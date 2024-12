„Bună seara, primiți colinda?” Moment special la Super Gala Fanatik 2024

După o pauză de peste un deceniu, premiile Fanatik au revenit în sportul românesc. Fanatik premiază sportivii de top din România. Invitați de marcă, campioni de prestigiu și momente speciale, toate acestea au putut fi întâlnite la Super Gala Fanatik. Invitații s-au bucurat de un moment deosebit, perfect sincronizat cu atmosfera festivă a sărbătorilor care se apropie.

Moment special de sărbători în cadrul Super Galei Fanatik 2024

În contextul apropierii sărbătorilor, invitați precum Mircea Lucescu, Adrian Mutu, Gigi Becali și multe alte personalități importante ale sportului românesc, au fost martori la un moment cu totul special. Veniți tocmai din Sighetu Marmației, județul Maramureș, elevii Școlii Populare de Artă „Gheorghe Chivu”, îndrumați de profesorul Marius Iusco, au oferit celor mai mari sportivi din acest an un moment artistic de neuitat.

Îmbrăcați în straie populare, micii artiști au adus bucurie și voie bună în rândul uriașelor personalități prezente la Super Gala Fanatik 2024.

Colindătorii au interpretat pe scena galei două dintre cele mai frumoase colinde ale românilor: „Dechide ușa, creștine!” și „La mijlocul cerului”.

Multe alte momente emoționante pe scena Super Galei Fanatik

Rămânând în zona momentelor ce „îți înmoaie sufletul”, în seara de 10 decembrie au avut loc și alte momente emoționante.

. Înainte de anunțul premiului său, pe ecranul din spatele scenei au fost prezentate câteva imagini din cariera uriașului Helmut Duckadam, care s-a stins în urmă cu aproximativ două săptămâni la Spitalul Militar.

Portarul celor de la FCSB a urcat pe scenă cu lacrimi în ochi: „De când am ajuns aici în sală, am încercat să îmi pregătesc un discurs, dar am văzut acel video cu domnul Helmut Duckadam și s-a dat totul peste cap puțin, mă gândeam că o să zic ceva și nu o să vă mai zic ce aveam de gând.

M-a emoționat foarte mult când am aflat vestea că nu mai e printre noi, cumva am asociat pierderea lui cu pierderea tatălui meu”, a declarat Târnovanu pe scena Super Galei Fanatik

Un alt moment emoționat a fost . Fundașul dreapta al celor de la FCSB este cunoscut pentru determinarea sa și spiritul combativ de care dă dovadă meci de meci în tricoul „roș-albaștrilor”. Situația însă nu a fost mereu „roz” în viața lui Vali Crețu. În urmă cu 8 ani, veteranul bucureștenilor evolua în liga a 3-a din Germania, la o echipă care la finalul sezonului a retrogradat în al 4-lea eșalon valoric.

Anunțat ca și plecat de la FCSB în mai multe rânduri, „Gladiatorul” a demonstrat de fiecare dată că merită să fie la echipa lui Gigi Becali și a devenit unul dintre cei mai iubiți jucători ai echipei.

„Vreau să mulțumesc familiei mele, care este cel mai important lucru de pe acest pământ, fără soția mea nu aș fi fost aici, mulțumesc staff-ului, jucătorilor, colegilor și domnului Gigi Becali care mi-a dat această șansă de a fi aici pe această scenă.”, a spus Crețu emoționat în discursul său.

„Buna seara, primiti cu colinda?” Moment special la Super Gala Fanatik 2024