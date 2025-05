. Deși nerazzurii au condus de fiecare dată, catalanii au reușit să revină în joc prin l, Ferran Torres și autogolul lui Sommer. Cum a văzut Adrian Mutu partida.

„Bun spre foarte bun!”. Lamine Yamal, sub lupa lui Adi Mutu după fabulosul Barcelona – Inter 3-3

În cadrul „DON Mutu”, Adrian Mutu a afirmat faptul că Lamine Yamal a făcut un meci bun, spre foarte bun, pentru că rezultatul s-a terminat doar la egalitate. „Briliantul” îi prevede un viitor strălucit în fotbal tânărului jucător, însă acesta trebuie să rămână constant pentru a putea ajunge unul dintre cei mai buni din istorie.

Totodată, Adrian Mutu a rememorat un gol marcat cu călcâiul de la echipa națională, același procedeu fiind folosit și de .

„Lamine Yamal a făcut un meci bun, spre foarte bun, totuși s-a terminat 3-3. Când se termină 3-3 te aștepți la altceva, nu de la Yamal, pentru că Yamal a avut, pe lângă gol, și câteva faze extraordinare. Totuși am apreciat și jocul Interului, care, la un moment dat, putea să și câștige meciul. A fost un meci într-adevăr spectaculos, un meci care s-a ridicat la nivelul competiției.

A fost un meci în care Barcelona, ca întotdeauna, de mulți ani încoace conduce jocul, prin posesie și așa mai departe, domine adversarul, iar Inter… Ceea ce a acceptat, cred că și asta e jocul lor, să se apere foarte bine și să plece pe contraatac. Inter e o echipă solidă, o echipă bună!

„Am dat și eu goluri cu călcâiul în carieră”

M-am uitat aseară cât de umili erau jucătorii lui Inter, acceptând faptul că Barcelona e o echipă de la care e greu să iei posesia, și să apărau și să sacrificau pentru a putea pleca pe contraatac cât mai bine. Au avut câteva contraatacuri senzaționale, în afară de golul Thuram. Golul lui Thuram a fost senzațional, o capodoperă, o execuție fantastică.

Am dat și eu goluri cu călcâiul în carieră. Unul l-am dat cu Cehia, scor 2-0. Centrarea a venit de la Dorinel, sau Dorinel i-a dat o pasă lui Florentin Petre… Nu mai țin minte. A fost golul doi cu Cehia, când am bătut 2-0 la Constanța și ne-am calificat la Europene, când am dat cu călcâiul.

(n.r. – Ce simți când dai gol cu călcâiul?) Pentru mine, dar și pentru toți fotbaliștii, normal că te simți așa puțin… La nivel emoțional, la nivel mental, ai foarte mare încredere că ți-a ieșit o execuție de genul ăla. Dar pentru un atacant nu contează cum înscrie, important este să fie gol.

Bineînțeles că frumusețea unui gol te ajută la nivel de încredere, ai mai multă încredere decât un gol așa cu cârja, așa cum îi spunem noi. Golul rămâne gol!

Uite, chiar mă uitam aseară și mi-a părut rău și nu înțeleg regula asta, de ce nu i-au dat golul lui Raphinha? Chiar dacă a venit din bară în capul lui Sommer și după aia a intrat. Golul acela trebuia să fie a lui Raphinha, ce să mai? Cum să pui autogol la golul acela fantastic? Îi iei lui Raphina un gol de genul acela, care a fost un gol superb, și e nedrept! Are intenție de a trage la poartă, bine, are noroc și de bară, dar dacă era vorba de un apărător puteam spune că e autogol, dar la portar e altceva.

„Îl certam puțin aseară pe Yamal! Are toate șansele să devină cel mai bun fotbalist din lume, așa cum are și toate șansele să dispară în 2 ani”

Îl certam puțin aseară pe Lamine Yamal, pentru că dacă eram în situația aia spuneam că un 4-3 e mai bun decât 3-3. Indiscutabil, Lamine Yamal e foarte bun la vârsta lui. E normal să se facă comparații între el și Messi sau Ronaldo.

Nu e important ce cred eu, dar ce arată acum Lamine Yamal e ceva fantastic! I se proiectează un viitor de a fi unul dintre cei mai buni din istoria acestui sport. Nu contează dacă Messi era sau nu la nivelul acesta la vârsta lui Yamal. Eu cred că pe Yamal îl putem compara cu Messi și Ronaldo abia când se lasă de acest sport.

Au făcut oamenii o analiză. Messi, la vârsta lui Yamal, a câștigat mai multe trofee, avea vreo 4. Singurul capitol la care Yamal l-a bătut este la assisturi, Yamal are vreo 40 și ceva, iar Messi avea în jur de 14. În rest, la goluri e Messi, la trofee e Messi. Pe Yamal nu poți să-l compari cu Messi, pentru că Messi era mult mai bun.

Mai sunt și alții, nu e doar el. Are toate șansele să devină cel mai bun fotbalist din lume, așa cum are și toate șansele să dispară în 2 ani. A dispărut Ronaldinho, despre ce vorbim? La nivel de dribling nu se compară niciunul cu Ronaldinho. După 4 ani, la revedere! Talentul și valoarea nu stau neapărat în evoluțiile de moment, ci în constanța pe care o ai de-a lungul carierei.

Ce s-a întâmplat cu Messi și Ronaldo e ceva ce nu s-a întâmplat și nu se va mai întâmpla niciodată, anume ca doi jucători să joace la nivelul acesta, să domine, să aibă 7-8 baloane de aur. Au dominat fotbalul amândoi timp de 15 ani și nu cred că se va mai întâmpla. Pe noi, sportivii sau antrenorii, ne uimește că încă sunt activi și că au avut constanța asta atâția ani. Ronaldo are 40 acum și joacă, bine, nivelul nu e de Champions League, dar marchează peste 20 de goluri pe sezon”, a declarat Adrian Mutu.