent și în campionat cu două victorii în primele două etape. Marți, în jurul orei 11:30, delegația lui Levski Sofia a ajuns pe aeroportul din Craiova.

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Bulgarii au venit la Craiova cu charterul privat pentru a facilita pregătirea și programul echipei înaintea returului cu Universitatea Craiova. Echipa antrenată de Julio Velazquez a primit o lovitură de la UEFA, din cauza scandărilor rasiste ale fanilor la meciul cu Borac Banja Luka. La returul cu Craiova, Levski nu va putea beneficia de aportul propriilor fani.

Astfel, în lipsa suporterilor, Levski a venit în România cu „artileria grea”. Pe lângă jucători și staff, pe aeroportul din Craiova, parte din delegația bulgară, și-au făcut apariția numeroși sponsori, legende ale clubului, dar și foarte mulți reporteri. Jucătorii lui Levski Sofia vor fi cazați la Hotel Prestige, în timp ce staff-ul și ceilalți invitați vor merge la Hotel Ramada.

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Levski pleacă imediat după meci la Sofia

Tot cu un charter privat, Levski va pleca la Sofia imediat după finalul meciului cu Universitatea Craiova. În jurul orei 00:00, bulgarii au programat zborul pentru a se întoarce în țară. După duelul cu Universitatea Craiova, pentru bulgari urmează duelul local cu Septemvri Sofia în campionat.

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De cealaltă parte, Universitatea Craiova dă piept cu Petrolul Ploiești în etapa a 3-a din SuperLiga. Meciul tur dintre Levski și Craiova a fost decis încă din minutul 8. Bulgarul Kristian Dimitrov a reușit să înscrie și, chiar dacă a controlat jocul prin cifre, echipa lui Filipe Coelho nu a putut să puncteze pe tabelă. 

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Delegația lui Levski Sofia a ajuns la Craiova pentru meciul din Champions League

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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