Sport

Bulgarii au văzut scorul meciului Dinamo – Universitatea Craiova și i-au ironizat pe olteni: „Miercuri îi eliminăm și îi trimitem înapoi în sat!”

Rezultatul meciului Dinamo - Universitatea Craiova 5-1 a ajuns imediat la cunoștința bulgarilor. Fanii lui Levski au râs de olteni după seara neagră avută la București.
Mihai Dragomir
26.07.2026 | 06:40
Bulgarii au vazut scorul meciului Dinamo Universitatea Craiova si iau ironizat pe olteni Miercuri ii eliminam si ii trimitem inapoi in sat
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Bulgarii i-au ironizat pe olteni după Dinamo - U Craiova 5-1. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
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Universitatea Craiova a plătit scump prețul utilizării echipei a doua, în campionat, la deplasarea cu Dinamo. Oltenii au pierdut cu 1-5 în fața rivalei, pe „Arcul de Triumf”, iar bulgarii au aflat imediat de acest rezultat. Val de comentarii dure la adresa campioanei României după meciul de sâmbătă seară.

Bulgarii fac haz de necazul Craiovei. Ce au scris după victoria lui Dinamo cu 5-1 contra Universității

Dinamo a învins Universitatea Craiova cu 5-1 și a făcut astfel deliciul fanilor bulgari. Suporterii lui Levski, care i-au atacat pe olteni și înaintea meciului direct de la Sofia, au revenit cu alte comentarii după rezultatul înregistrat de adversara lor din Champions League. După succesul lui Levski cu 2-1 în campionat, suporterii formației lui Julio Velasquez au lăsat mai multe comentarii în care au râs de Universitatea Craiova. Redăm mai jos o parte dintre ele:

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„Levski face rotații și câștigă meciul. Craiova face rotații și este zdrobită cu 1-5 de Dinamo. Asta spune destul. Când suntem puternici, nimeni nu ne poate opri!”, „Rotațiile de azi nu au mers. Românii cad cu cinci goluri azi!”, „Dinamo i-a ucis. Miercuri îi eliminăm și îi trimitem înapoi în sat!”, „Bravo campionilor! Acum să prăjim și Craiova!”, au fost unele dintre cele mai acide comentarii ale suporterilor bulgari.

Presa din Bulgaria a reacționat și ea după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Și presa de la sud de Dunăre a notat despre seara de coșmar a Universității Craiova. Jurnaliștii bulgari au scris despre echipa lui Filipe Coelho că schimbările din primul „11” au făcut ca aceasta să fie „distrusă”. „Rivala lui Levski în preliminariile Ligii Campionilor, Universitatea Craiova, a suferit o înfrângere umilitoare înaintea revanșei cu „albaștrii”.

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Românii au picat cu 1:5 ca oaspeți în fața lui Dinamo București în runda a doua a campionatului local. Antrenorul Filipe Coelho a făcut multe rotații la echipă în timpul săptămânii, iar echipa sa era distrusă”, a notat și presa din Bulgaria despre meciul pierdut de Craiova cu Dinamo.

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Ce a spus antrenorul lui Levski despre returul cu Universitatea Craiova

Julio Velasquez a vorbit și el despre returul cu Universitatea Craiova. Tehnicianul spaniol de pe banca lui Levski a transmis că preocuparea inițială a echipei sale este refacerea după jocul din campionat. Cât despre duelul decisiv de pe „Oblemenco”, antrenorul iberic a spus că totul se va decide pe teren, între cele două formații.

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„Acum trebuie să ne odihnim, să ne recuperăm. Ne așteaptă un meci extrem de dur și dificil. Să vedem dacă putem face un meci bun, să vedem dacă îl putem câștiga! Participanții la acest sport sunt jucătorii de pe teren. Nu antrenorii se înfruntă, ci este o echipă împotriva unei alte echipe”, a declarat Julio Velasquez, citat de presa bulgară.

  • 29 iulie este data returului U Craiova – Levski Sofia
  • 1-0 a fost scorul meciului tur, în favoarea lui Levski
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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