Buncăr construit la subsolul unui bloc din Baia Mare, din banii locatarilor. Ce spun autoritățile locale

Războiul din Ucraina i-a făcut pe unii români să-și ia măsuri de siguranță. Locatarii unui bloc din Baia Mare au strâns bani și au construit un buncăr, în locul beciului.

Buncăr construit la Baia Mare

Încă de la începutul războiului între Rusia și Ucraina, locatarii unui bloc din Baia Mare au decis să transforme beciul, într-un . Cu toții au fost de acord să scoată bani din buzunarele lor, pentru a face acest adăpost.

Beciurile din subsol sunt acum transformate. Buncărul are curent electric, grup sanitar, dar și o sufragerie. Această idee a fost agreată de toată lumea, astfel că nu le-a mai rămas decât să obțină autorizații.

„Ne-am mobilizat. Am pus afișe în bloc, am anunțat vecinii și am început să construim. În primul rând, să creăm distanța necesară. Am scos pământ, după am turnat, apoi ne-am mobilizat la geamuri”, a spus o locatară, pentru .

Primarul a mers la fața locului. Ce spune ISU

În acest sens, primarul municipiului a decis să facă o vizită în adăpost. Acesta susține că a solicitat și spirjinul ISU și le recomandă oamenilor să fie atenți la tot ceea ce înseamnă modificări, pentru a nu afecta structura de rezistență a imobilelor, conform sursei menționate.

„După exemplul bunului gospodar care își pregătește sania din vară și căruța din iarnă, câțiva băimăreni au decis să fie prevăzători și au început amenajarea unui buncăr la subsolul blocului.

Ne-am întâlnit la discuțiile de zilele trecute din zona Decebal și m-au dus să îmi arate ce au reușit să realizeze prin propriile eforturi, prin muncă și voință. Dorința lor este doar ca niște persoane avizate din Primărie și ISU să îi ghideze pentru a putea să finalizeze lucrarea conform normelor de siguranță. Am discutat deja cu colegii mei și ne vom ocupa în cel mai scurt timp de această etapă.

Îi felicit pentru această inițiativă care poate face diferența în situații nedorite. Mi-ar plăcea ca toate asociațiile de locatari să vadă aceste imagini, cum acești oameni s-au mobilizat fără să aștepte din partea altora. În continuare, îi asigur pe toți cetățenii că voi susține orice inițiativă benefică pentru ei și pentru orașul nostru!”, a scris Dancus Ioan Doru, primarul din Baia Mare.

Totuși, reprezentanții susțin că nu au primit nicio solicitare cu privire la acest buncăr, așa cum spune primarul: „La nivelul instituției noastre nu s-a înregistrat nicio solicitare de obținere a avizului sau autorizației de realizare a adăpostului de protecție civilă”.