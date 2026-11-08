Bulgarul care a ruinat-o pe U Craiova și-a găsit de lucru! Face echipă cu un fost fotbalist de la FCSB

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Ivaylo Petev (51 de ani), fostul antrenor al Universității Craiova, și-a relansat cariera după experiențele nereușite din România și Emiratele Arabe Unite. Tehnicianul bulgar traversează o perioadă excelentă în Turcia, unde a preluat o echipă ambițioasă și a început să obțină rezultate pe bandă rulantă. Mai mult, în vestiarul său se află și un fost fotbalist de la FCSB.

Bulgarul Ivaylo Petev a renăscut în Turcia după plecarea de la Universitatea Craiova

Ivaylo Petev traversează o perioadă excelentă în Turcia, acolo unde a preluat-o pe Mardin 1969 la finalul lunii septembrie. Fostul antrenor al Universității Craiova a avut un impact imediat asupra rezultatelor formației turce. În primele cinci meciuri de campionat disputate sub comanda sa, Mardin 1969 a obținut patru victorii și a suferit o singură înfrângere. Astfel, Petev a strâns 12 puncte din 15 posibile, cu o medie de 2,4 puncte pe partidă.

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Rezultatele sunt cu atât mai importante pentru tehnicianul bulgar cu cât experiența sa precedentă s-a încheiat cu un eșec răsunător. După despărțirea de Universitatea Craiova, din aprilie 2024, Petev a mai pregătit-o doar pe Baniyas, din Emiratele Arabe Unite. Ajuns la formația arabă în vara anului 2025, fostul antrenor al oltenilor a rezistat numai șase partide. Bilanțul a fost unul dezastruos: cinci înfrângeri și o singură remiză. i-a oferit, însă, ocazia să-și relanseze cariera. Iar în vestiarul noii sale echipe se află și un nume cunoscut microbiștilor din România.

Baba Alhassan, fostul mijlocaș de la FCSB, joacă sub comanda lui Ivaylo Petev

Fotbalistul pe care Ivaylo Petev îl antrenează în Turcia este . Ghanezul a ajuns la Mardin 1969 după despărțirea de formația patronată de Gigi Becali. În actualul sezon, Alhassan a bifat deja 11 apariții pentru echipa turcă. Mijlocașul încearcă astfel să-și continue cariera în străinătate, după perioada petrecută în tricoul roș-albastru.

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În perioada în care a evoluat pentru formația bucureșteană, Baba Alhassan a adunat 110 meciuri oficiale, în care a marcat două goluri și a oferit cinci pase decisive. Totodată, mijlocașul ghanez a cucerit patru trofee alături de FCSB.

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Ivaylo Petev a ratat Cupa României și a fost demis de Mihai Rotaru după eșecul cu FCSB

Ivaylo Petev a fost instalat pe banca Universității Craiova în noiembrie 2023, cu obiective clare din partea conducerii: clasarea pe unul dintre primele trei locuri în campionat și câștigarea Cupei României. Deși a sosit în Bănie cu un CV important, bulgarul nu a reușit să răspundă așteptărilor. În cele 20 de meciuri în care a condus Universitatea Craiova, Petev a înregistrat 10 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri, cu un golaveraj de 34-27.

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Unul dintre cele mai dureroase momente ale mandatului său a venit în sferturile Cupei României. Universitatea Craiova a fost eliminată de Oțelul Galați, scor 0-1, ratând astfel unul dintre obiectivele stabilite la începutul colaborării. La numai trei zile după eliminarea din Cupă, oltenii au primit o nouă lovitură. Universitatea Craiova a pierdut în deplasare cu FCSB, scor 0-2, în etapa a treia a play-off-ului.

În urma acelui rezultat, echipa din Bănie ocupa locul al treilea, la zece puncte în spatele liderului FCSB, formație care avea să câștige titlul de campioană. Mihai Rotaru a decis să nu mai continue colaborarea cu antrenorul bulgar, iar pe 10 aprilie 2024 a fost oficializată despărțirea de Ivaylo Petev. Tehnicianul părăsea Universitatea Craiova după numai cinci luni, deși înaintea experienței din România reușise să câștige de trei ori titlul de campion al Bulgariei cu Ludogorets.