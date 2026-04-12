Bun de plată! Ce despăgubiri e obligat să plătească Daniel Pancu dacă rupe contractul cu CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali (73 de ani) a oferit ultimele detalii referitoare la situația contractuală a lui Daniel Pancu (48 de ani) la CFR Cluj. După cum se știe deja destul de bine, înțelegerea semnată inițial de cele două părți este valabilă doar până la finalul acestui sezon. În schimb, în cazul în care echipa din Gruia obține pe acest final de campionat accederea în tururile preliminare din cupele europene pentru stagiunea viitoare, atunci contractul se prelungește automat, conform unei clauze existente în înțelegerea inițială.

Cât trebuie să plătească Daniel Pancu dacă vrea să își rezilieze unilateral contractul cu CFR Cluj, în cazul în care înțelegerea ar urma să fie prelungită automat la finalul sezonului

Pe de altă parte, oficialii clubului, în frunte cu președintele Iuliu Mureșan, dar și cu finanțatorul Neluțu Varga, au transmis deja de ceva timp în spațiul public faptul că și-ar dori ca fostul atacant să continue pe banca lor tehnică și în scenariul în care formația nu se califică în cupele europene. În schimb, chiar și dacă acest lucru se întâmplă, iar contractul se prelungește automat, după cum s-a explicat anterior, Pancu tot va avea posibilitatea să plece dacă își va dori. Doar că pentru a face acest lucru, tehnicianul va fi nevoit să achite o clauză de reziliere unilaterală în valoare de 50.000 de euro.

ADVERTISEMENT

„El ar dori, dar asta depinde doar de situația financiară a clubului. Văd că au achitat niște contracte, or fi ei cu o lună, două în urmă, dar în a treia nu au intrat niciodată. Nu vor să fie pedepsiți. Au achitat și participarea într-o eventuală cupă europeană, licența. După care, dacă Pancu intră într-o cupă europeană, e normal că se prelungește contractul automat, cu niște date fixate dinainte. E o opțiune pe care clubul o face și e unilaterală. E bilaterală dacă Pancu plătește și o despăgubire, 50.000 de euro. Ceea ce ar fi nimic, dacă el ar avea ofertă din altă parte. Dar totul depinde din ce punct de vedere va fi clubul în acel moment, economic”,

Cum pune Daniel Pancu problema în prezent la CFR Cluj

Se pare că antrenorul este foarte preocupat să se asigure că echipa nu va avea probleme financiare pe viitor, în special pentru a-i proteja pe jucători, : „Neliniștit, că îi place clubul ăsta. Spune: ‘Nu aș pleca de aici niciodată. E un club care îmi dă senzația de club mare’. Vezi numai trofee, campionate, cupe, ce au ei, vitrina aia a lor acolo. Birouri frumoase, stadionul poate trebuie puțin… ‘Vreau să rămân. Dar nu vreau să am jucători care rămân îngândurați, nu se gândesc doar la ce trebuie să facem pe teren și la ce puncte trebuie să luăm’. Cam așa ceva. ‘Să mă rog de președinte că vine a treia luna sau a doua. Vreau să am stabilitate la clubul ăsta’.

ADVERTISEMENT

Acum totul depinde de domnul Varga. Neluțu se pare că are afacerile lui. Doamne ajută să-i explodeze afacerile, să aducă banii necesari. Sau, probabil, să găsească noi proprietari. Iar Neluțu să poată să recupereze, nu zic toată suma, cheltuită în acești ultimi opt ani. A cheltuit peste 50-60 de milioane (de euro). A recuperat prin niște vânzări și așa mai departe. Vine unul cu 25, 30, 40 de milioane, poate discuta. Eu zic că în momentul ăsta clubul CFR la 30-40 de milioane poate fi vândut. Acum nu știu ce zice Neluțu. Au scăpat de niște contracte mari, jucători care au venit doar să ia bani și să nu joace. În rest, cu două-trei mișcări, cu doi-trei jucători buni, își pot face o echipă bună”.

ADVERTISEMENT