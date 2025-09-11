Sport

„Sunt portarul Moldovei şi am încasat 11 goluri! N-o să mor din asta”. Cel mai nefericit goal-keeper a jucat în România și a dezvăluit dialogul cu Haaland

Cristian Avram, portarul naționalei Moldovei, care a jucat și la Gloria Buzău, a încasat 27 de goluri într-o lună de zile, dar spune că nu va muri din asta
11.09.2025
Cristian Avram a apărat și în România, la Gloria Buzău FOTO facebook

Scorul preliminariilor CM 2026, Norvegia – Moldova 11-1 l-a pus pe portarul naționalei de peste Prut într-o situație nefericită. Dezastrul de la Oslo a venit la puțin timp după ce moldoveanul a luat o căruță de goluri și în cupele europene.

Avram a încasat 27 de goluri în ultima lună

Cristian Avram joacă în Azerbaidjan, la formația Araz, care a întâlnit luna trecut Omonia Nicosia, în preliminariile Conference League. Dubla confruntare s-a terminat cu un neverosimil 9-0 pentru ciprioți, care au învins cu 5-0 în deplasare și 4-0 acasă.

După acel episod, Avram a luat 15 goluri în preliminariile CM 2026. 11 de la Norvegia și 4 de la Israel. Cu încă trei încasate în campionatul Azerbaidjanului, el a ajuns la 27 de goluri luate într-o lună.

Avram a evoluat pentru o scurtă perioadă și în România. În 2022 a jucat la Gloria Buzău, care era atunci în liga secundă. A apărat doar trei meciuri într-o jumătate de sezon, apoi s-a întors la Petrocub, de unde era împrumutat.

Erling Haaland i-a cerut scuze

De doi ani joacă la Araz, în Azerbaidjan, iar sezonul trecut a avut 16 meciuri fără gol primit. El a dezvăluit că după meciul de tristă amintire cu Norvegia a avut un scurt dialog cu Haaland.

„Am vorbit cu Erling. Mi-a spus că nu e vina mea și că a trebuit să marcheze cât mai mult pentru golaveraj. L-am înțeles, face parte din joc, a vrut să joace până la capăt. E normal”, a spus moldoveanul.

El s-a prezentat în fața presei făcând haz de necaz. „Bună, sunt portarul Moldovei şi tocmai am încasat 11 goluri”, le-a spus acesta jurnaliștilor nordici.

Norvegia e aproape de calificare

Întrebat dacă a mai încasat vreodată 11 goluri, el a replicat: “Nu, e prima dată. N-o să mor din asta. Trebuie să rămân tare, în câteva zile am alt meci. Dar unsprezece goluri înseamnă mult”, a declarat Avram, conform presei din Norvegia.

Bestia Haaland, care a dat cinci goluri și două assituri, a dezvăluit că a avut o premoniție, înainte de meci. ”Este puțin nebunesc, ca să fiu sincer. O victorie cu 11-1 este un rezultat care va rămâne în istorie. Am continuat să presăm până la final și mă bucur că am jucat atât de solid.

A fost un sentiment extraordinar. Am avut o premoniție înainte de meci. Le-am spus băieților că arătăm bine, și la fel s-a simțit și la antrenamente. Eram pregătit să atacăm și am început foarte puternic. E important că nu ne-am oprit și am continuat să presăm pe tot parcursul meciului”, a spus atacantul lui Manchester City.

Ultima din grupa I a calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026, Moldova nu a obţinut încă niciun punct după cinci meciuri. Norvegia, care a câştigat toate cele cinci meciuri, a făcut un pas important către Cupa Mondială din 2026, unde România are tot mai puține șanse să ajungă.

