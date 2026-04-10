Mesajul lui Florin Răducioiu a emoționat până la lacrimi toată România: „Bună dimineața, Nea Mircea!”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie și a lăsat un gol uriaș în „sportul rege”. Fostul selecționer a fost ca un tată pentru mulți dintre foștii săi elevi, iar unul dintre ei este Florin Răducioiu (56 de ani). Singurul român care a jucat în toate cele 5 mari campionate ale lumii a redactat o scrisoare extrem de emoționantă pentru fostul său profesor.

Florin Răducioiu, scrisoare sfâșietoare pentru Mircea Lucescu

Florin Răducioiu și-a început cariera de fotbalist sub conducerea lui Mircea Lucescu, la vârsta de doar 16 ani. Cei doi au lucrat împreună timp de cinci ani la Dinamo și au plecat împreună în Italia, Răducioiu la Bari, iar Mircea Lucescu la Pisa. Ulterior, „Il Luce” l-a transferat la Brescia, de unde fostul atacant a fost observat de AC Milan.

ADVERTISEMENT

După trecerea în neființă a marelui antrenor, Florin Răducioiu a compus o scrisoare care rememorează toate episoadele ce-l leagă de legendarul antrenor. De la debutul pentru Dinamo, primul gol și meciurile cu Steaua, la transferul la Brescia și AC Milan. „Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten, Nea Florică Dumitrache; Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru și o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Și că nu contează că am doar 16 ani…

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Și te-am ascultat; Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren, iar anul trecut am pierdut la Brașov, când Gică, copilul tău, ne-a dat iarăși gol. Dar ce îți mai plac, Nea Mircea, meciurile cu Steaua…

ADVERTISEMENT

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună. Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine… Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți mulțumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata, nu ajungeam aici… Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta…”, au fost cuvintele scrise din suflet de fostul mare atacant al României.

ADVERTISEMENT

Scrisoarea postată pe rețelele de socializare a atras mii de aprecieri și sute de comentarii de la personalități din diferite domenii. Printre cei care l-au felicitat pe Florin Răducioiu pentru mesajul superb se numără Cătălin Botezatu, Andreea Berecleanu, Eric de Oliveira sau Flick.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Mircea Lucescu a vrut să-l ia pe Florin Răducioiu în Italia încă de la Pisa

Prima experiență internațională a lui Mircea Lucescu a venit imediat după Revoluție. În anul 1990, „Il Luce” părăsea Dinamo și mergea în Italia, la Pisa. La acea vreme, Totuși, fostul mare antrenor român nu a uitat de el și l-a transferat mai târziu, la Brescia, unde a făcut echipă cu mai mulți români, printre care Gică Hagi, Dănuț Lupu, Dorin Mateuț și Ioan Ovidiu Sabău, formând

„Răducioiu a rămas, a semnat și cu Bari. Era deja semnat când a jucat primul meci. Și Lucescu îl voia la Pisa, și Brescia l-a vrut. L-a luat mai târziu, după ce a fost împrumutat de Bari, la Verona. După a intrat Brescia în A și ne-a convins și pe mine și pe Hagi să venim. Lucescu l-a luat pe Cholo Simeone atunci la Pisa. Era președinte Luca Anconetani”, a povestit Ioan Becali pentru FANTIK, la „Giovanni Show”.