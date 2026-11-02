Bulgarii ne dau o lecție! Stadion ultramodern construit cu 50 de milioane de euro. În România, aceeași arenă costă dublu

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Bulgaria oferă un exemplu spectaculos în materie de infrastructură sportivă! CSKA Sofia și-a construit un stadion ultramodern, cu peste 18.000 de locuri, pentru aproximativ 50 de milioane de euro. Arena a fost ridicată în numai doi ani și îndeplinește cele mai înalte standarde UEFA. Prin comparație, în România sunt pregătite investiții de până la 100 de milioane de euro pentru stadioane cu o capacitate similară sau chiar mai mică.

CSKA Sofia, stadion de 50 de milioane de euro! Bulgarii și-au construit noua arenă în numai doi ani

Fotbalul bulgar are un nou motiv de mândrie. CSKA Sofia a pregătit inaugurarea stadionului „Bulgarian Army”, reconstruit pe amplasamentul vechii arene din capitală. Proiectul a costat aproximativ 50 de milioane de euro, iar lucrările au început în 2024.

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Noua construcție dispune de aproximativ 18.500 de locuri, tribune complet acoperite, panouri LED panoramice și instalații moderne de recirculare a apei. Stadionul respectă standardele categoriei 4 UEFA, ceea ce îi permite să găzduiască inclusiv meciuri europene de cel mai înalt nivel.

Sâmbătă, 31 octombrie, a fost programată inaugurarea oficială, cu ocazia derby-ului dintre CSKA Sofia și Slavia Sofia. Interesul suporterilor a fost uriaș, iar biletele puse în vânzare s-au epuizat în numai câteva ore. Clubul a pregătit și un program festiv pentru a marca revenirea pe propria arenă după aproape trei ani. Unul dintre secretele constructorilor a fost utilizarea elementelor prefabricate din beton armat, produse în fabrici și montate ulterior pe șantier.

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o capacitate aproape identică cu cea a arenei din Sofia. Numai că investiția de la malul Mării Negre este evaluată la 490,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 100 de milioane de euro. Lucrările au început oficial la 1 octombrie 2026, iar termenul estimat pentru finalizare este de 27 de luni.

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Situația este și mai interesantă la Pitești. , destinat celor de la FC Argeș, va avea doar 15.200 de locuri, însă investiția anunțată ajunge tot la aproximativ 100 de milioane de euro. Lucrările au început în ianuarie 2026, iar inaugurarea este așteptată în 2028. Complexul va include și facilități suplimentare, precum spații comerciale, un muzeu și săli pentru alte discipline sportive.