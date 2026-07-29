Sport

Bulgarii sunt impresionați de ce au găsit la Craiova. Val de laude pe internet: „Poate vom avea și noi”

Bulgarii au rămas plăcut impresionați de ce au putut să găsească la Craiova! Vecinii de la sud de Dunăre au împânzit internetul cu mesaje.
Mihai Dragomir
29.07.2026 | 12:04
Bulgarii sunt impresionati de ce au gasit la Craiova Val de laude pe internet Poate vom avea si noi
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Fanii bulgari, dați pe spate de stadionul din Craiova. Sursa Foto: FACEBOOK ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI﻿.
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Universitatea Craiova și Levski Sofia joacă miercuri seară meciul decisiv pentru accederea în turul 3 preliminar din Champions League. Bulgarii au văzut stadionul pe care se va da bătălia finală și au rămas impresionați. Laude pentru arena „Ion Oblemenco” după postarea publicată de clubul lor.

Bulgarii au lăudat stadionul Universității Craiova

Levski Sofia a ajuns la Craiova încă de marți, 28 iulie. Delegația bulgarilor a fost plină de entuziasm pe aeroport și nu a ezitat să îl expună pe legendarul Nasko Sirakov, coșmarul naționalei României, încă de le venirea echipei. Campioana Bulgariei a venit determinată să câștige și returul cu Universitatea Craiova și să se califice astfel în turul 3 preliminar din Champions League.

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Ajunși la stadionul formației din Bănie, bulgarii au fost impresionați de arenă. Postarea de pe contul oficial cu mai multe cadre din interior i-a fermecat pe suporterii de la sud de Dunăre, care, de această dată, au lăsat comentarii pozitive. Ei au lăudat „Ion Oblemenco” și au încercat chiar sentimente de invidie, dorindu-și un stadion cel puțin asemănător.

„Este un stadion minunat. Vă rog să ignorați eventualele comentarii răutăcioase. Sper să avem un meci frumos mâine. Ne străduim să construim un stadion!”, „Un stadion frumos, îmi amintește foarte mult de Olympique Marseille, dar într-o versiune mai mică. Să ne dorească Dumnezeu să avem și noi stadioane asemănătoare pe la noi!”, „Stadion de top!”, „Iubitul nostru Levski merita un asemenea stadion cu o asemenea capacitate!”, au fost doar o parte din comentariile suporterilor bulgari, care vor putea vedea de anul viitor lucrările la noul stadion „Georgi Asparuhov”.

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Stadionul „Ion Oblemenco”, una dintre cele mai moderne și spectaculoase arene din România

Cunoscut inițial sub numele de Stadionul „Central”, a fost inaugurat pe 29 octombrie 1967. Vechea arenă a fost demolată în 2015, iar actualul „Ion Oblemenco” a fost inaugurat pe 10 noiembrie 2017, în cadrul unui meci amical între CS Universitatea Craiova și Slavia Praga. În prezent, arena este omologată la categoria 4 (Elite), putând organiza astfel meciuri din Liga Campionilor, Europa League, Conference League și ale echipei naționale.

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Suprafață de joc cu gazon natural prevăzută cu sistem de drenaj, irigare și încălzire pentru perioada de iarnă, două tabele electronice mari de afișaj și sistem de iluminat LED nocturn perimetral. Costul de construcție al noii arene s-a ridicat la aproximativ 52 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată prin Compania Națională de Investiții (CNI) și bugetul local.

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  • 30.983 este numărul de locuri pe scaune
  • 6 este numărul de etaje pe care le are arena (+ parter)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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