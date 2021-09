Bunica româncă a Emmei Răducanu a vorbit despre campioana de la US Open. ”Aș fi vrut să renunțe, sănătatea e mai importantă”

Născută din tată român și mamă chinezoaică, își vizitează rudele ori de câte ori timpul îi permite. De două ori pe an ajunge și în București pentru a-și vizita bunica din partea tatălui.

În vârstă de 88 de ani, Niculina Răducanu a vorbite despre nepoata ei și a mărturisit că i-a sugerat fiului ei Ion Răducanu, să nu o mai lasă să joace tenis. În copilărie, Emma era răsfățată de bunica româncă.

ADVERTISEMENT

După emoțiile de la Wimbledon a renunțat să se uite la finala de la New York

Jurnaliștii de la a stat de vorbă cu bunica Emmei Răducanu și au aflat cum a încercat ”mamaie”, așa cum o numește jucătoarea de tenis, să pună capăt carierei sportive a nepoatei ei.

Niculina Răducanu s-a speriat atunci când nepoata ei a fost nevoită să abandoneze meciul cu Ajla Tomljanovic, din optimile turneului de la Londra. Jucătoarea britanică a cerut intervenția medicului acuzând amețeli și probleme respiratorii.

ADVERTISEMENT

”Am vrut să renunțe, i-am întrebat pe părinții ei dacă n-ar trebui să renunțe la tenis. Dacă i s-ar fi întâmplat ceva? Sănătatea ei e mult mai importantă”, a mărturisit bunica sportivei pentru Daily Mail.

Pentru a nu mai trece prin emoțiile de la Wimbledon, ”mamaie” a dezvăluit că nu a urmărit finala de la US Open, câștigată de în fața unei alte jucătoare extrem de tinere, Leylah Fernandez.

”Nu am putut să urmăresc partida în care a devenit campioană la US Open, inima mea nu suporta. Mi-am zis: ’Meciul asta va fi foarte greu!’. Așa că am decis să nu mă uit. Am aflat abia a doua zi la știri și am fost foarte fericită că a fost puternică și sănătoasă.

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu fiul meu, m-am bucurat pentru el. Ar fi fost foarte dezamăgit dacă Emma ar fi pierdut după toată munca și resursele pe care le-au depus pentru asta”, a spus Niculina Răducanu, pentru sursa citată.

Învățăturile Niculinei Răducanu pentru campioana de la US Open

Bunica sportivei spune că deși nepoata ei este o sportivă cu de renume mondial, nu se fălește cu acest lucru. Ba chiar i-a transmis Emmei să rămână modestă.

”Desigur, sunt foarte mândră de ea. Dar niciodată nu am spus nimănui că sunt bunica unei campioane de Grand Slam. Sunt o femeie foarte modestă și nu vreau ca lumea să creadă că mă laud.

ADVERTISEMENT

Am învățat-o mereu pe Emma să fie amabilă, politicoasă și bună cu oamenii. I-am spus să nu facă rău nimănui și să vorbească frumos cu toți. Acesta e lucrul pe care cred că-l are de la mine”, a dezvăluit Niculina Răducanu.