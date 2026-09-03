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Biletul zilei la pariuri de vineri, 4 septembrie 2026, propune două meciuri din campionatele mari ale Europei. Este vorba despre VfB Stuttgart – FC Koln, partidă din a doua etapă a noului sezon de Bundesliga, și PSG – AS Monaco, duel din a treia etapă de Ligue 1. Am analizat aceste întâlniri și am ales pronosticuri care cumulate ajung la o cotă totală de 3.87 la WINBET.

Cotă de 2.38 de la VfB Stuttgart – FC Koln pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 4 septembrie 2026

VfB Stuttgart a debutat în noul sezon din Bundesliga cu un eșec dur, 1-5 pe terenul campioanei Bayern Munchen. Formația antrenată de Sebastian Hoeness vrea să treacă rapid peste acea înfrângere, iar în etapa a 2-a va porni cu prima șansă în duelul contra lui FC Koln, care se va disputa vineri, de la ora 21:30.

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În prima etapă, „țapii” au învins-o pe Hoffenheim cu 3-2 pe teren propriu, însă aceștia vor avea o misiune mult mai dificilă la Stuttgart, echipă care va evolua în actualul sezon de Champions League. Așadar, pentru acest duel am ales pronosticul „1 și ambele echipe marchează”, care are o cotă de 2.38 la WINBET.

Cotă de 1.63 la PSG – AS Monaco

Începând cu ora 22:05, , o va întâlni pe AS Monaco în a treia etapă din Ligue 1. Echipa pregătită de Luis Enrique caută în continuare primul succes din noua stagiune, după ce în primele două runde . Ambele partide s-au încheiat cu scorul de 2-2, parizienii revenind de fiecare dată.

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Monaco este lider după primele două runde, fiind singura formație cu punctaj maxim, așadar duelul de la Paris se anunță a fi extrem de interesant. Suntem de părere că va fi un meci spectaculos, așadar am ales varianta „Ambele echipe marchează”, care are o cotă de 1.63 la WINBET.

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În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la WINBET o cotă de 2.38 pentru pronosticul „1 și ambele echipe marchează” în meciul VfB Stuttgart – FC Koln și o cotă de 1.63 pentru „Ambele echipe marchează” la PSG – AS Monaco, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.87. Numai bună pentru un câștig de 387 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.