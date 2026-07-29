Bulgarii sunt impresionați de ce au găsit la Craiova. Val de laude pe internet: „Poate vom avea și noi”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și Levski Sofia joacă miercuri seară meciul decisiv pentru accederea în turul 3 preliminar din Champions League. Bulgarii au văzut stadionul pe care se va da bătălia finală și au rămas impresionați. Laude pentru arena „Ion Oblemenco” după postarea publicată de clubul lor.

Bulgarii au lăudat stadionul Universității Craiova

Levski Sofia a ajuns la Craiova încă de marți, 28 iulie. pe aeroport și nu a ezitat să îl expună pe legendarul încă de le venirea echipei. Campioana Bulgariei a venit determinată să câștige și returul cu Universitatea Craiova și să se califice astfel în turul 3 preliminar din Champions League.

ADVERTISEMENT

Ajunși la stadionul formației din Bănie, bulgarii au fost impresionați de arenă. Postarea de pe contul oficial cu mai multe cadre din interior i-a fermecat pe suporterii de la sud de Dunăre, care, de această dată, au lăsat comentarii pozitive. Ei au lăudat „Ion Oblemenco” și au încercat chiar sentimente de invidie, dorindu-și un stadion cel puțin asemănător.

„Este un stadion minunat. Vă rog să ignorați eventualele comentarii răutăcioase. Sper să avem un meci frumos mâine. Ne străduim să construim un stadion!”, „Un stadion frumos, îmi amintește foarte mult de Olympique Marseille, dar într-o versiune mai mică. Să ne dorească Dumnezeu să avem și noi stadioane asemănătoare pe la noi!”, „Stadion de top!”, „Iubitul nostru Levski merita un asemenea stadion cu o asemenea capacitate!”, au fost doar o parte din comentariile suporterilor bulgari, care vor putea vedea de anul viitor lucrările la

ADVERTISEMENT

Stadionul „Ion Oblemenco”, una dintre cele mai moderne și spectaculoase arene din România

Cunoscut inițial sub numele de Stadionul „Central”, a fost inaugurat pe 29 octombrie 1967. Vechea arenă a fost demolată în 2015, iar actualul „Ion Oblemenco” a fost inaugurat pe 10 noiembrie 2017, în cadrul unui meci amical între CS Universitatea Craiova și Slavia Praga. În prezent, arena este omologată la categoria 4 (Elite), putând organiza astfel meciuri din Liga Campionilor, Europa League, Conference League și ale echipei naționale.

ADVERTISEMENT

Suprafață de joc cu gazon natural prevăzută cu sistem de drenaj, irigare și încălzire pentru perioada de iarnă, două tabele electronice mari de afișaj și sistem de iluminat LED nocturn perimetral. Costul de construcție al noii arene s-a ridicat la aproximativ 52 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată prin Compania Națională de Investiții (CNI) și bugetul local.

ADVERTISEMENT