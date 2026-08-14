Sport

Bulgarii l-au semnat pe român după calificarea în grupele europene! Transferul realizat de un impresar oltean

Fotbalistul român a fost prezentat în Bulgaria, la o echipă care și-a asigurat prezența în cupele europene. Fostul mijlocaș din SuperLiga a fost ajutat de un impresar oltean pentru a perfecta mutarea
Ciprian Păvăleanu
14.08.2026 | 16:01
Bulgarii lau semnat pe roman dupa calificarea in grupele europene Transferul realizat de un impresar oltean
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Fostul fotbalist de la Dinamo și CFR Cluj a semnat cu cea mai titrată formație din Bulgaria. Foto: Colaj FANATIK
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Cătălin Itu (26 de ani), fostul mijlocaș al celor de la CFR Cluj, Dinamo și Politehnica Iași a semnat în Bulgaria cu o echipă ce va juca play-off de Europa League, la fel ca Universitatea Craiova. El s-a înțeles cu CSKA Sofia, iar mutarea a fost realizată sub îndrumarea agenției de impresariat a lui Olivian Surugiu.

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După experiențele din România, Itu a mers în Bulgaria, la Lokomotiv Plovdiv. În urma unui sezon în care a impresionat, Cătălin Itu a fost transferat de CSKA Sofia, cea mai titrată echipă din Bulgaria, care a pierdut teren în ultima vreme în fața celor de la Ludogorets, iar mai nou în fața rivalilor din oraș, de la Levski.

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Câștigătoare a Cupei Bulgariei pentru a 22-a oară , CSKA Sofia a intrat în turul 1 din Europa League și a trecut pe rând de Derry City, Qarabag și Maccabi Tel Aviv. Noua echipă a lui Cătălin Itu se va înfrunta în play-off-ul de Europa League cu OFI Creta, formația ce i-a luat Cupa Greciei lui Răzvan Lucescu în finală, iar dacă va trece și de formația elenă, românul va avea șansa să întâlnească adversari uriași în faza principală din Europa League. Juventus, AC Milan, Leverkusen, Marseille, Bournemouth, Crystal Palace și Sunderland sunt doar câteva dintre echipele de sute de milioane de euro care vor participa în această competiție.

Cine este Olivian Surugiu, impresarul lui Cătălin Itu

Transferul românului a fost anunțat pe pagina de Facebook a lui Olivian Surugiu, fost fotbalist la mai multe echipe, printre care FCU Craiova, Universitatea Craiova, UTA, FC Hermannstadt sau Pandurii Târgu Jiu. După ce și-a agățat ghetele în cui, Surugiu s-a apucat de impresariat. Firma sa se ocupă de mai mulți jucători români, printre care Raul Bălbărău, Eduard Florescu sau Luca Stancu. Cătălin Itu este cel mai bine cotat fotbalist din portofoliul firmei sale.

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„Un nou pas important în cariera lui Cătălin Itu! Suntem bucuroși să anunțăm că jucătorul reprezentat de agenția noastră, Cătălin Itu, a semnat cu CSKA Sofia, pentru următoarele 3 sezoane! Este un pas important în cariera lui și o nouă provocare la un club de tradiție, unde suntem convinși că va avea ocazia să demonstreze din nou valoarea și ambiția sa. Îi dorim mult succes, sănătate și cât mai multe realizări în această nouă etapă! Felicitări, Cătă! Urmează lucruri frumoase”, a scris Olivian Surugiu pe contul său de Facebook.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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