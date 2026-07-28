Bulgarii au luat cu asalt Craiova! Fără suporteri, Levski a venit în Bănie cu „artileria grea”. Video

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – Levski Sofia este manșa secundă a dublei din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Duelul va putea fi urmărit pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și în format LiveText pe FANATIK.RO. Marți, înainte de ora prânzului, delegația bulgară a ajuns la Craiova.

Levski Sofia a ajuns la Craiova pentru returul din UEFA Champions League

Levski Sofia are moralul ridicat înaintea meciului decisiv cu Universitatea Craiova din turul 2 preliminar al UEFA Champions League, miercuri, 29 iulie, ora 20:30. Victorioasă în meciul tur (1-0), campioana Bulgariei merge excelent și în campionat cu două victorii în primele două etape. Marți, în jurul orei 11:30, delegația lui Levski Sofia a ajuns pe aeroportul din Craiova.

ADVERTISEMENT

pentru a facilita pregătirea și programul echipei înaintea returului cu Universitatea Craiova. Echipa antrenată de Julio Velazquez a primit o lovitură de la UEFA, din cauza scandărilor rasiste ale fanilor la meciul cu Borac Banja Luka. La returul cu Craiova, Levski nu va putea beneficia de aportul propriilor fani.

a venit în România cu „artileria grea”. Pe lângă jucători și staff, pe aeroportul din Craiova, parte din delegația bulgară, și-au făcut apariția numeroși sponsori, legende ale clubului, dar și foarte mulți reporteri. Jucătorii lui Levski Sofia vor fi cazați la Hotel Prestige, în timp ce staff-ul și ceilalți invitați vor merge la Hotel Ramada.

ADVERTISEMENT

Levski pleacă imediat după meci la Sofia

Tot cu un charter privat, Levski va pleca la Sofia imediat după finalul meciului cu Universitatea Craiova. În jurul orei 00:00, bulgarii au programat zborul pentru a se întoarce în țară. După duelul cu Universitatea Craiova, pentru bulgari urmează duelul local cu Septemvri Sofia în campionat.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Universitatea Craiova dă piept cu Petrolul Ploiești în etapa a 3-a din SuperLiga. Meciul tur dintre Levski și Craiova a fost decis încă din minutul 8. Bulgarul Kristian Dimitrov a reușit să înscrie și, chiar dacă

ADVERTISEMENT